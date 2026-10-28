Αποστολή στην Κίνα: Είδαμε live crash test του Chery Tiggo 7 με φορτηγό – Πώς τα πήγε;

Το Chery Tiggo 7 ολοκλήρωσε με επιτυχία την απαιτητική δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης με φορτηγό, υπό το βλέμμα του δικού μας Άκη Τεμπερίδη

Στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan, στην πόλη Wuhu της Κίνας, η Chery πραγματοποίησε στις 22 Οκτωβρίου 2026 την εκδήλωση “Chery Brand Safety Challenge” με κεντρικό μήνυμα «Guardian. For Family» («Φύλακας της Οικογένειας»).

Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από τον χώρο της αυτοκίνησης, μεταξύ αυτών και ο Άκης Τεμπερίδης, και οικογένειες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν από κοντά τη δοκιμή πρόσκρουσης του Chery Tiggo 7, του δημοφιλούς οικογενειακού SUV που συνδυάζει υψηλής ποιότητας κατασκευή, ευρυχωρία και αποδοτικά υβριδικά συστήματα κίνησης.

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Η δοκιμή με φορτηγό στα 50 χλμ./ώρα

Το Chery Tiggo 7 ολοκλήρωσε με επιτυχία την απαιτητική δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης με φορτηγό, σε ταχύτητα 50 χλμ./ώρα. Μετά την αντίστροφη μέτρηση, το SUV κινήθηκε στην προκαθορισμένη διαδρομή και προσέκρουσε στο φορτηγό, με τη σύγκρουση να μεταδίδεται ζωντανά στις οθόνες. Στη συνέχεια, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και δημοσιογράφοι εισήλθαν στον χώρο για να εξετάσουν την κατάσταση του οχήματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης “eCall” ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά την πρόσκρουση. Οι μπροστινές (A-pillars) και μεσαίες (B-pillars) κολώνες, όπως και οι πόρτες, παρέμειναν άθικτες, χωρίς σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό της καμπίνας. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν κανονικά, συγκρατώντας αποτελεσματικά τα ανδρείκελα, ενώ οι αερόσακοι αναπτύχθηκαν με ακρίβεια. Τα δύο συστήματα λειτούργησαν συνδυαστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία.

Πέντε αστέρια σε τέσσερα προγράμματα αξιολόγησης

«Για την Chery η ασφάλεια δεν ήταν ποτέ ένα προαιρετικό στοιχείο σε έναν κατάλογο τεχνικών προδιαγραφών. Αποτελεί βασική απαίτηση κατά την κατασκευή των οχημάτων μας και απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό μας στις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο κ. Liang Yugen, στέλεχος της Chery. Η ασφάλεια του Tiggo 7 επιβεβαιώνεται από τη βαθμολογία πέντε αστέρων που έχει λάβει από τέσσερα σημαντικά προγράμματα: το Euro NCAP στην Ευρώπη, το C-NCAP στην Κίνα, το ANCAP στην Αυστραλία και το ASEAN NCAP στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ιδιοκτήτες μοντέλων της Chery μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες από περιστατικά στα οποία τα οχήματά τους συνέβαλαν στην προστασία τους. Ορισμένοι απέφυγαν σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στη δομική αντοχή, ενώ άλλοι κατάφεραν να αποφύγουν επικίνδυνες καταστάσεις με τη βοήθεια των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας.

Όπως ειπώθηκε στην ομιλία που έκλεισε την εκδήλωση: «Χάρη στην Chery, αυτές οι οικογένειες κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές τους. Αυτό δεν ήταν θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα ουσιαστικής δουλειάς και αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας».

Global Safety Challenge και εγγύηση στην Ελλάδα

Το crash test στο Wuhu εντάσσεται στο “Global Safety Challenge”, που έχει διεξαχθεί σε περισσότερες από 40 χώρες και αξιολογεί την αντοχή των οχημάτων και της υβριδικής τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH). Το τελευταίο κεφάλαιο γράφτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, όπου η μπαταρία υψηλής τάσης του Chery Tiggo 9 αφαιρέθηκε, βυθίστηκε σε αλατούχο διάλυμα για 24 ώρες και στη συνέχεια επανατοποθετήθηκε, με το SUV να λειτουργεί κανονικά.

Αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά είναι το Spanos Group. Κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται κάλυψη 8 ετών ή 160.000 χλμ. (όποιο συμπληρωθεί πρώτο). Το Spanos Group προσφέρει επιπλέον δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε έτη, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια.

Στη χώρα μας, το Tiggo 7 εξακολουθεί να ξεκινά από τις 26.180 ευρώ για την υβριδική έκδοση, ενώ η plug-in έκδοση ξεκινά από 35.990 ευρώ.

Αναλυτικά ο τιμοκατάλογος: