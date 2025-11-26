Αττική: Συνελήφθη 27χρονος οδηγός που έτρεχε με 162 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 60

Ο 27χρονος οδηγός μάλλον διάβασε λάθος την πινακίδα με το όριο των 60 χλμ./ώρα στη Λ. Μαραθώνος

Απογευματινές ώρες της Τρίτης 25/11/2025, στη Λεωφόρο Μαραθώνος (περιοχή Γέρακα), αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν 27χρονο οδηγό δικύκλου να κινείται με 162 χλμ./ώρα σε τμήμα με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 60 χλμ./ώρα. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με συσκευή radar και καταγράφηκε υπέρβαση 102 χλμ./ώρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σύλληψη του οδηγού, ενώ από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Γιατί θεωρείται «επικίνδυνη οδήγηση»

Η ταχύτητα τριπλάσια σχεδόν του ορίου σε αστικό/ημιαστικό περιβάλλον πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο για πεζούς, διασταυρώσεις, παρόδιες εισόδους και απρόβλεπτα εμπόδια. Η τόσο μεγάλη απόκλιση από το όριο μετατρέπει οποιοδήποτε λάθος σε σύγκρουση υψηλής ενέργειας, με πολύ μικρό περιθώριο αντίδρασης και τεράστιες αποστάσεις ακινητοποίησης.

Η Λ. Μαραθώνος και τα όρια

Η Λεωφόρος Μαραθώνος είναι μείκτου χαρακτήρα άξονας με κυκλοφορία διαφόρων οχημάτων, παρόδιες χρήσεις και συχνές διασταυρώσεις/φωτεινούς σηματοδότες. Τα 60 χλμ./ώρα σε επιμέρους τμήματα αποσκοπούν στη μείωση ταχύτητας πριν από κόμβους και πεζές διαβάσεις. Η υπέρβαση κατά 102 χλμ./ώρα μετατρέπει τον δρόμο σε διάδρομο υψηλού ρίσκου για όλους.

Τι ελέγχει η Τροχαία και πώς

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και οι Ο.Ε.Π.Τ.Α. υλοποιούν στοχευμένους ελέγχους ταχύτητας σε σημεία με ιστορικό παραβάσεων/ατυχημάτων. Τα εγκεκριμένα radar μετρούν ταχύτητα σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας την ανώτατη στιγμιαία τιμή. Όταν η υπέρβαση είναι εξωφρενική (όπως στο συγκεκριμένο συμβάν), πέρα από την κλήση, ακολουθούν προσαγωγή και δικογραφία.

Τι κρατάμε;

162 χλμ./ώρα σε όριο 60 στη Λ. Μαραθώνος: υπέρβαση 102 χλμ./ώρα .

Σύλληψη από Ο.Ε.Π.Τ.Α. , δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση , παραπομπή σε Εισαγγελέα .

Η Μαραθώνος έχει λόγους για τα χαμηλότερα όρια (κόμβοι, παρόδιες χρήσεις, πεζοί)· τα αγνοείς, ρισκάρεις ζωές .

Τα στοχευμένα radar της Τροχαίας θα συνεχίσουν σε σημεία με υψηλό ρίσκο—η πρόληψη ξεκινά από την ταχύτητα.

