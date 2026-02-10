Αττική: Συνελήφθη 17χρονος μετά από καταδίωξη με κλεμμένο αυτοκίνητο

O 17χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, με το όχημά του να καταλήγει στην πρόσοψη καταστήματος

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης/ Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη ανήλικος οδηγός μετά από καταδίωξη με κλεμμένο όχημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο δράστης συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (07/02), με τον 17χρονο ημεδαπό να αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, ενώ βεβαιώθηκαν και οι σχετικές παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν όχημα, το οποίο είχε κλαπεί προ λίγων ημερών από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη, μέχρις ότου το όχημα προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια στην πρόσοψη καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο.

Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ο 17χρονος οδηγός, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του. Σημειώνεται ότι δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμου, ενώ ο 17χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr