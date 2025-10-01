quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομικοί σταμάτησαν αυτόνομο ταξί για να βεβαιώσουν παράβαση αλλά δεν είχε οδηγό – Τι έγινε με την κλήση;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.10.2025
Autotypos team
astynomikoi-stamatisan-aftonomo-taxi-gia-na-vevaiosoun-paravasi-alla-den-eiche-odigo-ti-egine-me-tin-klisi-777286

Άφωνοι έμειναν άνδρες της Τροχαίας όταν σταμάτησαν για έλεγχο ένα ταξί και διαπίστωσαν ότι στο όχημα δεν υπήρχε οδηγός.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Σαν Μπρούνο της Καλιφόρνια, όπου είχαν στηθεί μπλόκα για έλεγχο μεθυσμένων οδηγών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ένα ταξί έκανε παράνομη αναστροφή λίγο πιο μακριά από το μπλόκο. Ένα περιπολικό το ακολούθησε, έκανε σήμα με φώτα για να σταματήσει και το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου. Ο αστυνομικός που πλησίασε για να βεβαιώσει την παράβαση διαπίστωσε ότι το όχημα ήταν αυτόνομο και δεν είχε ανθρώπινη παρουσία στο εσωτερικό.

Μετά από αρχικό μπέρδεμα, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με το τμήμα τους και από εκεί κάλεσαν τα γραφεία της εταιρείας Waymo, στην οποία ανήκει το όχημα. Η εταιρεία απέδωσε την παράβαση σε «κόλλημα του λογισμικού», ζήτησε συγγνώμη και διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα «δεν θα επαναληφθεί».

Το Τμήμα αποφάσισε να μην επιδώσει κλήση, καθώς —όπως αναφέρει— δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία που να προβλέπει την επιβολή προστίμου σε αυτόνομα οχήματα χωρίς οδηγό για τέτοια περιστατικά. Οι αστυνομικοί αποχώρησαν αφήνοντας το αυτόνομο ταξί στη θέση του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν αντιδράσεις και προβληματισμοί για την ευθύνη σε ενδεχόμενο ατύχημα. Ένας χρήστης διερωτήθηκε: «Τι θα γινόταν αν το όχημα πατούσε και σκότωνε κάποιον; Και εκεί δεν θα υπήρχε ευθύνη ή θα έφταιγε το θύμα;» — ένα ερώτημα που αναδεικνύει το κενό ρυθμίσεων γύρω από την κυκλοφορία αυτόνομων οχημάτων.

Τα 5+1 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

Full Hybrid B-SUV με 204 ίππους, 12 χρόνια εγγύηση και τιμή 22.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα

Tags
#αυτόνομο ταξί#κλήση#ταξί
