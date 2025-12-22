quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αθήνα: Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει τις πινακίδες που έχουν αφαιρεθεί – Ποιοι δεν θα τις πάρουν πίσω;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.12.2025
AutoTypos Team
athina-i-dimotiki-astynomia-epistrefei-tis-pinakides-pou-echoun-afairethei-poioi-den-tha-tis-paroun-piso-630673

Από τη Δευτέρα 22/12 η Δημοτική Αστυνομία Αθηναίων επιστρέφει πινακίδες για τις γιορτές. Δες ώρες, διεύθυνση, δικαιολογητικά και εξαιρέσεις.

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει έκτακτη δυνατότητα επιστροφής πινακίδων που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στη διάρκεια των γιορτών. Η επιστροφή ισχύει από Δευτέρα 22/12, κατόπιν πληρωμής του προστίμου και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οδική Ασφάλεια

Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου

Για την παραλαβή απαιτούνται:

  • Απόδειξη πληρωμής του προστίμου

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

  • Αν προσέρχεται τρίτος: θεωρημένη εξουσιοδότηση

Πινακίδες κυκλοφορίας: Τι σημαίνουν τα γράμματα

Ποιοι δεν θα πάρουν πίσω τις πινακίδες

Δεν επιστρέφονται πινακίδες/άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν για:

  • Αντικοινωνική στάθμευση (π.χ. ράμπες ΑμεΑ, θέσεις/σημάνσεις Ρ-71, Ρ-72 όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ)

  • Περιπτώσεις με σχετική απόφαση Δικαστικών Αρχών

Χρήσιμες επισημάνσεις

  • Η ρύθμιση είναι διευκόλυνση εορταστικής περιόδου· δεν αναιρεί την παράβαση ούτε τα νόμιμα πρόστιμα.

  • Συνιστάται προσέλευση νωρίς στο ωράριο για αποφυγή αναμονής.

  • Ελέγξτε ότι τα στοιχεία του οχήματος (άδεια, ασφάλεια) είναι σε ισχύ την ημέρα παραλαβής.

Τι κρατάμε;

  • Επιστρέφονται πινακίδες από 22/12 για ευκολότερες μετακινήσεις στις γιορτές.

  • Παραλαβή στη Λιοσίων 22, 09:00–14:30, με πληρωμένο πρόστιμο και πλήρη δικαιολογητικά.

  • Καμία επιστροφή για αντικοινωνική στάθμευση (ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71/Ρ-72) ή όπου υπάρχει δικαστική απόφαση.

Tags
#αφαίρεση πινακίδων#δήμος Αθηναίων#Δημοτική Αστυνομία#πινακίδες κυκλοφορίας#Τροχαία Αττικής
