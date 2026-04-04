EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: Η περιφέρεια που είχε 37.559 παραβάσεις μέσα στο Μάρτιο – Πόσα ήταν τα τροχαία;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.04.2026
Autotypos Team
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας – 37.559 παραβάσεις, 210 σε βαθμό πλημμελήματος

Αναλυτικά, κατά τον μήνα Μάρτιο βεβαιώθηκαν:

  • 1.227 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 40 σε βαθμό πλημμελήματος
  • 151 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
  • 274 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
  • 947 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • 1.760 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  • 2.893 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • 63 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 433 τροχαία ατυχήματα, στα οποία καταγράφηκαν συνολικά 511 παθόντες.

 

Αναλυτικά:

  • 4 θανατηφόρα ατυχήματα με 4 νεκρούς (μείωση 75% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)
  • 12 σοβαρά ατυχήματα με 14 σοβαρά τραυματίες (μείωση 14% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)
  • 417 ελαφρά ατυχήματα με 493 ελαφρά τραυματίες (μείωση 15% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025)

Ως κύρια αίτια των ατυχημάτων αναφέρονται η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες μοτοσυκλέτας αύξησε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει πως η σωστή οδική συμπεριφορά και η αυστηρή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας παραμένουν οι βασικότερες προϋποθέσεις για ασφαλείς μετακινήσεις και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή: Astynomia.gr

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

synechizetai-to-kynigi-tis-trochaias-meso-social-media-taftopoiisan-akomi-2-odigous-798401

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.04.2026

Συνεχίζεται το κυνήγι της Τροχαίας μέσω social media – Ταυτοποίησαν ακόμη 2 οδηγούς
sokaroun-oi-arithmoi-ton-trochaion-paravaseon-entatikopoiei-tous-elegchous-i-elas-687469

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.02.2026

Σοκάρουν οι αριθμοί των τροχαίων παραβάσεων – Εντατικοποιεί τους ελέγχους η ΕΛΑΣ
saronei-i-trochaia-34-000-elegchous-se-15-imeres-i-paravasi-ton-350-evro-pou-kynigoun-771046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.11.2025

Σαρώνει η Τροχαία: 34.000 ελέγχους σε 15 ημέρες – Η παράβαση των 350 ευρώ που κυνηγούν
i-ekthesi-motosykletas-2026-anoigei-simera-tis-pyles-tis-des-mechri-pote-kai-ores-leitourgias-798072

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.03.2026

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 ανοίγει σήμερα τις πύλες της! – Δες μέχρι πότε και ώρες λειτουργίας
aftes-einai-oi-nees-motosykletes-tis-ellinikis-astynomias-kostisan-4-609-545-evro-789899

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.01.2026

Αυτές είναι οι νέες μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας – Κόστισαν 4.609.545 ευρώ
chania-cheiropedes-se-10-meli-symmorias-nearon-pou-eklevan-motosykletes-789380

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

Χανιά: Χειροπέδες σε 10 μέλη συμμορίας νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες

Πρόσφατες Ειδήσεις