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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομικός ντύθηκε… θάμνος και τους «μάρανε» στα πρόστιμα: 74 παραβάσεις σε 6 ώρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.08.2026
Autotypos Team
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Ντύθηκε στα πράσινα του… θάμνου και τους την έφερε: Αστυνομικός φορά στολή καμουφλάζ και μοιράζει 74 πρόστιμα σε 6 ώρες

Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη μέθοδο επιστράτευσαν οι αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Αντί να πραγματοποιήσουν έναν συνηθισμένο έλεγχο, ένας αστυνομικός μεταμφιέστηκε σε… θάμνο, καταφέρνοντας μαζί με τους συναδέλφους του να βεβαιώσουν 74 παραβάσεις μέσα σε μόλις 6 ώρες.

Με στολή καμουφλάζ δίπλα σε δέντρα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Dunellen του κεντρικού Νιου Τζέρσεϊ. Ένας αστυνομικός φόρεσε στολή καμουφλάζ (Ghillie Suit), παρόμοια με εκείνες που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές, και στάθηκε δίπλα σε πυκνό δέντρο σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Από εκεί παρακολουθούσε διακριτικά τους διερχόμενους οδηγούς, εντοπίζοντας όσους χρησιμοποιούσαν το κινητό τους τηλέφωνο, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία της πολιτείας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αστυνομικού Τμήματος του Dunellen στο Facebook, η ασυνήθιστη αυτή τακτική οδήγησε στην έκδοση 74 κλήσεων για αποσπασμένη οδήγηση μέσα σε μόλις 6 ώρες. Στην ίδια επιχείρηση συμμετείχε και ένας ακόμη αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα δεν ξέχασε να φορέσει μπλουζάκι με τη φράση «Not a Cop» («Δεν είμαι αστυνομικός») για να μην τον πάρουν χαμπάρι…

Το χρήση κινητού εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο

Παρότι η συγκεκριμένη τακτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λίγο υπερβολική, οι αρχές επισημαίνουν ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση. Την ίδια στιγμή, τα σύγχρονα αυτοκίνητα προσφέρουν ολοένα και περισσότερες λειτουργίες που μπορούν να αποσπάσουν τον οδηγό, είτε μέσω των πολύπλοκων συστημάτων πολυμέσων είτε μέσω των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης που ενδέχεται να δημιουργήσουν αίσθηση υπερβολικής ασφάλειας.

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος «πειρασμός» παραμένει το κινητό τηλέφωνο και η ανάγκη να ελεγχθεί μια νέα ειδοποίηση. Έρευνες του Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) έχουν συνδέσει τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση με αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και υπέρβασης των ορίων ταχύτητας.

Μάλιστα, μελέτη του οργανισμού το 2022 ανέφερε ότι στην Καλιφόρνια η περιορισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη χρήση κινητού συνέβαλε σε υψηλότερα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με γειτονικές πολιτείες.

Το συμπέρασμα είναι πως η ύπαρξη ενός νόμου από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται και αποτελεσματικοί έλεγχοι, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι οι αστυνομικοί θα… μεταμφιεστούν σε θάμνους. Σε κάθε περίπτωση, για τους οδηγούς η πιο ασφαλής επιλογή παραμένει απλή: το κινητό μακριά από τα χέρια όσο το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση.

Tι κρατάμε:

  • Αστυνομικός ντύθηκε θάμνος και έστησε «καρτέρι» σε οδηγούς
  • Στόχος η καταπολέμηση της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • Με τη βοήθεια των συναδέλφων του, επιβεβαιώθηκαν συνολικά 74 παραβάσεις σε 6 ώρες
  • Η χρήση κινητού εξακολουθεί να θεωρείται μια από τις πιο συχνές αιτίες για τροχαία ατυχήματα

Πηγή: TheDrive.com

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Tags
#ΗΠΑ#κινητό τηλέφωνο#πρόστιμα
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