EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αριθμοί-σοκ: 972 παραβάσεις σε μόλις 132 φορτηγά – Τι έκαναν;

ΤΡΙΤΗ | 12.05.2026
Autotypos Team
Συνολικά 972 παραβιάσεις βεβαιώθηκαν μετά από 132 ελέγχους σε φορτηγά στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της Τροχαίας Αττικής

Σχεδόν 1.000 παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε ελέγχους που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε φορτηγά οχήματα, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως και τις 9 Μαΐου 2026 στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) αλλά και τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από οδηγούς φορτηγών, καθώς και στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα όπως η ασφαλής φόρτωση, η κατάσταση των ελαστικών και οι ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών.

Συνολικά ελέγχθηκαν 132 φορτηγά οχήματα και βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις. Η μεγάλη πλειονότητα αφορούσε παραβίαση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας και ανάπαυσης, καθώς καταγράφηκαν 910 σχετικές παραβάσεις. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν επτά παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης, δύο περιπτώσεις φθαρμένων ελαστικών, αλλά και δύο περιπτώσεις επισφαλούς φόρτωσης, που θα μπορούσαν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

  • 910 για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης
  • 7 για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης
  • 2 για φθαρμένα ελαστικά
  • 2 για επισφαλή φόρτωση

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε οδηγούς, ιδιοκτήτες και υπεύθυνους φόρτωσης, ενώ σε 12 περιπτώσεις τα φορτηγά ακινητοποιήθηκαν μέχρι να αποκατασταθούν οι παραβάσεις.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό επικίνδυνων πρακτικών στις εμπορευματικές μεταφορές.

#πρόστιμα#τροχαία#φορτηγά
