Αστυνομία: Η περιφέρεια που είχε 37.559 παραβάσεις μέσα στο Μάρτιο – Πόσα ήταν τα τροχαία;

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας – 37.559 παραβάσεις, 210 σε βαθμό πλημμελήματος
Αναλυτικά, κατά τον μήνα Μάρτιο βεβαιώθηκαν:
- 1.227 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 40 σε βαθμό πλημμελήματος
- 151 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
- 274 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
- 947 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
- 1.760 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
- 2.893 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
- 63 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 433 τροχαία ατυχήματα, στα οποία καταγράφηκαν συνολικά 511 παθόντες.
Αναλυτικά:
- 4 θανατηφόρα ατυχήματα με 4 νεκρούς (μείωση 75% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)
- 12 σοβαρά ατυχήματα με 14 σοβαρά τραυματίες (μείωση 14% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)
- 417 ελαφρά ατυχήματα με 493 ελαφρά τραυματίες (μείωση 15% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)
Ως κύρια αίτια των ατυχημάτων αναφέρονται η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες μοτοσυκλέτας αύξησε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.
Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει πως η σωστή οδική συμπεριφορά και η αυστηρή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας παραμένουν οι βασικότερες προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
Πηγή: Astynomia.gr