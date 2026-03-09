quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αστυνομικός πέρασε χειροπέδες σε κωφή γυναίκα γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές που δεν άκουγε

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.03.2026
Autotypos Team
astynomikos-perase-cheiropedes-se-kofi-gynaika-giati-den-symmorfothike-me-tis-entoles-pou-den-akouge-795270

Το περιστατικό έγινε το 2021 αλλά τώρα πληρώνονται τα… «σπασμένα»

Ένα viral περιστατικό από το 2021 επανέρχεται στην επικαιρότητα αφού το Βόρειο Λας Βέγκας συμφώνησε να πληρώσει αποζημίωση ύψους 1,2 εκατ. δολαρίων στην κωφή γυναίκα που το πλήρωσε επειδή δεν… άκουγε τις εντολές αστυνομικού.

Ο αστυνομικός δεν δίστασε να περάσει χειροπέδες στην άτυχη γυναίκα, ενώ σαν να μην έφτανε αυτό, μπροστά ήταν και οι δύο ανήλικες κόρες της.

Ένα περιστατικό που έφερε μεγάλες αλλαγές

Όλα ξεκίνησαν στις 7 Απριλίου του 2021 όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το σταθμευμένο όχημα της Andrea Hollingsworth, η οποία περίμενε έναν φίλο της μαζί με τις δύο 11χρονες δίδυμες κορούλες της. Οι αστυνομικοί πήγαν εκεί με σκοπό να διερευνήσουν μια καταγγελία για παρενόχληση, πιθανότατα επειδή η Hollingsworth ήταν σταματημένη εκεί για αρκετή ώρα.

Ενώ η όλη υπόθεση θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε λίγα λεπτά, μερικές «λεπτομέρειες» περιέπλεξαν την κατάσταση. Πρώτον, η οδηγός ήταν κωφή και μπορούσε να συνεννοηθεί μόνο με νοηματική, ενώ εν μέσω καραντίνας φορούσε και μάσκα, κάνοντας την επικοινωνία με τους αστυνομικούς ακόμα πιο δύσκολη.

Ο αστυνομικός προσπαθεί αρχικά να επικοινωνήσει χωρίς αποτέλεσμα, φωνάζοντας εντολές, αλλά γρήγορα χάνει την υπομονή του παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες της ίδιας και των κορών της να του εξηγήσουν πως είναι κωφή και χρειάζεται στυλό και χαρτί για να μπορέσει να επικοινωνήσει. Ο αστυνομικός τις αγνοεί και δεν διστάζει να περάσει χειροπέδες στη γυναίκα μπροστά στις ανήλικες κόρες της.

Η πόλη στάθηκε στο πλευρό του αστυνομικού, υποστηρίζοντας πως δεν έκανε καμία παράβαση, ωστόσο, η υπόθεση οδήγησε σε μεγάλες εσωτερικές αλλαγές. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν πλέον ετήσια υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να τους βοηθά να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες επικοινωνίας κωφών και βαρήκοων ατόμων.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το τμήμα έχει επίσης συμβληθεί με την ASL Communications για την παροχή διερμηνέων όταν χρειάζεται. Αυτό, τουλάχιστον θεωρητικά, θα πρέπει να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Τι κρατάμε:

  • Αποζημίωση ύψους 1,2 εκατ. δολαρίων θα πάρει η κωφή γυναίκα που το πλήρωσε επειδή δεν άκουγε τις εντολές αστυνομικού
  • Ο αστυνομικός έχασε την υπομονή του και δεν δίστασε να περάσει χειροπέδες στη γυναίκα μπροστά στις ανήλικες κόρες της
  • Το περιστατικό συνέβη το 2021 και προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και εσωτερικές αλλαγές στην αστυνομία

Πηγή: Carscoops.com

Tags
#ΗΠΑ#Λας Βέγκας
Πρόσφατες Ειδήσεις