EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου

ΤΡΙΤΗ | 16.09.2025
Autotypos team
athina-choris-aftokinito-poioi-dromoi-tha-kleisoun-stis-20-kai-21-septemvriou-768625

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

  • 20–21 Σεπτεμβρίου 2025: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

  • Διακοπή κυκλοφορίας σε βασικούς δρόμους όπως Αθηνάς, Ερμού, Καραγιώργη Σερβίας.

  • Στόχος, η δράση «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο» και η διευκόλυνση των εκδηλώσεων.

  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία.

Εκτεταμένες ρυθμίσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω των εκδηλώσεων «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει:

  • Από Σάββατο 20/9, ώρα 20:00

  • Έως Κυριακή 21/9, ώρα 23:00

Ποιες οδοί κλείνουν

Οι δρόμοι που θα παραμείνουν κλειστοί είναι:

  • Αθηνάς (μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη)

  • Καραγιώργη Σερβίας (καθ’ όλο το μήκος)

  • Περικλέους (καθ’ όλο το μήκος)

  • Αθηναΐδος (καθ’ όλο το μήκος)

  • Αγίας Ειρήνης (καθ’ όλο το μήκος)

  • Πλατεία Αγίων Ασωμάτων (μεταξύ Σαρρή και Ερμού και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη)

  • Ερμού (μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς και οι κάθετοι έως την πρώτη παράλληλη)

Σύσταση προς τους οδηγούς

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο κατά τις παραπάνω ώρες, ώστε να μην δημιουργηθούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα.

Τι κρατάμε;

  • 20–21 Σεπτεμβρίου κλείνουν κεντρικοί δρόμοι λόγω της δράσης «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».

  • Διακοπή κυκλοφορίας σε Αθηνάς, Ερμού, Καραγιώργη Σερβίας και άλλους δρόμους.

  • Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά αποφυγή μετακινήσεων στο κέντρο για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ

