Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε

Συνελήφθη 21χρονος οδηγός που επιχείρησε να διαφύγει μετά από έλεγχο αλκοτέστ, αφού πρώτα είχε βρεθεί ότι βρίσκεται πάνω από το όριο.

Ένας 21χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει από σημείο τροχονομικού ελέγχου αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και για παράβαση των κανόνων για τους ελιγμούς και της ακινητοποίησης οχημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, κατελήφθη ο κατηγορούμενος να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ήπιε κι ήθελε να γλιτώσει τον… λογαριασμό

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αλκοτέστ και προκειμένου να αποφύγει την επερχόμενη ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο του τροχονομικού ελέγχου πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.065 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 90 ημερών, ενώ το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr