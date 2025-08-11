quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αρνήθηκε να πουλήσει το σπίτι του και έχτισαν αυτοκινητόδρομο γύρω του

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Autotypos Team
arnithike-na-poulisei-to-spiti-tou-kai-echtisan-aftokinitodromo-gyro-tou-770928

Το «γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος» δε θα μπορούσε να κολλάει κάπου καλύτερα.

  • Ο ιδιοκτήτης απέρριψε προσφορές ύψους 220.000 δολαρίων και εναλλακτικές κατοικίες
  • Ο κύρης του σπιτιού νόμιζε πως θα τους αναγκάσει να αλλάξουν σχέδια, όπως υπολόγιζε χωρίς την κινέζικη κυβέρνηση
  • Τώρα το μετανιώνει, αφού σπίτι του μπορεί να μπει μόνο από… τούνελ

«Θα τους δείξω εγώ, δε με ξέρουνε καλά» πρέπει να έλεγε ο Huang Ping, ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στην Κίνα που πλέον είναι από τα πιο περίεργα στον κόσμο, πιστεύοντας πως με την άρνηση του να πουλήσει θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να αλλάξει σχέδια. Σχέδια τελικά άλλαξε, αλλά με σκοπό να δώσει ένα καλό μάθημα στον κακόμοιρο Huang, χτίζοντας αυτοκινητόδρομο κυριολεκτικά γύρω απ’ το σπίτι του.

Δεν ήθελε να πουλήσει

Αρχικά, στον Huang έγινε προσφορά ύψους περίπου 200.000 ευρώ από την κυβέρνηση, η οποία του έδωσε και τρεις εναλλακτικές επιλογές κατοικίας για να αγοράσει το ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή δεν ήθελε να πουλήσει ή περίμενε καλύτερη προσφορά, η οποία όμως δεν έμελλε να έρθει. Οι γερανοί και οι μπουλντόζες άρχισαν τη δουλειά γύρω από το σπίτι, το οποίο τώρα φαίνεται λες και έχει ξεφυτρώσει στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Διαβάστε επίσης: Πώς η Κίνα θα καθορίσει το μέλλον της BMW;

Τώρα το μετανιώνει

Κάποιον τρόπο να ταξιδέψει στο παρελθόν για να αποδεχτεί την πρόταση τώρα ψάχνει ο Huang, αφού έχει τραβήξει τα πάνδεινα. Το σπίτι του είναι κυριολεκτικά αποκλεισμένο από όλες τις μεριές, με τον αυτοκινητόδρομο να χωρίζει σε δύο λωρίδες, αγκαλιάζοντάς το. Στο σπίτι του τώρα μπορεί να μπει μόνο μέσα από… τούνελ που περνάει κάτω από τον αυτοκινητόδρομο, ενώ δε θέλουμε να φανταστούμε τι έχει να γίνει σε περίπτωση ισχυρής καταιγίδας.

Ο θόρυβος έχει αναγκάσει αυτόν και τον 11χρονο εγγονό του περνάνε τον περισσότερο τους χρόνο στην πόλη και, σα να μην έφτανε αυτό, το σπίτι του έχει εξελιχθεί σε… ατρακξιόν για τουρίστες!

«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα συμφωνούσα με τους όρους που μου πρόσφεραν. Τώρα νιώθω σαν να έχασα ένα μεγάλο στοίχημα. Το μετανιώνω λίγο», λέει ο Huang και εμείς τον καταλαβαίνουμε…

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε τον Ιούλιο στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

Tags
#Κίνα
