EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αττική Οδός: Πόσα αυτοκίνητα μπαίνουν ανά ημέρα; – Σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με το 2025

ΣΑΒΒΑΤΟ | 02.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
attiki-odos-posa-aftokinita-bainoun-ana-imera-simeiothike-afxisi-se-schesi-me-to-2025-801754

Άνοδος σε Αττική Οδό και Εγνατία, μικτή εικόνα σε Νέα και Κεντρική Οδό – Επίδραση από τις αγροτικές κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσιοποίησε τα στοιχεία κυκλοφορίας για τους βασικούς αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται, καταγράφοντας συνολικά ανοδική τάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά οδικό άξονα.

Άνοδος στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώθηκε στις 275.649, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση στον βασικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας.

Ισχυρότερη αύξηση στην Εγνατία Οδό

Ακόμη πιο έντονη ήταν η άνοδος στην Εγνατία Οδό, όπου η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μέση ημερήσια κίνηση έφτασε τις 196.067 διελεύσεις.

Μικτή εικόνα σε Νέα και Κεντρική Οδό

 

Διαφορετική είναι η εικόνα στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους του ομίλου. Στη Νέα Οδό καταγράφηκε μείωση της κυκλοφορίας κατά 3,2%, με τον μέσο ημερήσιο όγκο να διαμορφώνεται στις 108.268 διελεύσεις.

Αντίθετα, στην Κεντρική Οδό σημειώθηκε αύξηση 4,9%, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται σε 40.556 διελεύσεις ημερησίως.

Επίδραση από τις κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με τον όμιλο, η κυκλοφορία τον Ιανουάριο επηρεάστηκε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες. Το γεγονός αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο κυρίως στην Εγνατία Οδός, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας και της Κεντρικής Οδού.


Τι κρατάμε;

  • Αύξηση 2,5% στην κυκλοφορία της Αττικής Οδού
  • Άνοδος 4,5% στην Εγνατία Οδό
  • Μείωση 3,2% στη Νέα Οδό
  • Αύξηση 4,9% στην Κεντρική Οδό
  • Παροδική επίδραση από αγροτικές κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο

#Αττική Οδός#εγνατία οδός#Κεντρική Οδός#κυκλοφορία#Νέα Οδός
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

Δείτε επίσης

kykloforiakes-rythmiseis-stin-attiki-odo-pote-kai-se-poio-simeio-698313

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.03.2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Πότε και σε ποιο σημείο
kleinei-simera-i-attiki-odos-des-se-poio-ypsos-ti-ora-kai-mechri-pote-698313

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.03.2026

Κλείνει σήμερα η Αττική Οδός – Δες σε ποιο ύψος, τι ώρα και μέχρι πότε
kykloforiako-chaos-stin-attiki-ti-leei-ekprosopos-tis-astynomias-742275

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.02.2026

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Τι λέει εκπρόσωπος της αστυνομίας
i-attiki-odos-sto-kokkino-logo-syntirisis-sti-siranga-liosion-to-schedio-tis-trochaias-663770

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.02.2026

Η Αττική Οδός «στο κόκκινο» λόγω συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων – Το σχέδιο της Τροχαίας
kleisti-i-attiki-odos-eos-avrio-deftera-to-proi-i-anakoinosi-tis-el-as-682392

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.02.2026

Κλειστή η Αττική Οδός έως αύριο Δευτέρα το πρωί – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
poia-tmimata-tis-attikis-odou-kleinoun-oloklirotika-to-vrady-des-parakampseis-698313

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Ποια τμήματα της Αττικής Οδού κλείνουν ολοκληρωτικά το βράδυ; – Δες παρακάμψεις

Πρόσφατες Ειδήσεις