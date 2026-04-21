Αττική: Στους 44.600 ελέγχους πόσα πρόστιμα δόθηκαν;

Περισσότεροι από 44.600 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην Αττική με κύριο άξονα την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το διάστημα από 16 έως 20 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καλύπτοντας εκτεταμένο δίκτυο δρόμων στην Αττική.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 44.637 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 4.132 παραβάσεις. Αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και οδήγηση χωρίς άδεια. Παράλληλα, συνελήφθησαν 24 οδηγοί.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν 620 οχήματα, ενώ 95 από αυτά απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 974 άδειες οδήγησης και 269 άδειες κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των θετικών ελέγχων για κατανάλωση αλκοόλ διαμορφώθηκε στο 0,65% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη συμμόρφωση των οδηγών με τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Πηγή: Astynomia.gr