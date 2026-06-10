Αστυνομία: 25χρονος οδηγός εμβόλισε μοτοσυκλέτα της ΔΙ.ΑΣ. σε καταδίωξη, τραυματίζοντας τον αναβάτη – Τι βρέθηκε σπίτι του

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Συνελήφθη 25χρονος στον Κορυδαλλό μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και περισσότερα από 7.000 ευρώ σε μετρητά

Μια επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους του Κορυδαλλού κατέληξε στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία εμβόλισε μοτοσυκλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Καταδίωξη με επικίνδυνες παραβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 25χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο οδηγός παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της περιοχής.

Η καταδίωξη κορυφώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε φέρεται να εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή της αστυνομικής μοτοσυκλέτας και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Συνελήφθη μετά από πεζή καταδίωξη

Μετά τη σύγκρουση ο 25χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντική ποσότητα αντικειμένων και ουσιών.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν:

160,1 γραμμάρια κάνναβης

ξίφος

τρεις σουγιάδες

μαχαίρι στρατιωτικού τύπου

πτυσσόμενη ράβδος

σπρέι πιπεριού

αντιασφυξιογόνος μάσκα

έξι πυρσοί

7.100 ευρώ σε μετρητά

Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.