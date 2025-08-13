Αρτέμιδα: Αστυνομικός σκότωσε με το αυτοκίνητο πεζό – ποια ήταν η επίσημη δήλωση της ΕΛ.ΑΣ;

Τραγωδία στην Αρτέμιδα: αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό. Δείτε την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και τι ερευνούν οι Αρχές.

Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί της Τετάρτης (13/8) στην Αρτέμιδα με εμπλοκή αστυνομικού.

Το Ι.Χ. του αστυνομικού παρέσυρε 74χρονο πεζό , ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το θύμα εκσφενδονίστηκε 150 μέτρα από το σημείο.

Ο οδηγός συνελήφθη, υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις και τέθηκε σε διαθεσιμότητα .

Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διενεργεί την προανάκριση.

Το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (13 Αυγούστου 2025) στην Αρτέμιδα Αττικής, όταν αστυνομικός που οδηγούσε το ιδιωτικό του όχημα παρέσυρε διερχόμενο πεζό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του οχήματος ήταν τέτοια που ο 74χρονος εκσφενδονίστηκε περίπου 150 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Οι πρώτες κινήσεις της Αστυνομίας

Μετά το δυστύχημα, το όχημα του αστυνομικού εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός συνελήφθη άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και υποβλήθηκε σε αιματολογικό έλεγχο για αλκοόλ και τοξικές ουσίες.

Παράλληλα, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα για το περιστατικό.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, στην οποία αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού. Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο. Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.»

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα. Πατήστε εδώ για να το δείτε.

Τι κρατάμε;

Το δυστύχημα είχε τραγική κατάληξη με θύμα έναν 74χρονο πεζό.

Ο αστυνομικός συνελήφθη και τέθηκε σε διαθεσιμότητα .

Η Τροχαία και η διοικητική έρευνα θα κρίνουν τις ακριβείς συνθήκες και τυχόν ευθύνες.

