Αστυνομία: Συνέλαβαν 2 οδηγούς που έκαναν κόντρες στη Βούλα με ταχύτητα 3 φορές πάνω από το όριο ταχύτητας

Σε σημείο με ανώτατο όριο τα 50 χλμ./ώρα η ταχύτητά τους έφτασε και τα 150 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς

Στο πλαίσιο ελέγχων για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων στους οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στο οδικό δίκτυο, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν δύο οχήματα να κάνουν κόντρες στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα οχήματα με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανό ατύχημα, και τελικά τα ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη. Εκεί συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί: ένας 32χρονος αλλοδαπός και ένας 19χρονος ημεδαπός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής που διενεργήθηκε ο αυτοσχέδιος αγώνας, η ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνούσε τα 130 χλμ./ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ./ώρα, ενώ σε έτερο σημείο ξεπερνούσε τα 150 χλμ./ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ./ώρα. Παράλληλα, οι οδηγοί εκτελούσαν επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: Astynomia.gr