Αποστολή στο Goodwood Festival Of Speed 2026 – Είδαμε γιατί η BYD θα κατακτήσει την Ευρώπη

Καλεσμένοι της BYD, ζήσαμε από κοντά το Goodwood Festival Of Speed 2026 και είδαμε τις εντυπωσιασκές πρεμιέρες της, στο μεγαλύτερο περίπτερο στην ιστορία του event.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, φωτογραφίες: Goodwood Festival Of Speed, Τ.Α.

Άλλο να το διαβάζεις, άλλο να το βλέπεις από κοντά. Δεν αναφέρομαι στην θρυλική διοργάνωση που ακούει στο όνομα Goofwood Festival Of Speed. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Quattroruote βρέθηκε εκεί, δε θα είναι και η τελευταία. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε όσα είδαμε στο event φέτος, όμως για την ώρα ας επικεντρωθούμε στην BYD. Όχι επειδή βρεθήκαμε στο Goowood προσκεκλημένοι αυτής. Αλλά γιατί πραγματικά έκλεψε την παράσταση. Η BYD είχε το μεγαλύτερο «περίπτερο» που έχει στηθεί ποτέ στο Goodwood, σε μία ιστορία που μετρά 33 σερί φεστιβάλ. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από επίδειξη δύναμης.

Είναι δήλωση προθέσεων.

Γιατί η εικόνα που σχηματίζεις περπατώντας μέσα στον τεράστιο χώρο της δεν είναι αυτή μιας ακόμη κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας που προσπαθεί να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Είναι αυτή ενός παγκόσμιου ομίλου που θεωρεί δεδομένη πλέον τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές.

Το καταλαβαίνεις από τα πάντα. Από την αρχιτεκτονική του περιπτέρου, που περισσότερο έμοιαζε με πολυώροφο showroom παρά με έκθεση. Από τον κόσμο, που δεν σταμάτησε να γεμίζει τους χώρους του ούτε στιγμή. Από την αυτοπεποίθηση με την οποία παρουσιάστηκαν τα νέα μοντέλα. Και κυρίως από το γεγονός ότι πλέον η BYD δεν μιλά μόνο για μπαταρίες, αυτονομίες και τεχνολογία. Μιλά για σχεδίαση, χαρακτήρα και ταυτότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Goodwood βρέθηκαν άνθρωποι όπως ο Jenson Button, που έγινε πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και κορυφαίες προσωπικότητες της αυτοκινητικής βιομηχανίας. Εμείς είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αποκλειστικές συνεντεύξεις τόσο με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της εταιρείας, Stella Li, όσο και με τον Global Design Director Wolfgang Egger, οι οποίες θα δημοσιευθούν σύντομα.

Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν κάτι άλλο. Για πρώτη φορά η BYD έδειξε ότι δεν αρκείται στο να είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Θέλει να γίνει μία εταιρεία που θα δημιουργεί αυτοκίνητα που θα εμπνέουν. Αυτοκίνητα που θα αποκτήσουν προσωπικότητα και θα αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Και το Goodwood ήταν ίσως η καλύτερη σκηνή για να το αποδείξει.

DENZA Z

Αναμφίβολα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του περιπτέρου ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του DENZA Z, σε Coupe και Spider, αλλά και σε δύο πιο ακραίες εκδοχές. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar που σηματοδοτεί την είσοδο της premium φίρμας της BYD στον χώρο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Ο Wolfgang Egger το περιγράφει ως «γλυπτό σε κίνηση» και δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει βλέποντάς το από κοντά.

Το κορυφαίο Z Racing χρησιμοποιεί τρεις ηλεκτροκινητήρες συνολικής ισχύος 1.604 ίππων, επιταχύνει στα 100 km/h σε μόλις 1,96 δευτερόλεπτα και παράγει έως 1.060 κιλά κάθετης δύναμης, ενώ αργότερα θα παρουσιαστεί και ειδική έκδοση με στόχο το Nürburgring Nordschleife. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η τεχνολογία FLASH Charging, που υπόσχεται φόρτιση της μπαταρίας από 10% έως 97% σε μόλις εννέα λεπτά, αλλάζοντας τα δεδομένα ακόμη και στην κατηγορία των ηλεκτρικών supercars.

BYD SHARK

Το SHARK αποτελεί το πρώτο pick-up στην ιστορία της BYD και ουσιαστικά μεταφέρει την τεχνολογία DMO Super Hybrid σε μία κατηγορία που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από τους diesel κινητήρες. Στο Goodwood απέδειξε τις δυνατότητές του στην ειδικά διαμορφωμένη off-road πίστα, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα πραγματικό εργαλείο και όχι απλώς ένα lifestyle pick-up.

Το διπλοκάμπινο μοντέλο μήκους 5,46 μέτρων αποδίδει 436 ίππους, επιταχύνει στα 100 km/h σε 5,7 δευτερόλεπτα, προσφέρει έως 90 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία περίπου 675 χιλιομέτρων. Παράλληλα διαθέτει τετρακίνηση, δυνατότητα Vehicle-to-Load 6 kW, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες οθόνες infotainment της κατηγορίας, στις 15,6 ίντσες.

DENZA BAO 5

Το BAO 5 ήταν ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη για το ευρωπαϊκό κοινό, καθώς πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα premium plug-in hybrid SUV με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην εκτός δρόμου χρήση, το οποίο επίσης δοκιμάστηκε μπροστά στο κοινό στην ειδική off-road διαδρομή της BYD.

Η τεχνολογία DMO συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 544 ίππους. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα, έως 90 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 835 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή, το πλαίσιο τύπου σκάλας, τα τρία ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μπλοκέ διαφορικά και η ανάρτηση DiSus-P δείχνουν ότι το BAO 5 σχεδιάστηκε για να κινηθεί εκεί όπου τα περισσότερα SUV σταματούν

Το Goodwood φέτος – Αυτοκινητιστική κουλτούρα στο max, προσωπικότητες που προκαλούν δέος, πρεμιέρες που θα μας απασχολήσουν

Παρότι βρεθήκαμε στο Goodwood μόνο την πρώτη ημέρα και ήταν πρακτικά αδύνατο να δούμε όλα όσα συνέβαιναν ταυτόχρονα, η συνολική εικόνα ήταν αρκετή: εδώ η αυτοκινητιστική κουλτούρα εκφράζεται στην απόλυτη μορφή της. Το φετινό θέμα, «The Rivals – Epic Racing Duels», έφερε δίπλα-δίπλα μηχανές και οδηγούς που έχουν γράψει ιστορία, ενώ ανάμεσα στις προσωπικότητες που πέρασαν από το κτήμα βρίσκονταν παγκόσμιοι πρωταθλητές και θρύλοι των δύο και τεσσάρων τροχών. Ακόμη και ο Lightning McQueen επέστρεψε σε πραγματικές διαστάσεις, πήρε θέση στο Cathedral Paddock με τα χρώματα της Rust-eze και ανέβηκε στο Hillclimb, μέσα σε μια ευρύτερη γιορτή της αμερικανικής αυτοκίνησης. Δίπλα σε όλα αυτά, το ανανεωμένο FOS Future Lab άνοιγε ένα παράθυρο πέρα από το αυτοκίνητο, με διαδραστικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής, εξερεύνησης των ωκεανών, αεροδιαστημικής και νέων μορφών κινητικότητας.

Το Goodwood εξακολουθεί, όμως, να είναι πρωτίστως το μέρος όπου τα αυτοκίνητα δεν παρουσιάζονται απλώς κάτω από προβολείς, αλλά κινούνται, ακούγονται και αποδεικνύουν τι μπορούν να κάνουν. Η Ferrari είχε μία από τις πληρέστερες παρουσίες, με δυναμικά ντεμπούτα για τις 849 Testarossa, 296 Speciale A και Amalfi, τα 20 χρόνια του προγράμματος XX και αγωνιστικά από διαφορετικές εποχές, ενώ έκρυβε από τα βλέμματα του κοινού και τη νέα Luce. Η Red Bull έφερε για πρώτη φορά εν κινήσει το RB17, το hypercar των 1.200 ίππων που σχεδίασε ο Adrian Newey, για το επίσημο δυναμικό του ντεμπούτο στην… ανηφόρα.

Μαζί με τις πρεμιέρες των Toyota GR GT και GR GT3, του ηλεκτρικού Alpine A110, της McLaren 788HS, του νέου μονοθεσίου GEN4 της Formula E και δεκάδων ακόμη μοντέλων, το φετινό Festival of Speed επιβεβαίωσε πως έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα φεστιβάλ ιστορικού motorsport: είναι πλέον μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες σκηνές για το παρόν και το μέλλον της αυτοκίνησης.