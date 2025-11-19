quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: Έπιασαν οδηγό μοτοσυκλέτας να πηγαίνει με 205 km/h στη Λεωφ. Μαραθώνος – Δεν είχε δίπλωμα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 19.11.2025
Στέλιος Παππάς
astynomia-epiasan-odigo-motosykletas-na-pigainei-me-205-km-h-sti-leof-marathonos-den-eiche-diploma-783435

30χρονος συνελήφθη στη Λεωφ. Μαραθώνος με 205 km/h με το όριο να είναι 60 km/h. Του είχε ήδη αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Βραδινές ώρες της 17/11/2025, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν 30χρονο να κινείται με 205 km/h στη Λεωφόρο Μαραθώνος (Γέρακας), όπου το ανώτατο όριο είναι 60 km/h. Η ταχύτητα επιβεβαιώθηκε με συσκευή radar και ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου.

Χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στον 30χρονο είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης στις 23/09/2025 από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, λόγω μη χρήσης κράνους. Παρ’ όλα αυτά, οδηγούσε δίκυκλο, παραβιάζοντας σωρεία διατάξεων.

Οι κατηγορίες και οι διοικητικές κυρώσεις

Στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (μεταξύ άλλων για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια) και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Γιατί το περιστατικό είναι σοβαρό

  • Κίνδυνος πολλαπλασιασμού ζημίας: στα 205 km/h ο χρόνος αντίδρασης και η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνονται δραματικά, ενώ οποιαδήποτε απρόοπτη κίνηση (πεζός, όχημα που στρίβει/βγαίνει από κάθετο) γίνεται πρακτικά μη διαχειρίσιμη.

  • Επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα: η προηγούμενη αφαίρεση άδειας δείχνει υποτροπή στη συμπεριφορά, αυξάνοντας τη βαρύτητα των πράξεων.

Η Τροχαία έχει εντείνει τους νυχτερινούς ελέγχους ταχύτητας σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με στόχο τη μείωση των σοβαρών τροχαίων. Η τήρηση των ορίων ταχύτητας και η χρήση κράνους/προστατευτικού εξοπλισμού στα δίκυκλα δεν είναι τυπικές υποχρεώσεις: σώζουν ζωές.

Τι κρατάμε;

  • 205 km/h σε όριο 60: σύλληψη 30χρονου στη Λ. Μαραθώνος (Γέρακας), επιβεβαίωση ταχύτητας με radar.

  • Χωρίς δίπλωμα: η άδεια είχε αφαιρεθεί από 23/09/2025 για μη χρήση κράνους.

  • Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων· παραπομπή σε Εισαγγελέα.

  • Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας, με έμφαση στη νυχτερινή ταχύτητα και την πειθαρχία στους βασικούς άξονες.

Όλες οι ειδήσεις

Η Tesla φέρνει test drives με λογική self-service στην Ελλάδα – Πού γίνονται και πότε;

To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αστυνομία#Λεωφόρος Μαραθώνος#τροχαία#υπερβολική ταχύτητα
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

astynomia-synelavan-meli-organosis-pou-ekleve-kai-plastografouse-aftokinita-me-kerdi-ano-tou-1-ekat-evro-des-pos-leitourgousan-682586

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν
i-astynomia-epiase-tous-kanivalous-youtubers-tis-attikis-etrechan-me-250-km-h-eno-o-enas-eiche-idi-chasei-to-diploma-gia-455-imeres-782245

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.11.2025

Η Αστυνομία έπιασε τους κανίβαλους-Youtubers της Αττικής: Έτρεχαν με 250+ km/h, ενώ ο ένας είχε ήδη χάσει το δίπλωμα για 455 ημέρες
7-422-alkotest-se-5-meres-stin-attiki-des-posous-epiasan-kai-pos-tha-synechisoun-778688

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.11.2025

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν
3-207-paravaseis-se-4-meres-chamos-stin-attiki-poio-itan-to-sychnotero-prostimo-video-777294

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.10.2025

3.207 παραβάσεις σε 4 μέρες: Χαμός στην Αττική – Ποιο ήταν το συχνότερο πρόστιμο; (video)
methysmenos-52chronos-odigos-synelifthi-choris-diploma-eno-prosekrouse-se-13-stathmevmena-ochimata-poso-ftanei-to-prostimo-718607

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.10.2025

Μεθυσμένος 52χρονος οδηγός συνελήφθη χωρίς δίπλωμα ενώ προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα – Πόσο φτάνει το πρόστιμο;
20chronos-odigos-motosikletas-paresyre-kai-egkateleipse-ena-paidi-2-eton-synelifthi-choris-diploma-672328

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.10.2025

20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε ένα παιδί 2 ετών – Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα

Πρόσφατες Ειδήσεις