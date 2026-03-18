Audi: Έκλεισε το 2025 θετικά και ανοίγει το 2026 με νέα μοντέλα και Formula 1

Η γερμανική εταιρεία παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά τις πιέσεις, ενώ έχει πλέον παρουσία στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ετοιμάζει επιθετική ανανέωση γκάμας με Q9 και A2 e-tron

Η Audi ολοκλήρωσε το 2025 σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, καταφέρνοντας ωστόσο να διατηρήσει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και να θέσει τις βάσεις για μια πιο επιθετική στρατηγική τα επόμενα χρόνια. Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό, γεωπολιτικές πιέσεις και υψηλό κόστος προσαρμογής στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Παρ΄ όλα αυτά όμως, η εταιρεία δείχνει να διαχειρίζεται τη μετάβαση με σχετική σταθερότητα.

Οικονομικά αποτελέσματα με αντοχές

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 65,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,4 δισ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 5,1%, επηρεασμένο κυρίως από δασμούς στις ΗΠΑ, αυξημένα κόστη συμμόρφωσης CO₂ και επενδύσεις σε νέα τεχνολογία.

Παρά τις πιέσεις, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 4,6 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η Audi διατηρεί οικονομική ευελιξία εν μέσω μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση των ηλεκτρικών μοντέλων, με αύξηση παραδόσεων κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αρχίζει να αποδίδει.

Το 2026 φέρνει νέα SUV και ηλεκτρικά

Η Audi ετοιμάζει έντονη ανανέωση της γκάμας της μέσα στο 2026, συνεχίζοντας την επιθετική στρατηγική λανσαρισμάτων που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά των ΗΠΑ, όπου θέλει να ενισχύσει την παρουσία της μέσω της SUV γκάμας, ενώ παράλληλα συνεχίζει δυναμικά και στην Κίνα με νέα ηλεκτρικά μοντέλα και συνεργασίες με τοπικούς εταίρους.

Νέα εποχή με είσοδο στη Formula 1

Ένα από τα πιο ηχηρά στοιχεία της στρατηγικής της Audi είναι η είσοδός της στη Formula 1, η οποία σηματοδοτεί μια νέα φάση για το brand.

Η συμμετοχή στο κορυφαίο motorsport δεν έχει μόνο επικοινωνιακή αξία, αλλά λειτουργεί και ως τεχνολογικό εργαστήριο, ενισχύοντας την εικόνα και την καινοτομία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η Audi προβλέπει:

έσοδα μεταξύ 63 και 68 δισ. ευρώ

περιθώριο κέρδους 6–8%

καθαρές ταμειακές ροές 3–4 δισ. ευρώ

Οι στόχοι αυτοί δείχνουν μια πιο αισιόδοξη προοπτική, με την εταιρεία να ποντάρει στη νέα γκάμα, στην ενίσχυση των βασικών αγορών και στη συνεχιζόμενη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

