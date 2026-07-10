Αστυνομικοί ακολουθούν τα ίχνη Corvette και ανακαλύπτουν αποθήκη με κλεμμένα αξίας 1,3 εκατ.

Οι δράστες έκλεψαν μια Chevrolet Corvette αλλά άφησαν πίσω ίχνη τα οποία ακολούθησαν επιτυχημένα οι αστυνομικοί

Η κλοπή μιας Chevrolet Corvette αξίας περίπου 105.000 δολαρίων (περίπου 92.000 ευρώ) γύρισε «μπούμερανγκ» στους δράστες, αφού η αστυνομικοί κατάφεραν να την βρουν, ξεσκεπάζοντας παράλληλα μια σπείρα με κλεμμένα αυτοκίνητα πολυτελείας συνολικής αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων (περίπου 1,14 εκατ.. ευρώ).

Το περιστατικό εξελίχθηκε στην Καλιφόρνια και οδήγησε στη σύλληψη δύο υπόπτων που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες.

Τα ίχνη τους οδήγησαν στη «φωλιά του λύκου»

Η υπόθεση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Μαΐου, όταν μια Chevrolet Corvette Stingray του 2026, αξίας περίπου 105.000 δολαρίων, εκλάπη από αντιπροσωπεία στην περιοχή Thousand Oaks της Καλιφόρνια. Η έρευνα που ακολούθησε διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα, μέχρι οι αστυνομικοί να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε συντονισμένη επιχείρηση.

Στις 1 Ιουλίου, αστυνομικοί από διαφορετικά σώματα πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις στην κομητεία του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των, Brandon Taylor και John Ivy, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή οχημάτων, συνωμοσία και κατοχή κλεμμένων αυτοκινήτων. Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση στο Κέντρο Προφυλάκισης της κομητείας Ventura, με την εγγύηση να έχει οριστεί στις 250.000 δολάρια για τον καθένα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση.

Οι έρευνες σε ακίνητα στο North Hollywood και στο Λος Άντζελες αποκάλυψαν εξοπλισμό που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιείται συχνά από οργανωμένα κυκλώματα κλοπής αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν κενές προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας, ηλεκτρονικά κλειδιά (key fobs) για πολυτελή οχήματα, πλαστά έγγραφα ταξινόμησης, ηλεκτρονικές συσκευές και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

«Μπάζα» εκατομμυρίων

Εντυπωσιακή ήταν η λίστα με τα κλεμμένα οχήματα που ανακτήθηκαν ή κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση. Σε αυτή περιλαμβάνονται μια Lamborghini Aventador αξίας περίπου 450.000 δολαρίων, δύο Porsche 911 – μία Carrera και μία Targa – αξίας περίπου 240.000 δολαρίων η καθεμία, ένα Chevrolet Silverado 2500, ένα GMC Hummer, μια BMW X7 M60i, μια Ford Shelby GT500 και ένα Chevrolet Colorado.

Η συνολική αξία των οχημάτων που ανακτήθηκαν ξεπερνά, σύμφωνα με τις αρχές, τα 1,3 εκατ. δολάρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα είχε καταφέρει να κλέψει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες συλλήψεις ή να απαγγελθούν κατηγορίες και σε άλλα άτομα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κλοπή της Corvette, που αρχικά έμοιαζε με μία ακόμη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, αποδείχθηκε τελικά ο κρίκος που οδήγησε τις αρχές στην εξάρθρωση μιας πολύ μεγαλύτερης εγκληματικής δραστηριότητας, βάζοντας τέλος – τουλάχιστον προς το παρόν – στη δράση ενός κυκλώματος με λεία εκατομμυρίων δολαρίων.

Τι κρατάμε:

Κύκλωμα κλοπής αυτοκινήτων κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα στην Καλιφόρνια

Αφορμή η κλοπή μιας Chevrolet Corvette, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν επιτυχημένα τα ίχνη

Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν κλεμμένα πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες ενώ οι έρευνες συνεχίζονται

Πηγή: Carscoops.com