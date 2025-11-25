quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομία: Συνέλαβαν δύο 14χρονα που έκλεβαν μηχανάκια στα Μέγαρα – Πώς ενεργούσαν;

ΤΡΙΤΗ | 25.11.2025
Στέλιος Παππάς
astynomia-synelavan-dyo-14chrona-pou-eklevan-michanakia-sta-megara-pos-energousan-667231

Δύο 14χρονοι συνελήφθησαν στα Μέγαρα για κλοπές δικύκλων. Εξιχνιάστηκαν 8 υποθέσεις. Συνελήφθησαν και οι γονείς για παραμέληση εποπτείας.

Σε επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, τις πρωινές ώρες της 21 Νοεμβρίου 2025, συνελήφθησαν σε οικισμό της περιοχής δύο 14χρονοι για κλοπές δικύκλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το προφίλ και ο «ορμητήριος» οικισμός

Η υπόθεση άνοιξε ύστερα από σειρά καταγγελιών για κλοπές δικύκλων στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Αστυνομικοί συνέλεξαν πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, εντόπισαν τα δύο ανήλικα άτομα μέσα στον οικισμό που φέρεται ως «ορμητήριο» και πιστοποίησαν την εμπλοκή τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ υποθέσεις κλοπών, με τη δράση τους να χρονολογείται από τα τέλη Αυγούστου.

Ο τρόπος δράσης

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε σταθερό modus operandi:

  • Οι ανήλικοι κινούνταν με κουκούλες από φούτερ, ώστε να δυσχεραίνουν την αναγνώριση.

  • Εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό.

  • Αφαιρούσαν τα οχήματα και στη συνέχεια τα μετέφεραν εντός του οικισμού, όπου τα αποσυναρμολογούσαν και τα εγκατέλειπαν σε κοντινά σημεία από τις οικίες τους.

Σε έρευνες στις κατοικίες τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των κλοπών.

Η δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος των ανηλίκων, καθώς και οι συλλήψεις των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας, παραπέμπουν την υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Η διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να συνδεθούν και επιπλέον περιστατικά με την ίδια ομάδα, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

Τι κρατάμε;

  • Σύλληψη δύο 14χρονων στα Μέγαρα για διακεκριμένες κλοπές δικύκλων – εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις.

  • Σύλληψη γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

  • Σταθερό modus operandi: στόχευση μικρών κυβισμών, αφαίρεση κοντά στον οικισμό, αποσυναρμολόγηση και εγκατάλειψη.

  • Κατασχέσεις ρουχισμού και παραπομπή στον Εισαγγελέα – η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν επιπλέον υποθέσεις.

Πρώτη Δοκιμή Changan Deepal S05: Κοστίζει όσο ένα θερμικό C-SUV, προσφέρει πολλά περισσότερα και 272 ίππους

Νέο FIAT 500 Hybrid: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη – Κάτω από 17.000 ευρώ;

Τα 5 best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025 – Τιμές

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
Πρόσφατες Ειδήσεις