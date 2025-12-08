Αστυνομία: 11.679 έλεγχοι σε ένα Σαββατοκύριακο για μία μόνο παράβαση – Πέρασαν χειροπέδες σε 14 οδηγούς

11.679 αλκοτέστ σε 48 ώρες στην Αττική: 224 παραβάσεις, 14 συλλήψεις. Τα ποσοστά, τα όρια και τι συνεχίζει η Τροχαία.

Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 11.679 αλκοτέστ από τα ξημερώματα Σαββάτου έως τα ξημερώματα Δευτέρας (8/12). Καταγράφηκαν 224 παραβάσεις και 14 συλλήψεις για μέθη σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mg/l εκπνεόμενου αέρα).

Τα νούμερα με μια ματιά

Συνολική παραβατικότητα: 1,9% (224/11.679).

Συλλήψεις (>0,60 mg/l): 14 οδηγοί — 0,12% επί των ελέγχων.

Παραβάσεις ανά κλιμάκιο: 0,41–0,60 mg/l : 49 περιπτώσεις ( 0,42% ). 0,25–0,40 mg/l : 129 περιπτώσεις ( 1,10% ). 0,10–0,24 mg/l : 32 περιπτώσεις ( 0,27% ) — αφορά ειδικές κατηγορίες (μοτοσικλετιστές, νέους οδηγούς κ.ά.).



Τα κλιμάκια αντανακλούν τα ισχύοντα όρια ελέγχου: 0,25 mg/l για τους περισσότερους οδηγούς και 0,10 mg/l για ειδικές κατηγορίες.

Γιατί έχει σημασία

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στο δρόμο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους 52 ελεγχθέντες βρέθηκε θετικός πάνω από τα επιτρεπτά όρια, ενώ οι 14 συλλήψεις υπογραμμίζουν ότι τα κλιμάκια ελέγχου στοχεύουν συστηματικά τις σοβαρές παραβάσεις. Η Τροχαία δηλώνει πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Χρήσιμη υπενθύμιση για τους οδηγούς

Μηδενική ανοχή αν πρόκειται να οδηγήσεις: επίλεξε ταξί, ΜΜΜ ή οδηγό χωρίς κατανάλωση αλκοόλ.

Το “λίγο” αλκοόλ δεν είναι ασφαλές. Επηρεάζει αντίδραση, κρίση και απόσταση φρεναρίσματος.

Οι έλεγχοι είναι συχνότεροι βράδυ και Σαββατοκύριακα, με στοχευμένες επιχειρήσεις.

Τι κρατάμε;

11.679 αλκοτέστ σε 48 ώρες, 224 παραβάσεις ( 1,9% ) στην Αττική.

14 συλλήψεις για ποσοστά πάνω από 0,60 mg/l .

Συνεχείς επιχειρήσεις της Τροχαίας για μείωση της μέθης στο τιμόνι.

