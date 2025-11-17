Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν

Εξαρθρώθηκε οργάνωση για κλοπές, πλαστογραφίες και «μαϊμού» κλοπές οχημάτων. 10 συλλήψεις, >1,03 εκατ. € όφελος, 16 κλοπές, 13 ψευδείς δηλώσεις, 9 υπεξαιρέσεις.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε Αττική και Τύρναβο με αντικείμενο κλοπές και πλαστογραφίες οχημάτων, «μαϊμού» δηλώσεις κλοπών για είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και λαθρεμπορία αυτοκινήτων με πλαστά έγγραφα εισαγωγής/ταξινόμησης. Στη μεγάλη επιχείρηση της 12/11/2025 (Τετάρτη) συνελήφθησαν 10 άτομα και άλλοι 28 φέρονται να είχαν υποβοηθητικό ρόλο και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές αυτοκινήτων

13 ψευδείς δηλώσεις κλοπών για αποζημίωση

9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων

5 περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων

Οικονομικό όφελος οργάνωσης: > 1.030.000 €

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ο «πυρήνας» εκμεταλλευόταν κενό στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου οχημάτων εισαγόμενων από το εξωτερικό. Κατασκεύαζε πλαστά τιμολόγια και πλαστές άδειες κυκλοφορίας ξένων αρχών, ώστε να ταξινομεί αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις:

Αφαιρούσαν όχημα ίδιου τύπου/μοντέλου/χρώματος, Αλλοίωναν αριθμούς πλαισίου και κινητήρα για να «ταιριάξουν» με τα χαρτιά, Διέθεταν τα οχήματα προς πώληση online ή τα μεταβίβαζαν σε τρίτους, Οι τρίτοι δήλωναν ψευδώς κλοπή για να εισπράξουν αποζημίωση από ασφαλιστικές.

Παράλληλα, μίσθωναν αυτοκίνητα από εταιρεία leasing και λίγες ημέρες μετά δήλωναν ψευδή κλοπή, παραδίδοντας τα οχήματα στην οργάνωση, με τη ζημία της εταιρείας να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 300.000 €.

Για «βιτρίνα» είχαν ιδρύσει από το 2022 εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-φάντασμα, μέσω της οποίας ταξινομήθηκαν 33 οχήματα. Χρησιμοποιούσαν «μπροστινούς» (άτομα που αγνοούσαν την πραγματική δράση και αμείβονταν συμβολικά).

Δομή – ρόλοι και ιεραρχία

Η οργάνωση είχε σαφή ιεραρχία και κατανομή ρόλων:

52χρονος : καθοδηγητικός ρόλος, σύνταξη πλαστών εγγράφων , συντονισμός ενεργειών.

35χρονη : εντοπισμός «μπροστινών», νομιμοποίηση εσόδων μέσω «νόμιμων» επιχειρήσεων.

44χρονος & 34χρονη : πώληση κλεμμένων/πλαστογραφημένων οχημάτων, καθοδήγηση στις ψευδείς δηλώσεις.

50χρονος (λογιστής): διαχείριση οικονομικών , δημιουργία/διαχείριση εικονικής εταιρείας (με 53χρονο και 25χρονο ).

36χρονος, 30χρονος, 46χρονος: αφαίρεση οχημάτων, μεταβολή στοιχείων, διάθεση προς πώληση.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, πλαστογραφίες, υπεξαιρέσεις, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων, παραβάσεις περί όπλων.

Τι κατασχέθηκε

Σε κατ’ οίκον και λοιπές έρευνες βρέθηκαν/κατασχέθηκαν:

73.330 € μετρητά

13 οχήματα και 1 μοτοσυκλέτα (θα ελεγχθεί η νόμιμη προέλευση)

Πιστόλι με γεμιστήρα και 3 πιθανόν αβολίδωτα φυσίγγια, αεροβόλο , σπρέι πιπεριού

Πλήθος κινητών , αδειών κυκλοφορίας , κλειδιών , τιμολογίων

25 πακέτα τσιγάρων χωρίς ταινία φόρου κατανάλωσης

Η συνέχεια της έρευνας

Οι 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Για έναν από αυτούς εκκρεμούσε ένταλμα για κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες. Η προανάκριση συνεχίζεται για τη διασύνδεση με άλλους εμπλεκόμενους και την πλήρη χαρτογράφηση του οικονομικού οφέλους, των διαδρομών νομιμοποίησης και του δικτύου διάθεσης οχημάτων.

Χρήσιμες επισημάνσεις για αγοραστές μεταχειρισμένων

Έλεγχος πλαισίου/κινητήρα σε ΚΕΠΥΟ/ΕΛ.ΑΣ./αρχεία εισαγωγών , διασταύρωση με βιβλία service .

Ζητήστε έγγραφα προέλευσης (τελωνείο, τιμολόγια, άδεια) και έλεγχο γνησιότητας .

Αποφύγετε «ευκαιρίες» με ασυνήθιστα χαμηλή τιμή ή ελλιπή ιστορικό .

Προτιμήστε προέλεγχο σε εξουσιοδοτημένο ή ανεξάρτητο διαγνωστικό.

Τι κρατάμε;

Οργάνωση με πλήρη «αλυσίδα» : από πλαστά έγγραφα μέχρι διάθεση και «μαϊμού» κλοπές για αποζημιώσεις.

10 συλλήψεις – 28 συνεργοί : ευρεία διασπορά ρόλων και δικτύου.

Μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο : πάνω από 1,03 εκατ. € όφελος, ζημία άνω των 300.000 € σε εταιρεία leasing.

33 οχήματα μέσω εταιρείας- «βιτρίνας» , 16 κλοπές , 13 ψευδείς δηλώσεις, 9 υπεξαιρέσεις, 5 λαθρεμπορίες.

Η έρευνα συνεχίζεται: αναμένονται πρόσθετες διασταυρώσεις και διώξεις.

