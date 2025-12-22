Αθήνα: Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει τις πινακίδες που έχουν αφαιρεθεί – Ποιοι δεν θα τις πάρουν πίσω;

Από τη Δευτέρα 22/12 η Δημοτική Αστυνομία Αθηναίων επιστρέφει πινακίδες για τις γιορτές. Δες ώρες, διεύθυνση, δικαιολογητικά και εξαιρέσεις.
Ο Δήμος Αθηναίων δίνει έκτακτη δυνατότητα επιστροφής πινακίδων που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στη διάρκεια των γιορτών. Η επιστροφή ισχύει από Δευτέρα 22/12, κατόπιν πληρωμής του προστίμου και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
-
Σημείο παραλαβής: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22
-
Ώρες λειτουργίας: 09:00–14:30
-
Αφορά: πινακίδες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία
Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου
Για την παραλαβή απαιτούνται:
-
Απόδειξη πληρωμής του προστίμου
-
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
-
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
-
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
-
Αν προσέρχεται τρίτος: θεωρημένη εξουσιοδότηση
Ποιοι δεν θα πάρουν πίσω τις πινακίδες
Δεν επιστρέφονται πινακίδες/άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν για:
-
Αντικοινωνική στάθμευση (π.χ. ράμπες ΑμεΑ, θέσεις/σημάνσεις Ρ-71, Ρ-72 όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ)
-
Περιπτώσεις με σχετική απόφαση Δικαστικών Αρχών
Χρήσιμες επισημάνσεις
-
Η ρύθμιση είναι διευκόλυνση εορταστικής περιόδου· δεν αναιρεί την παράβαση ούτε τα νόμιμα πρόστιμα.
-
Συνιστάται προσέλευση νωρίς στο ωράριο για αποφυγή αναμονής.
-
Ελέγξτε ότι τα στοιχεία του οχήματος (άδεια, ασφάλεια) είναι σε ισχύ την ημέρα παραλαβής.
Τι κρατάμε;
-
Επιστρέφονται πινακίδες από 22/12 για ευκολότερες μετακινήσεις στις γιορτές.
-
Παραλαβή στη Λιοσίων 22, 09:00–14:30, με πληρωμένο πρόστιμο και πλήρη δικαιολογητικά.
-
Καμία επιστροφή για αντικοινωνική στάθμευση (ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71/Ρ-72) ή όπου υπάρχει δικαστική απόφαση.