Αστυνομία: Η περιφέρεια που είχε 37.559 παραβάσεις μέσα στο Μάρτιο – Πόσα ήταν τα τροχαία;

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας – 37.559 παραβάσεις, 210 σε βαθμό πλημμελήματος

Αναλυτικά, κατά τον μήνα Μάρτιο βεβαιώθηκαν:

1.227 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 40 σε βαθμό πλημμελήματος

151 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

274 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

947 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

1.760 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

2.893 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

63 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 433 τροχαία ατυχήματα, στα οποία καταγράφηκαν συνολικά 511 παθόντες.

Αναλυτικά:

4 θανατηφόρα ατυχήματα με 4 νεκρούς (μείωση 75% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)

12 σοβαρά ατυχήματα με 14 σοβαρά τραυματίες (μείωση 14% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)

417 ελαφρά ατυχήματα με 493 ελαφρά τραυματίες (μείωση 15% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)

Ως κύρια αίτια των ατυχημάτων αναφέρονται η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες μοτοσυκλέτας αύξησε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει πως η σωστή οδική συμπεριφορά και η αυστηρή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας παραμένουν οι βασικότερες προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή: Astynomia.gr