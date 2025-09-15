Αθήνα – Καρδίτσα σε 2 ώρες και 35 λεπτά: Την άνοιξη του 2026 στην κυκλοφορία ο νέος αυτοκινητόδρομος

Την άνοιξη του 2026 παραδίδεται το βόρειο τμήμα του Ε65, συνδέοντας την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία και την Εγνατία Οδό. Όλες οι λεπτομέρειες.

Ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2026 το βόρειο τμήμα του Ε65 (Καλαμπάκα – Εγνατία).

Μήκος 70,5 χλμ. με 23 γέφυρες, σήραγγες και 6 κόμβους .

Συνολική πρόοδος 72,7% · σήραγγες σχεδόν έτοιμες (98,5%).

Σύνδεση Αθήνας – Δυτικής Μακεδονίας , μείωση χρόνου και αύξηση ασφάλειας.

Προϋπολογισμός 1,4 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο οδικό έργο της χώρας.

Ο Ε65 σε νέα φάση

Η νέα «ραχοκοκαλιά» της κεντρικής Ελλάδας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Ήδη από το 2024, 136 χλμ. είναι σε κυκλοφορία, διευκολύνοντας πρόσβαση σε Τρίκαλα, Καρπενήσι, Λίμνη Πλαστήρα και Μετέωρα. Το επόμενο βήμα είναι το βόρειο τμήμα Καλαμπάκα – Εγνατία, μήκους 70,5 χλμ., που θα παραδοθεί άνοιξη 2026.

Πρόοδος έργων

Στα εργοτάξια της ΤΕΡΝΑ απασχολούνται 780 εργαζόμενοι και 440 μηχανήματα, με τις εργασίες να έχουν φτάσει στο 72,77%. Ειδικότερα:

Σήραγγες: 98,47%

Γέφυρες: 95,87%

Χωματουργικά: 85,33%

Ασφαλτικά: 44,87%

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το έργο περιλαμβάνει:

2 δίδυμες σήραγγες και 1 μονή

23 γέφυρες, 14 άνω και 40 κάτω διαβάσεις

6 ανισόπεδους κόμβους (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών κ.ά.)

2 σταθμούς εξυπηρέτησης και 3 χώρους στάθμευσης – ανάπαυσης

1 μετωπικό και 2 πλευρικούς σταθμούς διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης και 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

89 οχετούς και διαβάσεις πανίδας

Δηλώσεις Υπουργού

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, δήλωσε:

«Το έργο προχωρά με καλό ρυθμό και τα ζητήματα που υπήρχαν αντιμετωπίστηκαν. Η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος θα γίνει την άνοιξη του 2026, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και δίνοντας ώθηση στον τουρισμό και την τοπική οικονομία».

Μειωμένοι χρόνοι ταξιδιού

Iδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην αναπτυξιακή ώθηση που θα προσφέρει ο Ε65 σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς της χώρα μας, που με την ολοκλήρωσή του θα είναι προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συνολικά το ταξίδι από Λαμία έως και Εγνατία Οδό, μέσω του Ε65 θα διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και 15 λεπτά σήμερα.

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65 Λαμία – Εγνατία Οδός 01:45 (από 03:15 σήμερα) Αθήνα – Γρεβενά 04:00 Αθήνα – Μέτσοβο 04:00 Αθήνα – Καστοριά 04:35 Αθήνα – Κοζάνη 04:30 Αθήνα – Καρπενήσι 03:00 Αθήνα – Τρίκαλα <03:00 Αθήνα – Καρδίτσα 02:35’

Τι κρατάμε;

Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται την άνοιξη του 2026 .

Σύνδεση Αθήνας με Εγνατία Οδό για ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις.

Τεράστια τεχνικά έργα : σήραγγες, γέφυρες, κόμβοι και σταθμοί εξυπηρέτησης.

Προϋπολογισμός 1,4 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας.

