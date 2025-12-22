Αθήνα: Η Δημοτική Αστυνομία επιστρέφει τις πινακίδες που έχουν αφαιρεθεί – Ποιοι δεν θα τις πάρουν πίσω;

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει έκτακτη δυνατότητα επιστροφής πινακίδων που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις στη διάρκεια των γιορτών. Η επιστροφή ισχύει από Δευτέρα 22/12, κατόπιν πληρωμής του προστίμου και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι χρειάζεται να έχω μαζί μου

Για την παραλαβή απαιτούνται:

Απόδειξη πληρωμής του προστίμου

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Αν προσέρχεται τρίτος: θεωρημένη εξουσιοδότηση

Ποιοι δεν θα πάρουν πίσω τις πινακίδες

Δεν επιστρέφονται πινακίδες/άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν για:

Αντικοινωνική στάθμευση (π.χ. ράμπες ΑμεΑ , θέσεις/σημάνσεις Ρ-71, Ρ-72 όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ)

Περιπτώσεις με σχετική απόφαση Δικαστικών Αρχών

Χρήσιμες επισημάνσεις

Η ρύθμιση είναι διευκόλυνση εορταστικής περιόδου · δεν αναιρεί την παράβαση ούτε τα νόμιμα πρόστιμα.

Συνιστάται προσέλευση νωρίς στο ωράριο για αποφυγή αναμονής.

Ελέγξτε ότι τα στοιχεία του οχήματος (άδεια, ασφάλεια) είναι σε ισχύ την ημέρα παραλαβής.

