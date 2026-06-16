Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα και τα μεταπωλούσε – Τα κέρδη υπολογίζονται στο 1.000.000 ευρώ

Η δράση της εγκληματική οργάνωση που μπήκε στο «στόχαστρο» της Ασφάλειας Σπατών – Αρτέμιδος. Πώς εξαπατούσαν ανυποψίαστους αγοραστές

Τέλος στη δράση μιας πολυμελούς και καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ειδικευόταν στις κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, έβαλε η Ελληνική Αστυνομία.

Μετά από συντονισμένη και συστηματική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπατών – Αρτέμιδος, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 13 μέλη της σπείρας.

Η μέθοδος δράσης της σπείρας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση διέθετε συγκεκριμένη δομή και σαφή καταμερισμό ρόλων μεταξύ των μελών της. Η δράση τους εξελισσόταν σε τρία βασικά στάδια:

Οι Κλοπές: Τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν και αφαιρούσαν οχήματα από διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η Παραποίηση: Στη συνέχεια, μετέφεραν τα κλεμμένα αυτοκίνητα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (συνεργεία & αποθήκες), όπου προχωρούσαν στην παραποίηση των χαρακτηριστικών τους. Συγκεκριμένα, «χτυπούσαν» νέους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα, χρησιμοποιώντας στοιχεία από οχήματα που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές ή είχαν εισαχθεί νόμιμα, ώστε τα κλεμμένα να φαίνονται καθ’ όλα νόμιμα. Η Διάθεση στην Αγορά: Αφού ολοκλήρωναν την παραποίηση και εξασφάλιζαν πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα κυκλοφορίας, προχωρούσαν στη μεταπώληση των οχημάτων σε ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, εκτός από τις 13 συλλήψεις μελών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων, εξαρτήματα αυτοκινήτων, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των αριθμών πλαισίου, καθώς και πλαστά έγγραφα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφίες και απάτες, οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και ο ακριβής αριθμός των οχημάτων που πρόλαβαν να διοχετεύσουν στην αγορά.