Αστυνομία: Αναζητά τον οδηγό που έτρεχε με 304 km/h στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης – Με το ένα χέρι τραβούσε βίντεο

Βίντεο δείχνει οδηγό με 304 km/h στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Η Τροχαία τον αναζητά. Τι ερευνάται και ποιες κυρώσεις προβλέπονται.

Τι συνέβη

Βίντεο στα social media καταγράφει οδηγό να κινείται με το ταχύμετρο να «γράφει» 304 km/h στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και με το άλλο να τραβάει το στιγμιότυπο στο κινητό. Στα πλάνα φαίνεται και ευθεία πρόκληση για «κόντρα» με άλλο όχημα.

Το όχημα και το σκηνικό

Από το υλικό διακρίνεται πως πρόκειται για βελτιωμένο Audi RS3 (αν κρίνουμε από τον ήχο). Το περιστατικό έλαβε χώρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, έναν από τους πιο φορτισμένους άξονες ταχείας κυκλοφορίας της πόλης.

Τι κάνει η Τροχαία

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ταυτοποιήσει τον κάτοχο του οχήματος και κινεί διαδικασίες για εντοπισμό και σύλληψη. Παράλληλα, εξετάζεται το βίντεο ως αποδεικτικό υλικό και σχηματίζεται δικογραφία.

Τι προβλέπει ο νόμος

Περιπτώσεις σαν την παραπάνω δεν αντιμετωπίζονται ως «απλή υπέρβαση ορίου». Η συμπεριφορά αξιολογείται ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη οδήγηση με πολλαπλές παραβάσεις: υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου εν κινήσει, πιθανή πρόκληση ατυχήματος/επικίνδυνοι ελιγμοί. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν βαριά διοικητικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης/πινακίδων, καθώς και ποινικές συνέπειες εφόσον στοιχειοθετηθεί διακινδύνευση της ασφάλειας συγκοινωνιών. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση βίντεο που τεκμηριώνει παράβαση δεν προσφέρει «ασυλία»—αντιθέτως διευκολύνει την προανάκριση.

Γιατί τέτοιες συμπεριφορές είναι θανατηφόρες

Σε ταχύτητες άνω των 250–300 km/h, η απόσταση ακινητοποίησης πολλαπλασιάζεται, τα περιθώρια αντίδρασης πρακτικά εκμηδενίζονται και η παραμικρή απόσπαση προσοχής (π.χ. κινητό) αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα θανατηφόρου ατυχήματος. Θα το ξαναπούμε: Ο δρόμος δεν είναι πίστα, οι υπόλοιποι χρήστες δεν έχουν επιλέξει να εκτεθούν στον κίνδυνο.

«Κυνήγι» για like: ο φαύλος κύκλος

Η ψηφιακή ματαιοδοξία—αναζήτηση προβολών, σχολίων και «likes»—ενισχύει μια κουλτούρα επίδειξης που μετατρέπει τον δρόμο σε ευκαιρία για φιγούρα. Το αποτέλεσμα είναι να κανονικοποιείται η επικίνδυνη οδήγηση, ειδικά σε νεαρό κοινό. Η άμεση αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου και η μη αναπαραγωγή του από τρίτους περιορίζει την «αξία» του.

Θα έπρεπε η Τροχαία να διαθέσει περισσότερους πόρους σε τέτοιες περιπτώσεις;

Τίθεται ένα ουσιαστικό ερώτημα προτεραιοτήτων. Ίσως είναι υπερβολή ο ανελέητος έλεγχος για μικροϋπερβάσεις (+10–20 km/h) όταν, ταυτόχρονα, δεν κατευθύνονται επαρκείς πόροι στη στοχευμένη δίωξη των πραγματικά ακραίων και θανατηφόρων συμπεριφορών. Η εντατική αστυνόμευση πρέπει να εστιάζει στις παραβάσεις με υψηλό δείκτη κινδύνου—εκεί κρίνεται η ανθρώπινη ζωή.

Τι κρατάμε;