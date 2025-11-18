Αθήνα: Αυξήσεις μισθών, 290 νέοι οδηγοί λεωφορείων και 600 κάμερες στις λεωφορειολωρίδες – Τι αλλάζει μέχρι το 2026

Αυξήσεις μισθών οδηγών, προκήρυξη για 290 προσλήψεις (από Τετ. 19/11), 600 κάμερες λεωφορειολωρίδων, 1.000+ νέα λεωφορεία και αλλαγές στα τρόλεϊ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προανήγγειλε δέσμη παρεμβάσεων για τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας, με άμεσες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες:

Προκήρυξη 290 οδηγών : «Στον αέρα» η διαδικασία, με έναρξη υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, το μεσημέρι .

Αυξήσεις μισθών : Βελτίωση συλλογικής σύμβασης και αυξημένες αποδοχές για υφιστάμενους και νέους οδηγούς.

Κλιματισμός σε όλο τον στόλο : Το καλοκαίρι του 2026 ο στόλος που θα κυκλοφορεί θα έχει ενεργό A/C στο 100% .

Ενίσχυση συχνοτήτων : Με ~300 νέους οδηγούς στο τιμόνι, στόχος έως -30% χρόνος διαδρομών σε βασικές γραμμές ( 550, 608, Α8, 040, Α7 ) και πολύ πυκνότερα δρομολόγια το 2026 .

Κάμερες/ηλεκτρονικές κλήσεις : Σε λειτουργία οι κάμερες της Αττικής Οδού με ηλεκτρονικές κλήσεις μέσω gov.gr . Λεωφορειολωρίδες : ΚΥΑ σε λίγες ημέρες για πλήρη ενεργοποίηση ηλεκτρονικών κλήσεων , με διαγωνισμό για 600 κάμερες .

Ανανεωμένος στόλος : 1.000 νέα λεωφορεία στους δρόμους ως το τέλος του 2025 (ήδη ~800), 1.100 έως Μάρτιο 2026 .

Δίκτυο τρόλεϊ : Κατάργηση ~70% του δικτύου (συρμάτινες γραμμές), έναρξη αποξήλωσης από κέντρο Πειραιά την 1η εβδομάδα Δεκεμβρίου . Η εξυπηρέτηση θα αντικατασταθεί με λεωφορεία.

Εισιτήριο: Δεν εξετάζεται αύξηση τιμών.

Κλειδί: Ο συνδυασμός προσλήψεων + κάμερες λεωφορειολωρίδων + νέος στόλος στοχεύει σε μεγαλύτερη αξιοπιστία (σταθερούς χρόνους και μικρότερες καθυστερήσεις αιχμής).

Πώς επηρεάζεται ο επιβάτης

Η εφαρμογή του ελέγχου στις λεωφορειολωρίδες (με 600 κάμερες και ηλεκτρονικές κλήσεις) αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα «μπλοκαρίσματα» των γραμμών-κορμού. Σε συνδυασμό με τις νέες βάρδιες από 290 προσλήψεις και το πλήρες A/C, οι βασικές γραμμές θα πρέπει να γίνουν ταχύτερες και πιο προβλέψιμες.

Παράλληλα, η μερική αντικατάσταση των τρόλεϊ με λεωφορεία μπορεί να δώσει περισσότερη ευελιξία στις διαδρομές, αλλά απαιτεί καλό σχεδιασμό για να μην χαθούν σταθερότητα, πράσινα χιλιόμετρα και άνεση.

Τι σημαίνουν οι αυξήσεις μισθών για τις συγκοινωνίες

Η ενίσχυση των αποδοχών και η βελτίωση της ΣΣΕ ευνοούν την προσέλκυση/διατήρηση οδηγών, που είναι κρίσιμη για πυκνά δρομολόγια και λιγότερες ακυρώσεις. Αν συνδυαστεί με εκπαίδευση, σύγχρονα οχήματα και σαφή πλάνα δρομολογίων, μπορεί να αναβαθμίσει μόνιμα την εμπειρία χρήστη.

Χρονοδιάγραμμα – ορόσημα

19/11/2025 : Άνοιγμα αιτήσεων για τις 290 προσλήψεις .

Τέλος 2025 : 1.000 νέα λεωφορεία σε κυκλοφορία· έναρξη κάμερων λεωφορειολωρίδων (μετά την ΚΥΑ)· έναρξη ξηλώματος καλωδίων τρόλεϊ από Πειραιά .

Μάρτιος 2026 : 1.100 νέα λεωφορεία συνολικά.

Έτος 2026: Αισθητά πυκνότερες συχνότητες στις γραμμές-κορμό.

Τι κρατάμε;