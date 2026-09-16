Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Νόμιμο το SMS του Υπουργείου για την οδική ασφάλεια που είχε σταλθεί την 28η Οκτωβρίου

Νόμιμη έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων την αποστολή του SMS για την οδική ασφάλεια πριν από την 28η Οκτωβρίου 2025.

Νόμιμη και σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων κρίθηκε η μαζική αποστολή του SMS που είχε στείλει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πριν από την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου 2025, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την οδική ασφάλεια.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε 83 καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί επειδή έλαβαν το μήνυμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση. Ορισμένοι υποστήριξαν επίσης ότι δεν ήταν οδηγοί και επομένως το περιεχόμενο δεν τους αφορούσε άμεσα.

Μετά την εξέταση της υπόθεσης, η Αρχή έκρινε ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία εξυπηρετούσε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ήταν αναλογική και περιορισμένη και, κυρίως, ότι το υπουργείο δεν απέκτησε πρόσβαση στους αριθμούς τηλεφώνου ή σε άλλα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών.

Τι έγραφε το επίμαχο SMS

Το μήνυμα είχε σταλεί πριν από τη μαζική έξοδο του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου 2025 και προειδοποιούσε για τον αυξημένο κίνδυνο τροχαίων δυστυχημάτων. Ανέφερε ότι στο αντίστοιχο τριήμερο της προηγούμενης χρονιάς 14 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στον δρόμο.

Η αποστολή του μηνύματος είχε προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως επειδή επρόκειτο για μαζικό SMS προς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας χωρίς προηγούμενο opt-in.

Γιατί η Αρχή το έκρινε νόμιμο

Το βασικό σκεπτικό της απόφασης είναι ότι η αποστολή του μηνύματος συνδεόταν άμεσα με την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Αρχή έλαβε υπόψη ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει θεσμική αρμοδιότητα για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής οδικής ασφάλειας και ότι πριν από εθνικές αργίες καταγράφεται αυξημένη μετακίνηση οχημάτων και, ιστορικά, αυξημένος κίνδυνος σοβαρών τροχαίων.

Ως νομική βάση χρησιμοποιήθηκε το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε’ του GDPR, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία όταν αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας. Η Αρχή συνέδεσε τη συγκεκριμένη περίπτωση με την αποστολή του υπουργείου για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας.

Το υπουργείο δεν πήρε τους αριθμούς τηλεφώνου

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο πρακτικό στοιχείο της υπόθεσης. Το υπουργείο δεν παρέλαβε λίστες με αριθμούς κινητών ούτε απέκτησε πρόσβαση στα δεδομένα των συνδρομητών.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, μέσω των δικών τους συστημάτων και των αρχείων που ήδη τηρούσαν. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι εταιρείες κινητής ανέλαβαν μάλιστα τη διαδικασία χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.

Η Αρχή έκρινε ότι και η επεξεργασία από τους παρόχους ήταν νόμιμη, επικαλούμενη το άρθρο 25 παρ. 1 στοιχ. α’ του ν. 4624/2019 για επεξεργασία δεδομένων από ιδιωτικούς φορείς προς αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας, κατόπιν αιτήματος δημόσιου φορέα.

Γιατί στάλθηκε σε όλους και όχι μόνο σε οδηγούς

Ένα από τα επιχειρήματα ορισμένων καταγγελλόντων ήταν ότι το SMS έφτασε ακόμη και σε πολίτες που δεν διέθεταν άδεια οδήγησης. Η Αρχή δεν θεώρησε ότι αυτό καθιστούσε τη διαδικασία παράνομη.

Έκρινε ότι η οδική ασφάλεια αφορά ευρύτερα την κοινωνία και όχι αποκλειστικά όσους οδηγούν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, η αποστολή ενός εφάπαξ και σύντομου μηνύματος θεωρήθηκε περιορισμένη παρέμβαση, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση για τα δικαιώματα των πολιτών.

Η Αρχή έκρινε ότι τηρήθηκε η αναλογικότητα

Στην απόφαση δίνεται βάρος και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση. Δεν υπήρξε συνεχής αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία προφίλ χρηστών ή χρήση των τηλεφωνικών αριθμών από το υπουργείο για άλλο σκοπό. Επρόκειτο για μία μεμονωμένη ενημερωτική ενέργεια, σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αυξημένης κυκλοφορίας.

Για αυτό η Αρχή έκρινε ότι τηρήθηκαν οι αρχές της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας που προβλέπει ο GDPR.

Η απόφαση έχει ενδιαφέρον και για μελλοντικές αντίστοιχες δράσεις, καθώς ξεκαθαρίζει ότι η μαζική ενημέρωση πολιτών μέσω SMS δεν απαιτεί απαραίτητα συγκατάθεση σε κάθε περίπτωση. Χρειάζεται όμως να υπάρχει σαφής νομική βάση, συγκεκριμένος σκοπός δημοσίου συμφέροντος, περιορισμένη επεξεργασία και τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Τι κρατάμε;