quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αρτέμιδα: Αστυνομικός σκότωσε με το αυτοκίνητο πεζό – ποια ήταν η επίσημη δήλωση της ΕΛ.ΑΣ;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 13.08.2025
Στέλιος Παππάς
artemida-astynomikos-skotose-me-to-aftokinito-pezo-poia-itan-i-episimi-dilosi-tis-el-as-687469

Τραγωδία στην Αρτέμιδα: αστυνομικός παρέσυρε και σκότωσε πεζό. Δείτε την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. και τι ερευνούν οι Αρχές.

  • Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί της Τετάρτης (13/8) στην Αρτέμιδα με εμπλοκή αστυνομικού.

  • Το Ι.Χ. του αστυνομικού παρέσυρε 74χρονο πεζό, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία.

  • Σύμφωνα με μαρτυρίες, το θύμα εκσφενδονίστηκε 150 μέτρα από το σημείο.

  • Ο οδηγός συνελήφθη, υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

  • Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διενεργεί την προανάκριση.

Το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (13 Αυγούστου 2025) στην Αρτέμιδα Αττικής, όταν αστυνομικός που οδηγούσε το ιδιωτικό του όχημα παρέσυρε διερχόμενο πεζό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του οχήματος ήταν τέτοια που ο 74χρονος εκσφενδονίστηκε περίπου 150 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Οι πρώτες κινήσεις της Αστυνομίας

Μετά το δυστύχημα, το όχημα του αστυνομικού εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο οδηγός συνελήφθη άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και υποβλήθηκε σε αιματολογικό έλεγχο για αλκοόλ και τοξικές ουσίες.

Παράλληλα, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική έρευνα για το περιστατικό.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, στην οποία αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.»

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα. Πατήστε εδώ για να το δείτε.

Τι κρατάμε;

  • Το δυστύχημα είχε τραγική κατάληξη με θύμα έναν 74χρονο πεζό.

  • Ο αστυνομικός συνελήφθη και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

  • Η Τροχαία και η διοικητική έρευνα θα κρίνουν τις ακριβείς συνθήκες και τυχόν ευθύνες.

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#αστυνομία#ατύχημα#θανατηφόρο ατύχημα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

pano-apo-580-prostima-ti-mera-mono-gia-mia-paravasi-edose-i-trochaia-mesa-se-mia-evdomada-poia-einai-i-cheiroteri-periochi-771049

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2025

Πάνω από 580 πρόστιμα τη μέρα μόνο για μία παράβαση έδωσε η Τροχαία μέσα σε μία εβδομάδα – Ποια είναι η χειρότερη περιοχή;
analytikos-odigos-ola-ta-metra-tis-astynomias-gia-ton-dekapentavgousto-771046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2025

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο
evgazan-280-000-evro-apo-lathraia-kafsima-pos-drouse-to-kykloma-pou-exarthrothike-apo-tin-el-as-764204

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.06.2025

Έβγαζαν 280.000 ευρώ από λαθραία καύσιμα – Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.
chrysochoidis-astynomikoi-se-leoforeia-kai-trena-sti-dytiki-attiki-750324

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.02.2025

Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί σε λεωφορεία και τρένα στη Δυτική Αττική
afximena-metra-tis-trochaias-kata-tin-eortastiki-periodo-ton-christougennon-691651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.12.2024

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων
apati-me-aftokinita-se-exelixi-epicheirisi-tis-elas-691651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2024

Απάτη με αυτοκίνητα: Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Πρόσφατες Ειδήσεις