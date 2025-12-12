Αττική Οδός: Αυξάνει τα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Ο νέος τιμοκατάλογος ανά κατηγορία

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια αναπροσαρμογή των αντιτίμων στα διόδια της Αττικής Οδού – Τι έχει αλλάξει και συνέβη αυτό

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αυξάνονται οι τιμές των διοδίων σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς εφαρμόζεται το σύστημα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, το οποίο συνδέει το κόστος διέλευσης με τον πληθωρισμό. Ανάμεσα στους δρόμους όπου θα υπάρξουν αλλαγές βρίσκεται και η Αττική Οδός, όπου για πρώτη φορά ενεργοποιείται ο μηχανισμός τιμαριθμικής αύξησης, όπως προβλέπεται στη νέα σύμβαση παραχώρησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία η τιμή των διοδίων στην Αττική Οδό είχε παραμείνει σταθερή για μεγάλο διάστημα. Πλέον, με βάση το νέο πλαίσιο, οι τιμές θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται ετησίως σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η νέα τιμή για τα Ι.Χ. και οι αυξήσεις ανά κατηγορία

Η βασική αύξηση αφορά τα επιβατικά οχήματα, όπου το αντίτιμο ανεβαίνει από τα 2,50 ευρώ στα 2,55 ευρώ, δηλαδή αύξηση 5 λεπτών. Οι νέες τιμές για όλες τις κατηγορίες οχημάτων στην Αττική Οδό διαμορφώνονται ως εξής:

Νέος Τιμοκατάλογος Αττικής Οδού από 1/1/2026

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα & δίκυκλες μοτοσικλέτες: 1,25 €

Κατηγορία 2 – Ι.Χ. επιβατικά (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων με μικρό trailer ή σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ.): 2,55 €

Κατηγορία 3 – Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους άνω του 1,30 μ. και συνολικού ύψους κάτω των 2,70 μ.: 2,55 €

Κατηγορία 4 – Αυτοκίνητα με τροχόσπιτο και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων: 2,55 €

Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά & μεγάλα λεωφορεία: 6,30 €

Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά συνολικού ύψους άνω των 2,70 μ. με τέσσερις ή περισσότερους άξονες: 10,10 €

Τι σημαίνει η τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή της τιμαριθμικής αύξησης στην Αττική Οδό πραγματοποιείται για πρώτη φορά, βάσει όσων ορίζει η νέα σύμβαση παραχώρησης. Με αυτό το σύστημα, το ύψος του διοδίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού, κάτι που ήδη ισχύει στους περισσότερους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού σημαίνει ότι οι μελλοντικές τιμές ενδέχεται να μεταβάλλονται αντίστοιχα, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες.

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του