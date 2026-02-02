Αττική: Ποια περιοχή έβαλε στο στόχαστρο η Αστυνομία; – Πήραν 23 διπλώματα

Αφαιρέθηκαν δεκάδες άδειες και ακινητοποιήθηκαν οχήματα, διενεργήθηκαν πάνω από 500 έλεγχο σε δυο βάρδιες

Εκτεταμένους ελέγχους πραγματοποίησε η Αστυνομία στη Δυτική Αττική το βράδυ της 29ης και 30ής Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων αλλά και άλλων μορφών παραβατικότητας. Οι δράσεις επικεντρώθηκαν σε περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου και της Φυλής, όπου καταγράφηκαν δεκάδες παραβάσεις και ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικού σκύλου, στοχεύοντας κυρίως στη νυχτερινή κυκλοφορία.

Πάνω από 500 έλεγχοι σε δύο βραδιές

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν συνολικά 505 άτομα, οχήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από τους ελέγχους προέκυψαν 72 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, οδήγηση χωρίς άδεια, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, αλλά και τεχνικές παραβάσεις σε οχήματα, όπως απουσία καθρεφτών ή σιγαστήρα.

Αφαιρέσεις αδειών και ακινητοποιήσεις οχημάτων

Στο ίδιο πλαίσιο, αφαιρέθηκαν 20 άδειες κυκλοφορίας και 23 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ 23 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό. Παράλληλα, έγιναν 12 προσαγωγές ατόμων, από τις οποίες προέκυψαν δύο συλλήψεις: μία για άτομο που καταζητούνταν και μία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ανάλογες δράσεις πρόκειται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με έμφαση στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο και στη συνολική αστυνόμευση περιοχών με αυξημένη παραβατικότητα.

