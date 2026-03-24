Αστρονομική απάτη 31 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ: Τα πολυτελή αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που κατασχέθηκαν

Εγκληματική οργάνωση φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 31 εκατ. ευρώ. Δες ποια πολυτελή αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν.

Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου έφερε στο φως όχι μόνο το εύρος της οικονομικής ζημίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να μετατράπηκαν τα παράνομα έσοδα σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας. Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. ξεχωρίζουν πολυτελή αυτοκίνητα και ισχυρές μοτοσυκλέτες, στοιχεία που δείχνουν πού κατέληγε μέρος του παράνομου χρήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συνολική ζημία του Δημοσίου υπερβαίνει τα 31.000.000 ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τα 31,4 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα.

Η απάτη σε αριθμούς

Η εικόνα που δίνει το δελτίο Τύπου είναι εξαιρετικά βαριά σε οικονομικό επίπεδο. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι από τη δράση του κυκλώματος προέκυψαν:

οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ύψους 19.720.921,66 ευρώ

ύψους μη αποδοθείς ΦΠΑ ύψους 6.096.330,18 ευρώ

ύψους διαφυγών φόρος εισοδήματος ύψους 5.588.302,71 ευρώ

εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 31.497.706,13 ευρώ

Αθροιστικά, πρόκειται για μία από τις πιο μεγάλες οικονομικές υποθέσεις που ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο ασφαλιστικής απάτης, φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών στοιχείων.

Τα πολυτελή οχήματα που εμφανίζονται στις κατασχέσεις

Από τη σχετική φωτογραφική δημοσίευση της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και από την περιγραφή της υπόθεσης, γίνεται σαφές ότι μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να κατευθυνόταν σε πολυτελή οχήματα και σε αγορές που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν διακρίνονται, μεταξύ άλλων:

Porsche Panamera

Mercedes-Benz GLC Coupe

Range Rover Velar

MG ZS Max

Kawasaki Ninja

Ducati Panigale V4

Ducati Diavel

Yamaha TMAX

Η παρουσία τέτοιων οχημάτων στις κατασχέσεις δείχνει ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται σε λογιστικά τεχνάσματα και εικονικές εγγραφές. Δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο τα φερόμενα παράνομα έσοδα μετατρέπονταν σε απτό πλούτο, με έμφαση σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες υψηλής αξίας ή υψηλού κύρους.

Πώς φέρεται να δρούσε η οργάνωση

Η Αστυνομία περιγράφει ένα πολύπλοκο δίκτυο 226 νομικών προσώπων, το οποίο βασιζόταν είτε σε εικονικές εταιρείες είτε στην εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων. Ο πυρήνας της υπόθεσης, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν η αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, η φοροδιαφυγή και η χρήση εικονικών τιμολογίων.

Το σχήμα φέρεται να λειτουργούσε σε τρία επίπεδα εταιρειών. Στην πρώτη βαθμίδα υπήρχαν εταιρείες με πραγματικά στοιχεία, κυρίως σε εστίαση και νυχτερινή διασκέδαση. Στη δεύτερη μπαίνουν εταιρείες στο όνομα τρίτων, ώστε να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις συνέπειες. Στην τρίτη κατηγορία βρίσκονται εικονικές εταιρείες χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, που φέρονται να χρησιμοποιούνταν τόσο για ασφαλιστικές παρατυπίες όσο και για φορολογικές αλυσίδες εικονικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Οι υπόλοιπες κατασχέσεις

Η Αστυνομία δεν περιορίστηκε στα οχήματα. Από τις έρευνες σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες κατασχέθηκαν επίσης:

πλάκες χρυσού

6 χρυσές λίρες

ρολόγια χειρός

πλήθος καρτών ανάληψης

έγγραφα και σφραγίδες εταιρειών

8 κινητά τηλέφωνα

156.425 ευρώ σε μετρητά

σε μετρητά μικροποσότητα κάνναβης

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες

Αυτό ενισχύει την εικόνα μιας οργάνωσης που, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, δεν περιοριζόταν μόνο σε οικονομικές παρατυπίες, αλλά είχε αναπτύξει ένα πλήρες δίκτυο συγκάλυψης, διακίνησης και νομιμοποίησης εσόδων.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην υπόθεση

Το πιο βαρύ στοιχείο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ο συνδυασμός μεγάλου αριθμού εταιρειών, πολυετούς δράσης και πολλαπλών μορφών απάτης. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η οργάνωση δρα τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ η δομή της ήταν επιχειρησιακά οργανωμένη, με συγκεκριμένους ρόλους και επαγγελματική γνώση των διαδικασιών.

Το ότι οι φερόμενοι ως βασικοί διαχειριστές είχαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, επαγγελματική ιδιότητα λογιστών δίνει και το στίγμα του τρόπου με τον οποίο στήθηκε το σύστημα. Δεν μιλάμε για μια πρόχειρη υπόθεση, αλλά για ένα σχήμα που φέρεται να αξιοποιούσε σε βάθος τα κενά του συστήματος για χρόνια.

Τι κρατάμε;