EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: Απαντά στα ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για διακοπή κυκλοφορίας – Τι γίνεται με τα μπλόκα;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026
AutoTypos Team
astynomia-apanta-sta-reportaz-pou-kanoun-logo-gia-diakopi-kykloforias-ti-ginetai-me-ta-bloka-786321

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ολική διακοπή στο εθνικό δίκτυο. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες και εναλλακτικές οδούς.

Τι απαντά η Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι οι αναφορές για ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η κίνηση εξυπηρετείται μέσω παρακαμπτηρίων και εναλλακτικών διαδρομών, ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις και να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια.

αγρότες
Κινητοποίηση αγροτών στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο Βοιωτίας, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Πώς γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας

Τι να κάνουν οι οδηγοί πριν ξεκινήσουν

  • Ενημέρωση από τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

  • Επιλογή εναλλακτικών διαδρομών, όπου υποδεικνύονται.

  • Σεβασμός στη σήμανση και στις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

  • Χρονική μετατόπιση μετακινήσεων, όπου είναι εφικτό, ειδικά σε ώρες αιχμής.

Ενδεικτικές περιοχές με αναρτημένες ρυθμίσεις

Η ΕΛ.ΑΣ. παραπέμπει σε πρόσφατες ανακοινώσεις για Κεντρική Ελλάδα (Α.Θ.Ε., Θεσσαλία) και σε ειδικό banner με όλες τις ενεργές ρυθμίσεις. Οι ενημερώσεις ανανεώνονται διαρκώς με βάση την εικόνα στο οδικό δίκτυο.

Τι κρατάμε;

  • Δεν υπάρχει γενική διακοπή: η κίνηση διεξάγεται με εκτροπές.

  • Συνεχής επικαιροποίηση ρυθμίσεων από την ΕΛ.ΑΣ. ανά περιοχή.

  • Ασφάλεια & πρόληψη κινδύνων ως βασική προτεραιότητα.

  • Πρακτική συμβουλή: ενημερωνόμαστε και σχεδιάζουμε εναλλακτικές πριν το ταξίδι.

