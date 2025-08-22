Αστυνομικοί κόβουν πάνω από 5.000 πρόστιμα σε μια μέρα – Δείτε που έγινε

Οι αστυνομικοί πραγματικά τερμάτισαν το «προστιμόμετρο», μοιράζοντας συνολικά 5.189 πρόστιμα και προχωρώντας σε 248 συλλήψεις σε μια μέρα.

Πάνω από 5.000 πρόστιμα σε μια μέρα μοίρασαν οι αστυνομικοί στο Illinois των ΗΠΑ

Αυτό στα πλαίσια της “Speeding Awareness Day” μιας δράσης για την οδική ασφάλεια

Εκτός από τα πρόστιμα, οι αρχές προχώρησαν και σε 248 συλλήψεις

Το Speeding Awareness Day (Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερβολική Ταχύτητα) είναι μια δράση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Illinois, αλλά και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, με στόχο την αντιμετώπιση των περιστατικών υπερβολικής ταχύτητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ξεχωριστό αυτό event πραγματοποιείται στις 23 Ιουλίου και οι αστυνομικοί για άλλη μια χρονιά είχαν δύσκολη δουλειά.

5.000+ πρόστιμα τη μέρα ή 215 πρόστιμα… την ώρα

Οι αστυνομικοί στο Illinois μοίρασαν συνολικά 5,189 πρόστιμα εκ των οποίων τα 3,168 ήταν για υπερβολική ταχύτητα και τα υπόλοιπα για άλλες παραβάσεις. Συνολικά 4.140 οδηγοί τη γλίτωσαν με μια απλή παρατήρηση, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε 248 συλλήψεις, οι 52 για σοβαρές παραβάσεις. Κατασχέθηκαν 6 παράνομα όπλα, συνελήφθη ένας ύποπτος για διάρρηξη, ενώ εντοπίστηκε κι ένας αγνοούμενος, όλα αυτά σε 4.517 εργατοώρες.

«Η Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Υπερβολική Ταχύτητα είναι κάτι περισσότερο από απλή επιβολή της νομοθεσίας. Αφορά τη διάσωση ζωών μέσω της εκπαίδευσης, της προβολής και της συμμετοχής της κοινότητας», δήλωσε ο Kenny Winslow, Εκτελεστικός Διευθυντής του ILACP. «Τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν την αφοσίωση των αρχών του Illinois στο να κάνουν τους δρόμους μας ασφαλέστερους για όλους».

Τι κρατάμε:

Ρεκόρ προστίμων έκαναν οι αρχές στο Illinois στη φετινή Speeding Awareness Day

215 πρόστιμα την ώρα μέσω όρο σε μια μέρα που οι αστυνομικοί θα θέλουν να ξεχάσουν

Αν τρέχετε στον δρόμο καλό θα ήταν να αποφύγετε το Illinois του χρόνου στις 23 Ιουλίου

