Αρνήθηκε να πουλήσει το σπίτι του και έχτισαν αυτοκινητόδρομο γύρω του

Το «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος» δε θα μπορούσε να κολλάει κάπου καλύτερα.

Ο ιδιοκτήτης απέρριψε προσφορές ύψους 220.000 δολαρίων και εναλλακτικές κατοικίες

Ο κύρης του σπιτιού νόμιζε πως θα τους αναγκάσει να αλλάξουν σχέδια, όπως υπολόγιζε χωρίς την κινέζικη κυβέρνηση

Τώρα το μετανιώνει, αφού σπίτι του μπορεί να μπει μόνο από… τούνελ

«Θα τους δείξω εγώ, δε με ξέρουνε καλά» πρέπει να έλεγε ο Huang Ping, ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στην Κίνα που πλέον είναι από τα πιο περίεργα στον κόσμο, πιστεύοντας πως με την άρνηση του να πουλήσει θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να αλλάξει σχέδια. Σχέδια τελικά άλλαξε, αλλά με σκοπό να δώσει ένα καλό μάθημα στον κακόμοιρο Huang, χτίζοντας αυτοκινητόδρομο κυριολεκτικά γύρω απ’ το σπίτι του.

The stubborn old Chinese man who refused to sell his house for a government project now regrets his decision. Huang Ping, from Hunan province, hoped for more money but lost everything. The government built a road around his house, leaving it in the middle of a busy street. Now,… pic.twitter.com/it0rYe2fhd — Ibra (@IbraHasan_) January 25, 2025

Δεν ήθελε να πουλήσει

Αρχικά, στον Huang έγινε προσφορά ύψους περίπου 200.000 ευρώ από την κυβέρνηση, η οποία του έδωσε και τρεις εναλλακτικές επιλογές κατοικίας για να αγοράσει το ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή δεν ήθελε να πουλήσει ή περίμενε καλύτερη προσφορά, η οποία όμως δεν έμελλε να έρθει. Οι γερανοί και οι μπουλντόζες άρχισαν τη δουλειά γύρω από το σπίτι, το οποίο τώρα φαίνεται λες και έχει ξεφυτρώσει στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Τώρα το μετανιώνει

Κάποιον τρόπο να ταξιδέψει στο παρελθόν για να αποδεχτεί την πρόταση τώρα ψάχνει ο Huang, αφού έχει τραβήξει τα πάνδεινα. Το σπίτι του είναι κυριολεκτικά αποκλεισμένο από όλες τις μεριές, με τον αυτοκινητόδρομο να χωρίζει σε δύο λωρίδες, αγκαλιάζοντάς το. Στο σπίτι του τώρα μπορεί να μπει μόνο μέσα από… τούνελ που περνάει κάτω από τον αυτοκινητόδρομο, ενώ δε θέλουμε να φανταστούμε τι έχει να γίνει σε περίπτωση ισχυρής καταιγίδας.

Ο θόρυβος έχει αναγκάσει αυτόν και τον 11χρονο εγγονό του περνάνε τον περισσότερο τους χρόνο στην πόλη και, σα να μην έφτανε αυτό, το σπίτι του έχει εξελιχθεί σε… ατρακξιόν για τουρίστες!

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα συμφωνούσα με τους όρους που μου πρόσφεραν. Τώρα νιώθω σαν να έχασα ένα μεγάλο στοίχημα. Το μετανιώνω λίγο», λέει ο Huang και εμείς τον καταλαβαίνουμε…

