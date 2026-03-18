EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Audi: Έκλεισε το 2025 θετικά και ανοίγει το 2026 με νέα μοντέλα και Formula 1

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η γερμανική εταιρεία παρουσιάζει θετικά  οικονομικά αποτελέσματα παρά τις πιέσεις, ενώ έχει πλέον παρουσία στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ετοιμάζει επιθετική ανανέωση γκάμας με Q9 και A2 e-tron

Η Audi ολοκλήρωσε το 2025 σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, καταφέρνοντας ωστόσο να διατηρήσει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και να θέσει τις βάσεις για μια πιο επιθετική στρατηγική τα επόμενα χρόνια. Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό, γεωπολιτικές πιέσεις και υψηλό κόστος προσαρμογής στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Παρ΄ όλα αυτά όμως, η εταιρεία δείχνει να διαχειρίζεται τη μετάβαση με σχετική σταθερότητα.

Οικονομικά αποτελέσματα με αντοχές

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 65,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,4 δισ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 5,1%, επηρεασμένο κυρίως από δασμούς στις ΗΠΑ, αυξημένα κόστη συμμόρφωσης CO₂ και επενδύσεις σε νέα τεχνολογία.

Παρά τις πιέσεις, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 4,6 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η Audi διατηρεί οικονομική ευελιξία εν μέσω μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση των ηλεκτρικών μοντέλων, με αύξηση παραδόσεων κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αρχίζει να αποδίδει.

Το 2026 φέρνει νέα SUV και ηλεκτρικά

Η Audi ετοιμάζει έντονη ανανέωση της γκάμας της μέσα στο 2026, συνεχίζοντας την επιθετική στρατηγική λανσαρισμάτων που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

  • το νέο Audi Q9 ως flagship SUV

  • το Audi A2 e-tron ως entry-level ηλεκτρικό


    Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

  • η νέα γενιά Q7

  • το ανανεωμένο Q4 e-tron

  • το νέο RS 5

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά των ΗΠΑ, όπου θέλει να ενισχύσει την παρουσία της μέσω της SUV γκάμας, ενώ παράλληλα συνεχίζει δυναμικά και στην Κίνα με νέα ηλεκτρικά μοντέλα και συνεργασίες με τοπικούς εταίρους.

Νέα εποχή με είσοδο στη Formula 1

Ένα από τα πιο ηχηρά στοιχεία της στρατηγικής της Audi είναι η είσοδός της στη Formula 1, η οποία σηματοδοτεί μια νέα φάση για το brand.

Η συμμετοχή στο κορυφαίο motorsport δεν έχει μόνο επικοινωνιακή αξία, αλλά λειτουργεί και ως τεχνολογικό εργαστήριο, ενισχύοντας την εικόνα και την καινοτομία της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η Audi προβλέπει:

  • έσοδα μεταξύ 63 και 68 δισ. ευρώ

  • περιθώριο κέρδους 6–8%

  • καθαρές ταμειακές ροές 3–4 δισ. ευρώ

Οι στόχοι αυτοί δείχνουν μια πιο αισιόδοξη προοπτική, με την εταιρεία να ποντάρει στη νέα γκάμα, στην ενίσχυση των βασικών αγορών και στη συνεχιζόμενη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Τι κρατάμε

  • Η Audi άντεξε σε δύσκολο 2025 με αύξηση εσόδων και κερδών

  • Τα ηλεκτρικά μοντέλα ανεβαίνουν δυναμικά (+36%)

  • Έρχεται επιθετική ανανέωση με Q9 και A2 e-tron

  • Στόχος η ενίσχυση σε ΗΠΑ και Κίνα

  • Η είσοδος στη Formula 1 σηματοδοτεί νέα εποχή για το brand

#Audi#Audi A2 e-tron#Audi Q4 e-tron#Audi Q7#Audi Q9#Audi RS5#F1
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
