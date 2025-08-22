quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομικοί κόβουν πάνω από 5.000 πρόστιμα σε μια μέρα – Δείτε που έγινε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22.08.2025
Autotypos Team
astynomikoi-kovoun-pano-apo-5-000-prostima-se-mia-mera-deite-pou-egine-771880

Οι αστυνομικοί πραγματικά τερμάτισαν το «προστιμόμετρο», μοιράζοντας συνολικά 5.189 πρόστιμα και προχωρώντας σε 248 συλλήψεις σε μια μέρα.

  • Πάνω από 5.000 πρόστιμα σε μια μέρα μοίρασαν οι αστυνομικοί στο Illinois των ΗΠΑ
  • Αυτό στα πλαίσια της “Speeding Awareness Day” μιας δράσης για την οδική ασφάλεια
  • Εκτός από τα πρόστιμα, οι αρχές προχώρησαν και σε 248 συλλήψεις

Το Speeding Awareness Day (Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερβολική Ταχύτητα) είναι μια δράση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Illinois, αλλά και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, με στόχο την αντιμετώπιση των περιστατικών υπερβολικής ταχύτητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ξεχωριστό αυτό event πραγματοποιείται στις 23 Ιουλίου και οι αστυνομικοί για άλλη μια χρονιά είχαν δύσκολη δουλειά.

5.000+ πρόστιμα τη μέρα ή 215 πρόστιμα… την ώρα

Οι αστυνομικοί στο Illinois μοίρασαν συνολικά 5,189 πρόστιμα εκ των οποίων τα 3,168 ήταν για υπερβολική ταχύτητα και τα υπόλοιπα για άλλες παραβάσεις. Συνολικά 4.140 οδηγοί τη γλίτωσαν με μια απλή παρατήρηση, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε 248 συλλήψεις, οι 52 για σοβαρές παραβάσεις. Κατασχέθηκαν 6 παράνομα όπλα, συνελήφθη ένας ύποπτος για διάρρηξη, ενώ εντοπίστηκε κι ένας αγνοούμενος, όλα αυτά σε 4.517 εργατοώρες.

«Η Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερβολική Ταχύτητα είναι κάτι περισσότερο από απλή επιβολή της νομοθεσίας. Αφορά τη διάσωση ζωών μέσω της εκπαίδευσης, της προβολής και της συμμετοχής της κοινότητας», δήλωσε ο Kenny Winslow, Εκτελεστικός Διευθυντής του ILACP. «Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν την αφοσίωση των αρχών του Illinois στο να κάνουν τους δρόμους μας ασφαλέστερους για όλους».

Τι κρατάμε:

  • Ρεκόρ προστίμων έκαναν οι αρχές στο Illinois στη φετινή Speeding Awareness Day
  • 215 πρόστιμα την ώρα μέσω όρο σε μια μέρα που οι αστυνομικοί θα θέλουν να ξεχάσουν
  • Αν τρέχετε στον δρόμο καλό θα ήταν να αποφύγετε το Illinois του χρόνου στις 23 Ιουλίου

Όλες οι ειδήσεις

Mercedes και BMW: Από εχθροί γίνονται …συνεργάτες;

To μεγάλο ιαπωνικό SUV που σάρωσε στα τεστ ασφάλειας – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το κινεζικό 7-θέσιο που έχει 217 PS και καίει 1,2 lt/100km – Κοστίζει 32.500 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#ΗΠΑ#πρόστιμα#πρόστιμο
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

epese-se-lakkouva-me-to-aftokinito-kai-tora-pairnei-apozimiosi-pou-egine-771848

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.08.2025

Έπεσε σε λακκούβα με το αυτοκίνητο και τώρα παίρνει αποζημίωση – Που έγινε;
kobina-tis-trochaias-zitouse-pliromi-gia-na-kaneis-enstasi-gia-klisi-pou-egine-afto-762027

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.08.2025

Κομπίνα της Τροχαίας: Ζητούσε πληρωμή για να κάνεις ένσταση για κλήση – Πού έγινε αυτό;
se-poia-megali-agora-kathysterei-na-bei-i-cupra-giati-674299

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Σε ποια μεγάλη αγορά καθυστερεί να μπει η Cupra; – Γιατί;
glitosan-to-charatsi-alla-me-timima-ti-simainei-i-nea-symfonia-ee-ipa-gia-tis-times-ton-aftokiniton-644978

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.07.2025

Γλίτωσαν το “χαράτσι”, αλλά με τίμημα: Τι σημαίνει η νέα συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τις τιμές των αυτοκινήτων
adianoito-pateras-afise-mikra-paidia-sto-aftokinito-me-kafsona-i-thermokrasia-eftase-tous-47-vathmous-766966

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.07.2025

Αδιανόητο: Πατέρας άφησε μικρά παιδιά στο αυτοκίνητο με καύσωνα – Η θερμοκρασία έφτασε τους 47 Βαθμούς
pos-oi-neoi-dasmoi-stis-ipa-fernoun-afxiseis-stis-times-suv-stin-ellada-636680

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.06.2025

Πώς οι νέοι δασμοί στις ΗΠΑ φέρνουν αυξήσεις στις τιμές SUV στην Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις