Αττική: Τι έκανε ο 41χρονος οδηγός που θα πληρώσει 5.975 ευρώ σε πρόστιμα;

41χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έκανε 16 παραβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, περνώντας 7 κόκκινα και μπαίνοντας ανάποδα σε 9 μονόδρομους.

Μια από τις πιο ακραίες περιπτώσεις διαδοχικών παραβάσεων του ΚΟΚ κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 41χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να συγκεντρώνει 16 παραβάσεις μέσα σε μία μόνο διαδρομή.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί, να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να του επιβληθεί συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ.

Τι έκανε; Μέσα στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τους αστυνομικούς, παραβίασε επτά κόκκινα φανάρια και κινήθηκε εννέα φορές αντίθετα σε μονόδρομους.

Όλα ξεκίνησαν από έναν αστυνομικό έλεγχο

Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της 29ης Αυγούστου 2026. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που πραγματοποιούσαν περιπολία στο κέντρο της Αθήνας εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 41χρονος και του έκαναν σήμα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., όχι μόνο δεν ακινητοποιήθηκε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να απομακρυνθεί. Από εκεί και μετά άρχισε μια σειρά επικίνδυνων ενεργειών μέσα στον αστικό ιστό.

Επτά κόκκινα και εννέα μονόδρομοι ανάποδα

Κατά τη διαδρομή του ο 41χρονος φέρεται να παραβίασε διαδοχικά επτά ερυθρούς σηματοδότες.

Παράλληλα, εισήλθε εννέα φορές αντίθετα σε μονόδρομους, δημιουργώντας προφανή κίνδυνο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους οδηγούς και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου που μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν απέναντί του.

Το συνολικό διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε έφτασε τα 5.975 ευρώ.

Οι αστυνομικοί τον ακολουθούσαν από απόσταση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση της ΕΛ.ΑΣ. για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της κίνησης της μοτοσυκλέτας, οι αστυνομικοί ακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα.

Παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ώστε να κινητοποιηθούν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση για την ακινητοποίηση του οδηγού, χωρίς να χρειαστεί οι αστυνομικοί να κινηθούν επικίνδυνα πίσω του μέσα στην πόλη.

Τον σταμάτησαν στους Αγίους Αναργύρους

Η πορεία του 41χρονου ολοκληρώθηκε τελικά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Με τη συνδρομή πρόσθετων αστυνομικών δυνάμεων, η μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δεν έμεινε μόνο στα πρόστιμα

Οι επαναλαμβανόμενες ενέργειες μέσα σε κατοικημένη περιοχή οδήγησαν και σε ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης, με τη δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Επτά παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη και εννέα κινήσεις αντίθετα σε μονόδρομο δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο κινδύνου από μια μεμονωμένη τροχαία παράβαση.

Ειδικά μέσα στο κέντρο μιας πόλης, κάθε μία από αυτές τις κινήσεις μπορεί να φέρει τη μοτοσυκλέτα σε πορεία σύγκρουσης με αυτοκίνητα, πεζούς ή άλλους δικυκλιστές που κινούνται κανονικά και δεν έχουν κανέναν λόγο να περιμένουν όχημα να εμφανιστεί από απαγορευμένη κατεύθυνση.

Τι κρατάμε;