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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: 29χρονος πιάστηκε με 208 km/h στην Αθηνών-Κορίνθου – Πόσο είναι το πρόστιμο;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.07.2026
Autotypos Team
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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος πήγαινε με 208 km/h σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 130 km/h

Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 29χρονος ημεδαπός οδηγούσε το αυτοκίνητό του με 208 km/h, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είναι 130 km/h.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για οδηγούς που ξεπερνούν τα 200 km/h, το πρόστιμο ανέρχεται τις 2.000 ευρώ, ενώ συνοδεύεται και από αφαίρεση άδειας για 1 έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στις 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 2 έτη, ενώ τη δεύτερη φορά εκτοξεύεται στις 8.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Πως τον «τσάκωσαν»

Η παράβαση διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι πραγματοποίησαν τον σχετικό έλεγχο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η καταγεγραμμένη ταχύτητα ήταν κατά 78 km/h υψηλότερη από το προβλεπόμενο όριο, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Μετά τη σύλληψή του, ο 29χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους που εγκυμονεί η υπερβολική ταχύτητα, ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόμους όπου, παρά τα υψηλότερα επιτρεπόμενα όρια, η σημαντική υπέρβασή τους μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την οδική ασφάλεια.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται σε όλο το οδικό δίκτυο, με τις Ομάδες Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων να πραγματοποιούν στοχευμένες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, που αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#ΕΛΑΣ#Μέγαρα#πρόστιμα#υπερβολική ταχύτητα
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