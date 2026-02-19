quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αττική: Τρίτη μέρα χωρίς ταξί – Πότε ολοκληρώνεται η απεργία

ΠΕΜΠΤΗ | 19.02.2026
Autotypos Team
attiki-triti-mera-choris-taxi-pote-oloklironetai-i-apergia-789457

Συνεχίζονται και σήμερα (19/2) οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί – Δείτε πότε ολοκληρώνεται η απεργία

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται σήμερα με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία με αυτοκινητοπομπή από τη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου έκαναν ολιγόλεπτη καθιστική διαμαρτυρία στον χώρο των αναχωρήσεων, αναρτώντας πανό και αφήνοντας ελεύθερη μόνο την αριστερή λωρίδα για τη διέλευση των λεωφορείων.

Ένταση σημειώθηκε μόλις οι διαδηλωτές εντόπισαν έναν απεργοσπάστη συνάδελφό τους, και στη συνέχεια περικύκλωσαν το όχημα και αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκείνος επιχείρησε διαφύγει και παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν απεργό, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αυτόφωτο ενώ ο τραυματίας χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες.

Η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Tags
#Αττική#ταξί
