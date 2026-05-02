Αττική Οδός: Πόσα αυτοκίνητα μπαίνουν ανά ημέρα; – Σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με το 2025

Άνοδος σε Αττική Οδό και Εγνατία, μικτή εικόνα σε Νέα και Κεντρική Οδό – Επίδραση από τις αγροτικές κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσιοποίησε τα στοιχεία κυκλοφορίας για τους βασικούς αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται, καταγράφοντας συνολικά ανοδική τάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά οδικό άξονα.

Άνοδος στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, η μέση ημερήσια κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) διαμορφώθηκε στις 275.649, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση στον βασικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας.

Ισχυρότερη αύξηση στην Εγνατία Οδό

Ακόμη πιο έντονη ήταν η άνοδος στην Εγνατία Οδό, όπου η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η μέση ημερήσια κίνηση έφτασε τις 196.067 διελεύσεις.

Μικτή εικόνα σε Νέα και Κεντρική Οδό

Διαφορετική είναι η εικόνα στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους του ομίλου. Στη Νέα Οδό καταγράφηκε μείωση της κυκλοφορίας κατά 3,2%, με τον μέσο ημερήσιο όγκο να διαμορφώνεται στις 108.268 διελεύσεις.

Αντίθετα, στην Κεντρική Οδό σημειώθηκε αύξηση 4,9%, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται σε 40.556 διελεύσεις ημερησίως.

Επίδραση από τις κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με τον όμιλο, η κυκλοφορία τον Ιανουάριο επηρεάστηκε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες. Το γεγονός αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο κυρίως στην Εγνατία Οδός, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας και της Κεντρικής Οδού.

