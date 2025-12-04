Αστυνομία: Το video στο Instagram για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – Δείτε τα σχόλια

«Μια κλήση που δεν “σηκώνει” διαφωνία» διαβάζουμε στην περιγραφή του βίντεο που, μπορεί κάποιους να εκνευρίζει, αλλά για καλό σκοπό

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία χθες (3/12) και η ΕΛΑΣ ανέβασε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, το οποίο έκανε αρκετούς να… ξινίσουν. Στο βίντεο, το οποίο δανείζεται μερικά πλάνα από την «Βίβλο» των meme, μπορούμε να δούμε έναν αναβάτη να παρκάρει τη μοτοσυκλέτα του σε ράμπα αναπήρων, μπροστά στα μάτια μιας αστυνομικού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice_official)

Η τελευταία το σκέφτεται λίγο, περιμένοντας να πάρει το ΟΚ από μερικούς αστέρες του κινηματογράφου – ένα κλασσικό πια meme που δύσκολα θα βαρεθούμε να βλέπουμε. Όταν πια παίρνει όλα τα θετικά “nods”, τελικά του «κόβει» την κλήση.

Ένας ιδανικός τρόπος να θυμηθούμε πως η ζωή έχει βάλει μεγαλύτερα εμπόδια σε κάποιους, οπότε το να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό είναι χρέος όλων.

Ως συνήθως, στα σχόλια πέφτει βροχή το «κράξιμο». Στην Ελλάδα είμαστε άλλωστε, σε μια χώρα που αντί να κρίνουμε το μήνυμα γι’ αυτό που είναι, εμείς συνήθως τα βάζουμε με τον… αγγελιοφόρο.

Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή!

