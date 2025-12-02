Σοκ: Video από την καταδίωξη του ανηλίκου που έφαγε πρόστιμο 11.350 ευρώ – Τι έκανε;

Ανήλικος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη σε κλεμμένο δίκυκλο, δεν σταμάτησε σε έλεγχο και βεβαιώθηκαν πρόστιμα 11.350€. Συνελήφθη και ο πατέρας του.

Σοβαρό περιστατικό με ανήλικο οδηγό κατεγράφη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ΔΤ της Αστυνομίας, το μεσημέρι της 1ης Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Δυτικής Εισόδου, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα στάσης σε οδηγό δίκυκλης μοτοσικλέτας. Ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι που ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί νωρίτερα από την περιοχή της Ξηροκρήνης, ενώ ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.350€. Η προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου έδειξε πως τον Νοέμβριο 2025 ο ίδιος είχε αφαιρέσει ακόμη δύο δίκυκλα από περιοχές της πόλης· και τα δύο εντοπίστηκαν κοντά στην οικία του και θα επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους.

Δείτε video που αναρτήθηκε στα socia media από τυχαίους περαστικούς που βρέθηκαν μπροστά στην καταδίωξη. Στο πλάνο φαίνεται ξεκάθαρα ο ανήλικος να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα, ενώ οι αστυνομικοί των κυνηγούν με κίνδυνο τόσο της δικής τους ζωής, αλλά και των περαστικών.

Πηγή video: the_fokia

Οι κατηγορίες και το νομικό πλαίσιο

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα, συνελήφθη ο 48χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από τις ποινικές κατηγορίες, οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) βεβαιώνονται επιτόπου από την Τροχαία— που εδώ ανέρχονται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε 11.350€. Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και η επικίνδυνη οδήγηση συγκαταλέγονται στις παραβάσεις που, βάσει του νέου ΚΟΚ και της ποινικής νομοθεσίας, επιφέρουν ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, ενώ για ανηλίκους υπεισέρχεται και η ευθύνη του κηδεμόνα.

Τι κρατάμε;

11.350€ διοικητικά πρόστιμα σε ανήλικο που οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο και δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας.

Δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές , απείθεια , επικίνδυνη οδήγηση · σύλληψη πατέρα για παραμέληση εποπτείας .

Εντοπίστηκαν άλλα δύο κλεμμένα δίκυκλα κοντά στην οικία του και επιστρέφονται στους κατόχους.

Μήνυμα αποτροπής: αυστηροί έλεγχοι, βαριές κυρώσεις σε οδήγηση χωρίς δίπλωμα/κλεμμένα.

Πηγή video: the_fokia

