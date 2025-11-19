Αστυνομία: Έπιασαν οδηγό μοτοσυκλέτας να πηγαίνει με 205 km/h στη Λεωφ. Μαραθώνος – Δεν είχε δίπλωμα

30χρονος συνελήφθη στη Λεωφ. Μαραθώνος με 205 km/h με το όριο να είναι 60 km/h. Του είχε ήδη αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Βραδινές ώρες της 17/11/2025, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν 30χρονο να κινείται με 205 km/h στη Λεωφόρο Μαραθώνος (Γέρακας), όπου το ανώτατο όριο είναι 60 km/h. Η ταχύτητα επιβεβαιώθηκε με συσκευή radar και ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου.

Χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στον 30χρονο είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης στις 23/09/2025 από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, λόγω μη χρήσης κράνους. Παρ’ όλα αυτά, οδηγούσε δίκυκλο, παραβιάζοντας σωρεία διατάξεων.

Οι κατηγορίες και οι διοικητικές κυρώσεις

Στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (μεταξύ άλλων για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια) και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Γιατί το περιστατικό είναι σοβαρό

Κίνδυνος πολλαπλασιασμού ζημίας: στα 205 km/h ο χρόνος αντίδρασης και η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνονται δραματικά, ενώ οποιαδήποτε απρόοπτη κίνηση (πεζός, όχημα που στρίβει/βγαίνει από κάθετο) γίνεται πρακτικά μη διαχειρίσιμη.

Επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα: η προηγούμενη αφαίρεση άδειας δείχνει υποτροπή στη συμπεριφορά, αυξάνοντας τη βαρύτητα των πράξεων.

Η Τροχαία έχει εντείνει τους νυχτερινούς ελέγχους ταχύτητας σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με στόχο τη μείωση των σοβαρών τροχαίων. Η τήρηση των ορίων ταχύτητας και η χρήση κράνους/προστατευτικού εξοπλισμού στα δίκυκλα δεν είναι τυπικές υποχρεώσεις: σώζουν ζωές.

Τι κρατάμε;

205 km/h σε όριο 60: σύλληψη 30χρονου στη Λ. Μαραθώνος (Γέρακας) , επιβεβαίωση ταχύτητας με radar .

Χωρίς δίπλωμα: η άδεια είχε αφαιρεθεί από 23/09/2025 για μη χρήση κράνους .

Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και επιβολή διοικητικών κυρώσεων · παραπομπή σε Εισαγγελέα .

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας, με έμφαση στη νυχτερινή ταχύτητα και την πειθαρχία στους βασικούς άξονες.

Η Tesla φέρνει test drives με λογική self-service στην Ελλάδα – Πού γίνονται και πότε;

To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία