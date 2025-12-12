quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: Πήραν το δίπλωμα από 28χρονο οδηγό για 790 ημέρες – Τι έκανε;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.12.2025
Autotypos Team
astynomia-piran-to-diploma-apo-28chrono-odigo-gia-790-imeres-ti-ekane-786420

Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη: Πήραν το δίπλωμα από οδηγό μοτοσυκλέτας ο οποίος έκανε κάτι που δεν κάνεις ποτέ και για κανένα λόγο

Βαρύς ήταν ο «πέλεκυς» για έναν οδηγό μοτοσυκλέτας που επιχείρησε να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο στην Αττική Οδό χθες (11/12). Στην προσπάθειά του να «σπάσει» το μπλόκο της αστυνομίας, ο οδηγός επιτάχυνε και παρέσυρε δύο αστυνομικούς, ενώ όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσυκλέτα του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και του είχε επίσης αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

«Κυνήγι» οχημάτων χωρίς πινακίδες από την Τροχαία

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε ειδική εξόρμηση πρωινές ώρες της Πέμπτης επί της Αττικής Οδού, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με σκοπό τον εντοπισμό οχημάτων που δε φέρουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο οδηγός προκειμένου να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο,  ανέπτυξε ταχύτητα, παρέσυρε αστυνομικό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε έτερη δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Σημειώνεται, ότι από την συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά τραυματίστηκε και δεύτερος αστυνομικός. Όπως διαπιστώθηκε, από τον 28χρονο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης την 27-10-2025 από το Αστυνομικό Τμήμα Καματερού για χρονικό διάστημα 365 ημερών, καθώς είχε καταληφθεί να οδηγεί δίκυκλο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 425 ημερών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξόρμησης βεβαιώθηκαν (38) παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για στέρηση ή δυσδιάκριτες κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, αφαιρέθηκαν 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Πηγή: Astynomia.gr

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

Tags
#Αττική Οδός#μοτοσυκλέτα#Τροχαία Αττικής
Πρόσφατες Ειδήσεις