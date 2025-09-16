Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
Εκτεταμένες ρυθμίσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει:
Από Σάββατο 20/9, ώρα 20:00
Έως Κυριακή 21/9, ώρα 23:00
Ποιες οδοί κλείνουν
Οι δρόμοι που θα παραμείνουν κλειστοί είναι:
Αθηνάς (μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη)
Καραγιώργη Σερβίας (καθ’ όλο το μήκος)
Περικλέους (καθ’ όλο το μήκος)
Αθηναΐδος (καθ’ όλο το μήκος)
Αγίας Ειρήνης (καθ’ όλο το μήκος)
Πλατεία Αγίων Ασωμάτων (μεταξύ Σαρρή και Ερμού και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη)
Ερμού (μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη)
Σύσταση προς τους οδηγούς
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο κατά τις παραπάνω ώρες, ώστε να μην δημιουργηθούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα.
