Aston Martin Valen: Το πιο ισχυρό supercar με κινητήρα μπροστά στον κόσμο

Με 840 ίππους από έναν twin-turbo V12, βάρος μειωμένο κατά 110 κιλά και παραγωγή μόλις 150 μονάδων, η νέα Aston Martin Valen είναι μια ακραία δημιουργία της Q division που αλλάζει εντελώς τη σχεδιαστική γλώσσα της βρετανικής μάρκας

Η Aston Martin δεν έχει συνηθίσει να σχεδιάζει αυτοκίνητα που μοιάζουν με muscle cars. Η νέα Valen, όμως, δείχνει αποφασισμένη να σπάσει αυτή την παράδοση.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά περιορισμένη, διθέσια δημιουργία της Q by Aston Martin, με τον κινητήρα τοποθετημένο εμπρός και με εμφάνιση σαφώς πιο επιθετική από οτιδήποτε έχουμε δει πρόσφατα από τη βρετανική εταιρεία. Το σημαντικότερο, όμως, βρίσκεται κάτω από το μακρύ καπό.

V12 με 840 ίππους και 1.000 Nm

Η Valen χρησιμοποιεί έναν 5,2 λίτρων twin-turbo V12, ο οποίος αποδίδει 840 ίππους και 1.000 Nm ροπής.

Η Aston Martin υποστηρίζει ότι πρόκειται για το ισχυρότερο εμπροσθιομήχανο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ξεπερνώντας ακόμη και τη Vanquish της ίδιας της εταιρείας κατά 14 ίππους.

Η διάταξη παραμένει front-mid engine, με τον V12 τοποθετημένο πίσω από τον εμπρός άξονα ώστε να βελτιώνεται η κατανομή βάρους και η δυναμική συμπεριφορά.

Οι επιδόσεις είναι ανάλογες του χαρακτήρα της. Η Aston Martin στοχεύει σε 0-100 km/h σε περίπου 3,0 δευτερόλεπτα, δηλαδή 0,3 δευτερόλεπτα ταχύτερα από τη Vanquish, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 344 km/h.

110 κιλά ελαφρύτερη από τη Vanquish

Η αύξηση της ισχύος δεν ήταν το μόνο ζητούμενο. Η Valen είναι περίπου 110 κιλά ελαφρύτερη από τη V12 Vanquish, χάρη σε μια σειρά από ακριβές και εξωτικές λύσεις.

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, η εξάτμιση είναι από τιτάνιο, ενώ οι τροχοί των 21 ιντσών από μαγνήσιο.

Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται μόνο στην καλύτερη επιτάχυνση. Η μείωση της μάζας βελτιώνει και την απόκριση του αυτοκινήτου στις αλλαγές κατεύθυνσης, το φρενάρισμα και γενικότερα τη συμπεριφορά του σε υψηλές ταχύτητες.

Ειδικά ρυθμισμένη μετάδοση και ανάρτηση

Η κίνηση μεταδίδεται μέσω ενός ειδικά ρυθμισμένου αυτόματου κιβωτίου ZF 8 σχέσεων.

Η Aston Martin έχει προχωρήσει επίσης σε διαφορετική χαρτογράφηση του συστήματος διεύθυνσης και του ESP, ενώ η Valen διαθέτει νέα ελατήρια και ειδικά αμορτισέρ, σχεδιασμένα αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μοντέλο. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ανθρακοκεραμικά φρένα και ελαστικά Pirelli P Zero R.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνολογία της Pirelli που μεταδίδει δεδομένα από τα ελαστικά σε πραγματικό χρόνο στα ηλεκτρονικά συστήματα δυναμικού ελέγχου του αυτοκινήτου, βοηθώντας ABS και traction control να προσαρμόζονται καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες πρόσφυσης.

Σχεδίαση που δεν θυμίζει Aston Martin

Εξωτερικά, η Valen ακολουθεί έναν δρόμο αρκετά διαφορετικό από την παραδοσιακή σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας.

Η χαρακτηριστική κομψότητα των Aston Martin δίνει τη θέση της σε μια πολύ πιο τετραγωνισμένη, μυώδη και επιθετική εικόνα.

Το εμπρός μέρος διαθέτει έντονα σμιλεμένο καπό με μεγάλο αεραγωγό, φαρδιά φτερά και μεγάλες αεροδυναμικές σχισμές, ενώ οι ορθογώνιοι προβολείς παραμένουν σχεδόν κρυμμένοι όταν δεν είναι αναμμένοι.

Στα πλαϊνά υπάρχουν λειτουργικοί αεραγωγοί και vortex generators, οι οποίοι διαχειρίζονται τη ροή του αέρα κάτω και γύρω από το αμάξωμα με στόχο τη μείωση της άντωσης και την παραγωγή περισσότερης κάθετης δύναμης.

Το πίσω μέρος είναι ακόμη πιο ακραίο. Αντί για συμβατικό πίσω παρμπρίζ και καπό χώρου αποσκευών, η Valen χρησιμοποιεί κλειστή πίσω επιφάνεια, μαζί με τεράστιο diffuser, τέσσερις απολήξεις τιτανίου και μια λεπτή φωτεινή λωρίδα που διατρέχει σχεδόν ολόκληρο το πλάτος.

Πιο συγκρατημένο το εσωτερικό

Παρά την επιθετική εξωτερική εμφάνιση, η καμπίνα ακολουθεί πιο λιτή προσέγγιση.

Η κεντρική κονσόλα είναι φαρδιά και διαθέτει 3D-printed πτερύγια, ενώ διατηρούνται φυσικοί διακόπτες και περιστροφικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες.

Τα καθίσματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν άνεση ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, κάτι που δείχνει ότι η Aston Martin δεν θέλησε να μετατρέψει τη Valen σε ένα καθαρόαιμο track toy.

Ως δημιουργία της Q by Aston Martin, οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι σχεδόν απεριόριστες, με πολλές επιλογές σε δέρμα, Alcantara, χρώματα και ειδικά φινιρίσματα.

Μόνο 150 αυτοκίνητα

Η Valen θα κατασκευαστεί σε μόλις 150 μονάδες.

Η τιμή της αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,5 εκατ. λίρες, δηλαδή περίπου 2 εκατ. δολάρια, ενώ οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τα μέσα του 2027.

Με αυτά τα δεδομένα, η Valen δεν είναι απλώς μια ισχυρότερη Aston Martin.

Είναι περισσότερο μια επίδειξη του τι μπορεί να κάνει η βρετανική εταιρεία όταν αφήνει στην άκρη την παραδοσιακή κομψότητα των GT της και δημιουργεί κάτι πολύ πιο ακραίο: ένα V12, εμπροσθιομήχανο supercar με 840 ίππους, ανθρακονημάτινο αμάξωμα και εμφάνιση που μοιάζει να προέρχεται περισσότερο από το Detroit παρά από το Gaydon.

Τι κρατάμε