EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: Συνέλαβαν 2 οδηγούς που έκαναν κόντρες στη Βούλα με ταχύτητα 3 φορές πάνω από το όριο ταχύτητας

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
Autotypos Team
Σε σημείο με ανώτατο όριο τα 50 χλμ./ώρα η ταχύτητά τους έφτασε και τα 150 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς

Στο πλαίσιο ελέγχων για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων στους οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στο οδικό δίκτυο, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν δύο οχήματα να κάνουν κόντρες στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα οχήματα με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανό ατύχημα, και τελικά τα ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη. Εκεί συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί: ένας 32χρονος αλλοδαπός και ένας 19χρονος ημεδαπός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής που διενεργήθηκε ο αυτοσχέδιος αγώνας, η ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνούσε τα 130 χλμ./ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ./ώρα, ενώ σε έτερο σημείο ξεπερνούσε τα 150 χλμ./ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ./ώρα. Παράλληλα, οι οδηγοί εκτελούσαν επικίνδυνους ελιγμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγή: Astynomia.gr

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

taftopoiithike-o-30chronos-pou-anevaze-video-me-kontres-sto-diadiktyo-pou-vrikan-to-aftokinito-tou-793093

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.02.2026

Ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος που ανέβαζε video με κόντρες στο διαδίκτυο – Πού βρήκαν το αυτοκίνητο του;
to-toyota-pou-paei-gia-aposyrsi-diplasiase-tis-poliseis-tou-to-proto-3mino-tou-etous-611769

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.04.2026

Το Toyota που πάει για “απόσυρση” διπλασίασε τις πωλήσεις του το πρώτο 3μηνο του έτους
i-trochaia-boukare-se-gnosto-steki-kontrakidon-kai-apetrepse-ti-diexagogi-aftoschedion-agonon-des-se-poia-periochi-784884

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.12.2025

Η Τροχαία “μπούκαρε” σε γνωστό στέκι “κοντράκιδων” και απέτρεψε τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων – Δες σε ποια περιοχή
i-agapimeni-marka-ton-ellinon-leei-oti-ta-mild-hybrid-den-einai-pragmatika-yvridika-767935

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2025

Η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων λέει ότι τα mild hybrid δεν είναι πραγματικά υβριδικά
oi-arches-synelavan-ton-odigo-pou-paresyre-astynomiko-kai-symmeteiche-se-kontres-ti-vrikan-spiti-tou-773958

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.09.2025

Οι αρχές συνέλαβαν τον οδηγό που παρέσυρε αστυνομικό και συμμετείχε σε κόντρες – Τι βρήκαν σπίτι του;
synelifthi-nearos-pou-symmeteiche-se-thanatifora-kontra-pigaine-na-fygei-apo-ti-chora-me-ti-mana-tou-771447

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.08.2025

Συνελήφθη νεαρός που συμμετείχε σε θανατηφόρα κόντρα – Πήγαινε να φύγει από τη χώρα με τη μάνα του

Πρόσφατες Ειδήσεις