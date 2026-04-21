quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αττική: Στους 44.600 ελέγχους πόσα πρόστιμα δόθηκαν;

ΤΡΙΤΗ | 21.04.2026
Autotypos Team
Περισσότεροι από 44.600 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην Αττική με κύριο άξονα την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το διάστημα από 16 έως 20 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καλύπτοντας εκτεταμένο δίκτυο δρόμων στην Αττική.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 44.637 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 4.132 παραβάσεις. Αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και οδήγηση χωρίς άδεια. Παράλληλα, συνελήφθησαν 24 οδηγοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν 620 οχήματα, ενώ 95 από αυτά απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 974 άδειες οδήγησης και 269 άδειες κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των θετικών ελέγχων για κατανάλωση αλκοόλ διαμορφώθηκε στο 0,65% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη συμμόρφωση των οδηγών με τον Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Πηγή: Astynomia.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#άδεια κυκλοφορίας#άδεια οδήγησης#αλκοόλ#Αττική#πρόστιμα#τροχαία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

proto-pratirio-ydrogonou-tis-avin-stous-agious-theodorous-to-vlepoume-apo-konta-766122

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.07.2025

Πρώτο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους – Το βλέπουμε από κοντά
osy-parelave-125-nea-ilektrika-leoforeia-sto-limani-tou-peiraia-800538

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

ΟΣΥ: Παρέλαβε 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στο λιμάνι του Πειραιά
ta-10-nea-ochimata-tou-osy-pou-tha-parechoun-dorean-metakiniseis-poious-afora-727897

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Τα 10 νέα οχήματα του ΟΣΥ που θα παρέχουν δωρεάν μετακινήσεις – Ποιους αφορά;
ta-synergeia-protathlites-sti-forodiafygi-nea-psifiaka-ergaleia-epistratevei-i-aade-730034

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Τα συνεργεία «Πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή – Νέα ψηφιακά εργαλεία επιστρατεύει η ΑΑΔΕ
i-megali-allagi-pou-erchetai-sto-koryfaio-audi-meta-apo-15-chronia-649936

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο κορυφαίο Audi μετά από 15 χρόνια
thessaloniki-agelada-xefyge-kai-ekane-voltes-mesa-stin-ethniki-odo-gia-45-lepta-800362

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.04.2026

Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες μέσα στην Εθνική Οδό για 45 λεπτά

Πρόσφατες Ειδήσεις