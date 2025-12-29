quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: Εντυπωσίασαν οι Αθηναίοι τα Χριστούγεννα — Από τα 24.210 αλκοτέστ, πόσα πρόστιμα δόθηκαν;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.12.2025
AutoTypos Team
astynomia-entyposiasan-oi-athinaioi-ta-christougenna-apo-ta-24-210-alkotest-posa-prostima-dothikan-787921

Από 24.210 ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική, βεβαιώθηκαν 248 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις. Τα στοιχεία και τι σημαίνουν.

Σε στοχευμένη εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες 24 Δεκεμβρίου έως τις πρώτες ώρες 27 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 24.210 αλκοολομετρήσεις σε οδικούς άξονες όλου του λεκανοπεδίου, με τη συνδρομή Ο.Ε.Π.Τ.Α. και Τμημάτων Τροχαίας.

Το αποτέλεσμα: 248 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (περίπου 1,02% των ελεγχθέντων), ενώ 8 οδηγοί συνελήφθησαν με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l (περίπου 3,2% των παραβατών ή 0,033% επί του συνόλου των ελέγχων).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι δείχνουν οι αριθμοί

  • Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό θετικών σε σχέση με τον πολύ μεγάλο όγκο ελέγχων. Σε τριήμερο υψηλού ρίσκου, το ~1,02% καταγράφει βελτίωση συμπεριφοράς στον δρόμο.

  • Οι 8 συλλήψεις αφορούν τις πιο βαριές ενδείξεις μέθης, όπου ο νόμος προβλέπει αυστηρότερες συνέπειες.

  • Η εντατικοποίηση των ελέγχων λειτούργησε αποτρεπτικά, διαμορφώνοντας κλίμα συμμόρφωσης στις ώρες που παραδοσιακά καταγράφονται αυξημένα περιστατικά.

Έχει τελικά αποτέλεσμα το “κυνήγι”;

Φάνηκε πως ο κόσμος έβαλε μυαλό σε μια περίοδο που φημιζόταν για την απερίσκεπτη συμπεριφορά στον δρόμο λόγω αλκοόλ. Αναμφίβολα, το αποτέλεσμα ήρθε και μέσω «εκφοβισμού» από την ορατή αστυνόμευση — όμως αυτό που μετράει είναι ότι μειώθηκε εντυπωσιακά ο αριθμός όσων βρέθηκαν πίσω από το τιμόνι μεθυσμένοι. Και αυτό είναι το σημαντικό.

Να σημειωθεί πως η Τροχαία δεν έχει σκοπό να μειώσει ρυθμό, με τους ελέγχους ενόψει και της Πρωτοχρονιάς να συνεχίζονται εντατικά.

Τι κρατάμε;

  • 24.210 αλκοτέστ, 248 παραβάσεις (~1,02%) και 8 συλλήψεις.

  • Ισχυρή αποτρεπτική παρουσία της Τροχαίας στις γιορτές.

  • Βελτίωση συμπεριφοράς των οδηγών στις πιο «επικίνδυνες» ημερομηνίες.

  • Οι έλεγχοι συνεχίζονται — το μήνυμα παραμένει σαφές: μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

 

Πρόσφατες Ειδήσεις