Audi A2 e-tron: Η μεγάλη επιστροφή του μοντέλου που ήταν μπροστά από την εποχή του

Τo συμπαγών διαστάσεων μοντέλο της Audi που σταμάτησε την παραγωγή του το 2005 ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο, ως μέλος της ηλεκτρικής οικογένειας e-tron. Κύρια γνωρίσματά του θα είναι ο πρωτότυπος σχεδιασμός και μια αναβαθμισμένη πλατφόρμα.

Του Luca Cereda • Εικονογράφηση: Marcelo Poblete

Το παρελθόν του δεν ήταν ρόδινο, όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο. Το Audi A2 δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό των ανθρώπων της εταιρίας, ούτε καν μετά την απόφαση της τότε ηγεσίας να σταματήσει την παραγωγή του – η οποία δεν διήρκεσε πολλά χρόνια.

Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1999, με την ιδέα ενός μικρού μοντέλου της Audi. Όχι προσιτού στο ευρύ κοινό (όντας κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό του), αλλά πρακτικού και με σχεδίαση που θα γοήτευε κυρίως το γυναικείο κοινό. Υπήρχε παράλληλα όμως και η πρόθεση να «μαρκαριστεί» στενά η Mercedes-Benz, που μόλις είχε λανσάρει την A-Class. Μία εξαετία μετά, το 2005, η παραγωγή του σταμάτησε όταν η λογική υπερίσχυσε του συναισθήματος – καθώς οι πωλήσεις είχαν πέσει στο ναδίρ. Αν και τελείωσε αυτή η περιπέτεια, το πνεύμα του A2 συνέχισε ωστόσο να αιωρείται στους διαδρόμους των κεντρικών γραφείων της εταιρίας από το Ίνγκολσταντ. Το 2011 οι Γερμανοί παρουσίασαν στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό μοντέλο που έφερε τον κωδικό A2 Concept, του οποίου όμως τα ίχνη χάθηκαν λίγες εβδομάδες μετά. Η ψευδαίσθηση μιας πιθανής επιστροφής του A2 έκανε και πάλι την εμφάνισή της το 2019.

Τότε η Audi παρουσίασε στην Έκθεση της Σαγκάης το Al:ME Concept, το όραμα των σχεδιαστών της για το αυτοκίνητο που θα κυκλοφορεί στις πόλεις του μέλλοντος. Το ηλεκτροκίνητο πρωτότυπο εξοπλιζόταν με τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4, ενώ συνδύαζε συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με ένα ευρύχωρο και φουτουριστικό εσωτερικό περιβάλλον. Πολλοί θεωρούσαν ότι θα αποτελούσε τα θεμέλια επιστροφής του πολύπαθου A2, κάτι όμως που δεν έγινε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται το 2024, στην 25η επέτειο του εμβληματικού μοντέλου, με μια ομάδα νεαρών εκπαιδευόμενων της εταιρίας να παρουσιάζει το αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο A2 e-tron. Η αίσθηση ότι πίσω από αυτό το concept υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό είναι διάχυτη. Την παραπάνω θεωρία έρχονται να επιβεβαιώσουν και φήμες μέσα από το εργοστάσιο, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές εξέλιξης ενός ηλεκτρικού μοντέλου μικρότερου από το Q4. Πριν από λίγους μήνες μάλιστα, αρκετά καμουφλαρισμένα πρωτότυπα εθεάθησαν επί ευρωπαϊκού εδάφους, όπως σε ορεινά περάσματα στα σύνορα Ιταλίας-Ελβετίας. Με λίγα λόγια, αυτήν τη φορά το A2 ετοιμάζεται να επιστρέψει, έχοντας έναν νέο ρόλο και μια νέα σχεδιαστική εμφάνιση, που θα το κάνουν να είναι το μικρότερο μέλος της γκάμας e-tron της Audi.

Στυλιστική αλλαγή

Το πότε θα επιστρέψει δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια, όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι το γεγονός ότι δεν θα είναι σύντομα. Γίνεται λόγος για το τελευταίο 3μηνο του 2026, όμως θα περάσει πάνω από ένα έτος πριν το δούμε στο επίσημο δίκτυο της Audi, κάπου ανάμεσα στα τέλη του 2026 και τις αρχές του 2027. Σχεδιαστικά, το νέας γενιάς A2 θα διαθέτει κοντούς προβόλους και ένα σχετικά μακρύ μεταξόνιο, με το μελλοντικό entry-level ηλεκτρικό Audi να παραμένει συμπαγές, αλλά μέχρι ενός σημείου. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί θα είναι η τελευταία εκδοχή της MEB. Θα διατηρεί τη διάταξη της πίσω κίνησης και όχι το μικρότερο και πιο απλοποιημένο –τύπου skateboard– πάτωμα. Σ’ αυτό θα βασιστούν τα baby ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen, όπως τα CUPRA Raval, Skoda Epiq και VW ID Polo/ID Cross. Με αυτές τις προϋποθέσεις, οι διαστάσεις του αμαξώματος δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά, με το μήκος να είναι οριακά πάνω από τα 4,30 μ. Όσο για τον κωδικό, για την ώρα δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, πέραν του ότι το πρωτότυπο μοντέλο δοκιμών ονομάζεται Audi E3 – που κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί ένα εσωτερικό προσωνύμιο. Λογικά στο τέλος θα επανέλθει το γνωστό μας «A2», συνοδευόμενο από το επίθημα «e-tron».

Η σιλουέτα του θα έχει ελάχιστα κοινά σημεία με μοντέλα όπως το Q3 ή το A3. Θα είναι χαμηλή και φαρδιά, το παρμπρίζ έντονα κεκλιμένο, ενώ η οροφή θα κατεβαίνει απότομα μετά την τρίτη κολόνα, δημιουργώντας μια σπορτίφ εικόνα. Στο πίσω μέρος, ένα αεροδυναμικό σπόιλερ διαιρεί το τζάμι, από το οποίο θα απουσιάζει ο υαλοκαθαριστήρας. Η γυάλινη επιφάνεια θα πλαισιώνεται από μια μοντέρνα LED λωρίδα, που αντικαθιστά τα κάθετα φωτιστικά σώματα του κλασικού A2. Πέρα από αυτές τις αισθητικές παραπομπές, δεν θα υπάρχει κάτι άλλο που να μας ταξιδεύει στο παρελθόν και στο αρχέτυπο μοντέλο. Και αυτό γιατί ο σχεδιασμός του A2 e-tron κοιτάζει το μέλλον, αποστασιοποιούμενος από τα πιο πρόσφατα Audi. Διαθέτει μια εμφανή έμπνευση σε γραμμές και εξατομικεύσεις, τόσο στην καμπίνα όσο και στο αμάξωμα. Μάλιστα οι τελευταίες θα προσθέσουν στο baby ηλεκτρικό Audi την απαραίτητη lifestyle πινελιά, ενώ αρκετά πλούσιος θα είναι και ο εξοπλισμός.

Αναζητώντας την αποδοτικότητα

Η Audi κάνει λόγο για αυτονομία έως 650 χιλιόμετρα (με βάση το πρότυπο WLTP), καθιστώντας το μοντέλο ιδανικό, τόσο για την πόλη όσο και για μεγαλύτερες αποδράσεις. Αυτές θα τις προσφέρει η άκρως αποδοτική και ταυτόχρονα ισχυρή μπαταρία, η οποία θα διατίθεται σε τρία μεγέθη ενεργειακής χωρητικότητας, με τη μικρότερη να είναι λίγο κάτω από τις 50 kWh. Θα υπάρχουν πέντε επίπεδα ισχύος, με κορυφαία απόδοση τους 326 ίππους και χωρίς η γκάμα να περιλαμβάνει τετρακίνητη έκδοση – τουλάχιστον αρχικά. Ο στόχος όμως δεν είναι οι επιδόσεις, αλλά η αποδοτικότητα. To Audi A2 e-tron φιλοδοξεί να γίνει το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό μοντέλο της γερμανικής φίρμας. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν τόσο οι συμπαγείς διαστάσεις όσο –κυρίως– ο περιορισμός του βάρους, μια σαφής αναφορά στο αρχέτυπο A2 που διέθετε αλουμινένιο αμάξωμα.

Η ιστορία

1997: Το πρωτότυπο AL2 κάνει ντεμπούτο στη Φρανκφούρτη.

1997: Το AL2 διέθετε επίσης και έκδοση με αναδιπλούμενη οροφή.

1999: Στην IAA παρουσιάζεται η έκδοση παραγωγής του Audi A2.

2011: Ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο επαναφέρει το A2 στο προσκήνιο.

2019: Το show-car Ai:me κοίταζε με ελπίδες το μέλλον.

2024: Η πρώτη εμφάνιση του A2 e-tron.

4,32 μέτρα

Σε ό,τι αφορά το μήκος, το A2 e-tron τοποθετείται κάτω από το Q4 e-tron, από το οποίο θα είναι κατά 27 εκατοστά πιο κοντό. Οι διαστάσεις του, επομένως, είναι αντίστοιχες με εκείνες του A3. Οι γραμμές του όμως θα είναι εντελώς διαφορετικές και στο εσωτερικό θα υπάρχει περισσότερος χώρος.

326 ίπποι

Αυτή είναι η μέγιστη ισχύς του συστήματος κίνησης, το οποίο στο λανσάρισμα δεν αναμένεται να προσφέρεται σε τετρακίνητες εκδόσεις. Συνολικά, θα υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα ιπποδύναμης στην γκάμα κινητήρων του πισωκίνητου ηλεκτρικού μοντέλου.

650 χιλιόμετρα

Η μέγιστη (θεωρητική) αυτονομία της έκδοσης Long Range, η οποία αναμένεται να υιοθετεί μπαταρία με μικτή ενεργειακή χωρητικότητα πάνω από 80 kWh. Στην γκάμα θα υπάρχει τουλάχιστον μία ακόμη έκδοση.

2026: Το ντεμπούτο

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Audi A2 e-tron έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό θα μπορεί να δει το αυτοκίνητο από κοντά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (12–18 Οκτωβρίου). Η άφιξη στις εκθέσεις, ωστόσο, ενδέχεται να μετατεθεί για το 2027.

176.377 μονάδες

Η πρώτη γενιά του A2 υπήρχε στην αγορά από το 2000 έως το 2005 και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη. Μέσα σε αυτήν την 5ετία παρήχθησαν λίγο πάνω από 176.000 αυτοκίνητα.

Τα ηλεκτρικά Audi του μέλλοντος

Ας συνηθίσουμε την ιδέα ότι, αν υπάρχει ένα μοντέλο της Audi με θερμικό κινητήρα, αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί και η αντίστοιχη ηλεκτρική του έκδοση. Το μελλοντικό A2 e-tron, υπό αυτήν την έννοια, αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς μικρά ή συμπαγών διαστάσεων μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σύντομα δεν θα υπάρχουν πια. Τόσο το A1 όσο και το Q2 θα βγουν από την παραγωγή μέσα στο 2026. Στο μεταξύ, η ηλεκτρική γκάμα θα ανανεώνεται και θα διευρύνεται. Ξεκινώντας από το Q4 e-tron, που σήμερα αποτελεί το best seller μεταξύ των ηλεκτρικών μοντέλων της Audi και αναμένεται να δεχτεί την κλασική ανανέωση. Το 2027 θα έρθει η σειρά του αντικαταστάτη του TT, το οποίο θα προκύψει από το Concept C, το πρώτο έργο του Massimo Frascella, που θα καθορίσει το ύφος των μελλοντικών μοντέλων της γερμανικής εταιρίας. Ανάμεσά τους και το A4 e-tron, το πρώτο Audi που θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SSP (Scalable Systems Platform) του Ομίλου Volkswagen.

2026: To Q4 θα ανανεωθεί μέσα στη χρονιά.

2027: Από το Concept C θα προκύψει ένα σπορ μοντέλο, στα χνάρια του TT.

2028: Το A4 e-tron θα εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα.

Déjà vu

Σχήμα σταγόνας, εξαιρετικά κοντό εμπρός μέρος, χαμηλή γραμμή οροφής. Και πίσω, ένα σπόιλερ που χωρίζει στα δύο το τζάμι, βελτιώνοντας την αεροδυναμική. Από πολλές απόψεις, το νέο ηλεκτρικό Audi θυμίζει έντονα το αρχέτυπο A2 του 1999, όντας ένα φιλόδοξο και πρωτότυπο εγχείρημα.

To θέμα της ονομασίας

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες επιβεβαιώσεις ότι η εταιρία σκοπεύει να επαναφέρει την ονομασία A2. Άλλωστε, οι διαστάσεις του θα μπορούσαν να το τοποθετήσουν πιο κοντά στην γκάμα A3. Ωστόσο, και για να μην μπερδευτεί το κοινό, είναι πιθανό η Audi να επιλέξει τελικά τον αριθμό «2».

Με αναβαθμισμένη πλατφόρμα

Το πισωκίνητο A2 e-tron θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB, μία δοκιμασμένη λύση, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από έξι χρόνια. Πάνω σε αυτήν τη βάση προβλέπονται διαφορετικά συστήματα κίνησης όσον αφορά την αυτονομία και την ισχύ, με κορυφαία απόδοση τους 326 ίππους, αντίστοιχη με εκείνη του ID.3 GTX Performance. Τούτου λεχθέντος, είναι δυνατό –αν όχι και πιθανό– το πάτωμα του Ομίλου Volkswagen να δεχθεί ορισμένες αναβαθμίσεις. Αναφερόμαστε κυρίως στις μπαταρίες, με την έλευση των πρισματικού τύπου κυψελών που αναπτύχθηκαν από τη θυγατρική PowerCo. Εκτός από πιο στιβαρή και αξιόπιστη δομή (τύπου cell-to-pack), θα εξασφαλίζουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Συγκεκριμένα, περίπου 660 Wh/κιλό, δηλαδή αύξηση 10% σε σχέση με εκείνες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ηλεκτρική γκάμα του γερμανικού ομίλου. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αυτονομία, με ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. Σχεδιασμένες εξαρχής με διαφορετικές χημικές συνθέσεις (από τις οικονομικότερες μπαταρίες LFP έως τις NMC, ακόμη και εκείνες της στερεάς κατάστασης), οι νέες κυψέλες θα προσφέρουν και σημαντική ευελιξία. Η παραγωγή τους αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος του έτους στο Σαλτσγκίτερ της Γερμανίας.

Τα επόμενα μοντέλα που θα βασίζονται στην πλατφόρμα MEB αναμένεται να διαθέτουν ορισμένες τεχνικές καινοτομίες, ξεκινώντας από τις μπαταρίες με υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.

Οι ενοποιημένες κυψέλες θα χρησιμοποιούνται από το 80% των ηλεκτρικών μοντέλων του Ομίλου Volkswagen τα επόμενα χρόνια.

Τα πρώτα μοντέλα που θα υιοθετήσουν τις πρισματικές κυψέλες θα είναι τα ηλεκτρικά CUPRA Raval, Skoda Epiq και VW ID. Cross. Εκτός από τη μονάδα παραγωγής στην πόλη Σαλτσγκίτερ, οι κυψέλες θα συναρμολογούνται επίσης στα εργοστάσια της Βαλένθια (Ισπανία) και του Σεντ Τόμας (Καναδάς).

Audi A2: Γεννήθηκε πρόωρα

Σχεδιασμένο ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια, το A2 ήταν το τέλειο αυτοκίνητο για ένα κοινό που (ακόμη) δεν υπήρχε. Ιδού η ιστορία του μικρού γερμανικού μοντέλου που έκανε τον κόσμο να το ερωτευθεί, ακόμη και τον «πατέρα» του Apple iPhone.

του Nicolò Minerbi

Μια φίλη μου το είχε. Ήταν από τις πρώτες που το αγόρασαν στο Μιλάνο, εκείνο το μακρινό 2000 που ξεκίνησε με τον φόβο που είχαν προκαλέσει οι φήμες περί του τέλους του κόσμου. Εκείνη το αγαπούσε πολύ, αλλά όχι λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών που διέθετε: ο εκπληκτικός αεροδυναμικός συντελεστής που πρόσφερε το μικρό αμάξωμα (Cx: 0,28, που γινόταν 0,25 στην έκδοση 1.2 TDI), η χαμηλή κατανάλωση που έφτανε τα 2,99 λίτρα/100 χλμ., τα στενά μετατρόχια ή το αλουμινένιο αμάξωμα που πρόσφερε χαμηλό βάρος (895 κιλά). Τίποτα από τα παραπάνω δεν την ενδιέφεραν. Το αγόρι της, όμως, ναι. Και πολύ. Όπως εκείνη τη φορά που ετοιμάζονταν να φύγουν για χειμερινές διακοπές και δοκίμασε να τοποθετήσει τη μαγνητική σχάρα για σκι στην οροφή του A2. Μπορείτε να φανταστείτε τα κοσμητικά επίθετα που εκτοξεύτηκαν προς τους σχεδιαστές της εταιρίας. Εκεί θυμήθηκα τα λόγια του πατέρα μου που μου έλεγε: «Οι Γερμανοί κερδίζουν τις μάχες, αλλά χάνουν τους πολέμους».

Και πράγματι, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι πεταμένοι στα σκουπίδια είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Το Audi A2 αποτέλεσε έναν ύμνο στην καινοτομία, με αυτό το αμάξωμα που η προσεγμένη του σχεδίαση έκανε πολλούς να το ερωτευθούν, ακόμα και τον Jony Ive, τον σχεδιαστή της Apple που έγινε γνωστός από το iPhone. Όμως, αυτός ο θρίαμβος της μηχανικής αποδείχθηκε στην πραγματικότητα μια ήττα. Μόλις 176.377 μοντέλα A2 πουλήθηκαν σε πέντε χρόνια παραγωγής. Γιατί; Κάποιοι είπαν ότι κόστιζε πολύ (είναι αλήθεια), άλλοι ότι το τεχνολογικό περιεχόμενο είχε επικοινωνηθεί με λάθος τρόπο. Μάλλον όχι θα πω εγώ και το λέω έχοντας πλήρη γνώση, γιατί τα δελτία Τύπου της εποχής τα θυμάμαι πολύ καλά.

Γκολ από τα αποδυτήρια

Με λίγα λόγια, όλα κατέληξαν στο καλάθι πριν καν αρχίσει το παιχνίδι. Γιατί ένα αυτοκίνητο σαν κι αυτό, ήρθε στην εποχή που μεσουρανούσε το Ford Ka, ενώ όλοι ανέμεναν την επιστροφή του MINI. Και τα δύο αυτά ήταν μοντέλα που απευθύνονταν κυρίως σε γυναικείο κοινό, ενώ οι τεχνικές του λεπτομέρειες ήταν τόσο ελκυστικές όσο ο ανανάς πάνω στην πίτσα (μιλώντας ειρωνικά). Και όμως, η αλήθεια είναι πως το Audi A2 ήταν κάτι παραπάνω από ένα αξιόλογο μοντέλο. Ήταν ήδη ένα μοντέρνο αυτοκίνητο με τη σύγχρονη έννοιά του, δηλαδή διέθετε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σήμερα θεωρούμε ιδανικά. Και μάλιστα, σε μια εποχή που κυριαρχούσε ακόμη το ντίζελ. Το βασικό του πρόβλημα ήταν το χρονικό σημείο που παρουσιάστηκε. Γεννήθηκε τη στιγμή που οι δημιουργοί του είχαν ως target group τους νεωτεριστές, οι οποίοι όμως δεν είχαν ακόμη εξαπλωθεί. Απτή απόδειξη των παραπάνω είναι ότι το Facebook έκανε την εμφάνισή του όταν το A2 αποχωρούσε από την αυτοκινητική σκηνή, ενώ το iPhone θα ακολουθούσε δύο χρόνια αργότερα. Με άλλα λόγια, ήταν ένα αυτοκίνητο εκτός εποχής.