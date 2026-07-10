quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομικοί ακολουθούν τα ίχνη Corvette και ανακαλύπτουν αποθήκη με κλεμμένα αξίας 1,3 εκατ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.07.2026
Autotypos Team
astynomikoi-akolouthoun-ta-ichni-corvette-kai-anakalyptoun-apothiki-me-klemmena-axias-13-ekat-809918
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι δράστες έκλεψαν μια Chevrolet Corvette αλλά άφησαν πίσω ίχνη τα οποία ακολούθησαν επιτυχημένα οι αστυνομικοί

Η κλοπή μιας Chevrolet Corvette αξίας περίπου 105.000 δολαρίων (περίπου 92.000 ευρώ) γύρισε «μπούμερανγκ» στους δράστες, αφού η αστυνομικοί κατάφεραν να την βρουν, ξεσκεπάζοντας παράλληλα μια σπείρα με κλεμμένα αυτοκίνητα πολυτελείας συνολικής αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων (περίπου 1,14 εκατ.. ευρώ).

Το περιστατικό εξελίχθηκε στην Καλιφόρνια και οδήγησε στη σύλληψη δύο υπόπτων που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες.

Τα ίχνη τους οδήγησαν στη «φωλιά του λύκου»

Η υπόθεση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Μαΐου, όταν μια Chevrolet Corvette Stingray του 2026, αξίας περίπου 105.000 δολαρίων, εκλάπη από αντιπροσωπεία στην περιοχή Thousand Oaks της Καλιφόρνια. Η έρευνα που ακολούθησε διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα, μέχρι οι αστυνομικοί να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε συντονισμένη επιχείρηση.

Στις 1 Ιουλίου, αστυνομικοί από διαφορετικά σώματα πραγματοποίησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις στην κομητεία του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των, Brandon Taylor και John Ivy, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή οχημάτων, συνωμοσία και κατοχή κλεμμένων αυτοκινήτων. Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση στο Κέντρο Προφυλάκισης της κομητείας Ventura, με την εγγύηση να έχει οριστεί στις 250.000 δολάρια για τον καθένα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση.

Οι έρευνες σε ακίνητα στο North Hollywood και στο Λος Άντζελες αποκάλυψαν εξοπλισμό που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιείται συχνά από οργανωμένα κυκλώματα κλοπής αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν κενές προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας, ηλεκτρονικά κλειδιά (key fobs) για πολυτελή οχήματα, πλαστά έγγραφα ταξινόμησης, ηλεκτρονικές συσκευές και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

«Μπάζα» εκατομμυρίων

Εντυπωσιακή ήταν η λίστα με τα κλεμμένα οχήματα που ανακτήθηκαν ή κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση. Σε αυτή περιλαμβάνονται μια Lamborghini Aventador αξίας περίπου 450.000 δολαρίων, δύο Porsche 911 – μία Carrera και μία Targa – αξίας περίπου 240.000 δολαρίων η καθεμία, ένα Chevrolet Silverado 2500, ένα GMC Hummer, μια BMW X7 M60i, μια Ford Shelby GT500 και ένα Chevrolet Colorado.

Η συνολική αξία των οχημάτων που ανακτήθηκαν ξεπερνά, σύμφωνα με τις αρχές, τα 1,3 εκατ. δολάρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα είχε καταφέρει να κλέψει τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες συλλήψεις ή να απαγγελθούν κατηγορίες και σε άλλα άτομα.

κλεμμένα

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κλοπή της Corvette, που αρχικά έμοιαζε με μία ακόμη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, αποδείχθηκε τελικά ο κρίκος που οδήγησε τις αρχές στην εξάρθρωση μιας πολύ μεγαλύτερης εγκληματικής δραστηριότητας, βάζοντας τέλος – τουλάχιστον προς το παρόν – στη δράση ενός κυκλώματος με λεία εκατομμυρίων δολαρίων.

Τι κρατάμε:

  • Κύκλωμα κλοπής αυτοκινήτων κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα στην Καλιφόρνια
  • Αφορμή η κλοπή μιας Chevrolet Corvette, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν επιτυχημένα τα ίχνη
  • Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν κλεμμένα πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας 1,3 εκατ. δολαρίων
  • Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες ενώ οι έρευνες συνεχίζονται

Πηγή: Carscoops.com

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BMW X7#Chevrolet Corvette#Lamborghini Aventador#Porsche 911#Shelby GT500#Καλιφόρνια
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

michanikos-gata-episkevase-lamborghini-me-antallaktiko-ford-o-pelatis-glitose-pano-apo-1-000-797963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.04.2026

Μηχανικός-«γάτα» επισκεύασε Lamborghini με ανταλλακτικό Ford – Ο πελάτης γλίτωσε πάνω από $1.000!
episimo-teleiose-i-paragogi-tou-diasimoterou-ford-olon-ton-epochon-783243

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.11.2025

Επίσημο: Τελείωσε η παραγωγή του διασημότερου Ford όλων των εποχών
kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε
to-ford-focus-epistrefei-os-suv-774655

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.09.2025

Το Ford Focus επιστρέφει ως SUV;
i-audi-metaniose-tin-megalyteri-allagi-pou-echei-kanei-stin-kabina-805680

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.07.2026

Η Audi μετάνιωσε την μεγαλύτερη αλλαγή που έχει κάνει στην καμπίνα
to-defender-ananeonetai-kai-pleon-prosferei-kai-leitourgies-ai-809602

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.07.2026

Το Defender ανανεώνεται και πλέον προσφέρει και λειτουργίες AI

Πρόσφατες Ειδήσεις