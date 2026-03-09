quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αττική: Συμμορία έβγαζε μαχαίρια σε ντελιβεράδες και έχει ήδη τραυματίσει τέσσερις – Δες σε ποιές περιοχές

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.03.2026
Autotypos Team
attiki-symmoria-evgaze-machairia-se-nteliverades-kai-echei-idi-travmatisei-tesseris-des-se-poies-perioches-686032

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος διανομέων – 6 συλλήψεις

Στη σύλληψη 6 ατόμων προχώρησαν οι αρχές μετά από εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 9 περιπτώσεις ληστειών όπου σε 4 περιπτώσεις τραυμάτισαν τα θύματά τους καθώς και εμπρησμός οχήματος.

Οι δράστες διέπρατταν ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος διανομέων στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας, του Κορυδαλλού και του Κερατσινίου. Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 5-3-2026, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση 6 άτομα, ηλικίας 17, 21, 22, 26, 42 και 54 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατά συρροή, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, εμπρησμό κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τα μέλη της συμμορίας, ενεργώντας από κοινού και με εναλλασσόμενη σύνθεση, προσποιούμενοι τους πελάτες, κυρίως τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών παράδοσης φαγητού από καταστήματα εστίασης δημιουργώντας προφίλ χρηστών στις εν λόγω εφαρμογές με ψευδή στοιχεία τα οποία άλλαζαν συχνά για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ως σημεία παράδοσης των παραγγελιών όριζαν οδούς με αραιή κυκλοφορία και ελλιπή φωτισμό, τα οποία βρίσκονταν πλησίον των οικιών των μελών της οργάνωσης, όπου κατέφευγαν μετά τις πράξεις τους.

Όταν οι διανομείς έφταναν στα σημεία παράδοσης των παραγγελιών, οι δράστες τους αιφνιδίαζαν, φορώντας κουκούλες full-face και απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, πτυσσόμενες ράβδους και πιστόλι και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα καθώς και το κουτί παραγγελίας που είχαν πραγματοποιήσει.

Μάλιστα οι δράστες, προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των θυμάτων τους, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετούσαν τα μαχαίρια στο λαιμό των διανομέων ενώ σε 4 περιπτώσεις τραυμάτισαν τους διανομείς με γκλοπ και μαχαίρι.

Επιπρόσθετα μετά από κάθε ληστεία οι δράστες προέβαιναν στην άμεση αντικατάσταση των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσαν και με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σε έρευνα στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

  • χειροβομβίδα,
  • ξίφος,
  • 2 γκλοπ,
  • 23 κινητά τηλέφωνα,
  • μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
  • τρίφτης κάνναβης,
  • 4 μαχαίρια,
  • 2 μάσκες,
  • το χρηματικό ποσό των 520 ευρώ και
  • ρουχισμός που χρησιμοποίησαν κατά τις αξιόποινες πράξεις.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας εξιχνιάστηκαν συνολικά 9 περιπτώσεις ληστειών καθώς και εμπρησμός οχήματος με δράστες τους 26χρονο και 21χρονο.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι προέβαλλαν σθεναρή αντίδραση κατά την ακινητοποίησή τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Πηγή: Astynomia.gr

#διανομείς
