Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα, δίτροχα και φορτηγά – Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις

Συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Ζεφύρι και Καματερό οδήγησε στην εξάρθρωση ομάδας που δρούσε συστηματικά σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Σε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 24ης Απριλίου 2026 στην περιοχή του Ζεφυρίου, όπου συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Η υπόθεση αφορά μια οργανωμένη ομάδα που, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, είχε συγκροτηθεί με σκοπό τη συστηματική και κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στο στόχαστρο των δραστών βρίσκονταν αυτοκίνητα, δίκυκλα αλλά και φορτηγά, τα οποία αφαιρούσαν μεθοδικά, προκαλώντας παράλληλα φθορές σε ξένη ιδιοκτησία.

Η επιχείρηση και η σύλληψη

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, με τη συνδρομή του αντίστοιχου τμήματος Ζεφυρίου, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, καθώς και δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε. Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε δύο οικίες στην περιοχή του Ζεφυρίου, όπου εντοπίστηκαν στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τη δράση της ομάδας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλο αριθμό αντικειμένων που φέρεται να σχετίζονται με τη δράση της ομάδας. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται εξαρτήματα αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, ένας σουγιάς, καθώς και δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως «επιχειρησιακά» μέσα για τη διάπραξη των κλοπών. Επιπλέον, κατασχέθηκε ρουχισμός που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσαν οι δράστες κατά τη διάρκεια των παράνομων ενεργειών τους.

Εξιχνίαση υποθέσεων σε τέσσερις περιοχές

Η προανακριτική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση επτά περιπτώσεων κλοπών οχημάτων, οι οποίες είχαν σημειωθεί σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση της ομάδας ενδέχεται να είναι ευρύτερη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ενεργειών της.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η αστυνομία εξετάζει τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

