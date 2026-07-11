Audi Nuvolari: Το νέο supercar της μάρκας κάνει επίδειξη δύναμης στο Goodwood

Η Audi δίνει δυναμικό «παρών» στο Goodwood Festival of Speed 2026, παρουσιάζοντας μερικά από τα σημαντικότερα μοντέλα του παρελθόντος και του μέλλοντος

H Audi θα συμμετάσχει στο φετινό Goodwood Festival of Speed με μερικά από τα σημαντικότερα αγωνιστικά μοντέλα της ιστορικής συλλογής της AUDI AG, αλλά και με το νέο ηλεκτρικό supercar, Nuvolari, το οποίο θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το νέο Nuvolari θα ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορική ανάβαση, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται το νέο Audi RS 5 και το ιστορικό Auto Union Lucca, που πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του.

Το Goodwood Festival of Speed, που διεξάγεται από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου στο West Sussex της νότιας Αγγλίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας αυτοκίνησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη φετινή διοργάνωση, η Audi αξιοποιεί την ευκαιρία για να αναδείξει τόσο τις σύγχρονες τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων όσο και την αγωνιστική της κληρονομιά.

Τελευταίες «στροφές» πριν την παραγωγή

Το σχεδόν έτοιμο για παραγωγή Audi Nuvolari θα ανέβει τη διαδρομή μήκους 1,86 χιλιομέτρων που διασχίζει τους χώρους του Goodwood House, με οδηγό τον Tom Kristensen, έναν από τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων αντοχής όλων των εποχών και εννέα φορές νικητή στις 24 Ώρες του Le Mans.

«Στο Nuvolari εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται όλα τα συστήματα, από το νέο σύστημα τετρακίνησης quattro και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου έως την αεροδυναμική και το σύστημα πέδησης. Τεχνολογίες όπως το υβριδικό σύστημα κίνησης υψηλών επιδόσεων, η ενεργή αεροδυναμική και η διαχείριση ενέργειας αντλούν έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχουν εξελιχθεί συστηματικά για χρήση στον δρόμο», δηλώνει ο Kristensen.

Σύμφωνα με την Audi, το Nuvolari αποτελεί το ισχυρότερο και ταχύτερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της μάρκας, ενώ είναι και το πρώτο που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της. Λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή του στο Goodwood είχε πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια παρουσίασή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο. Η παραγωγή του θα περιοριστεί σε 499 μονάδες, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Το παρών θα δώσουν και θρύλοι του παρελθόντος

Παράλληλα, η Audi Tradition φέρνει στο Goodwood μερικά από τα σημαντικότερα αγωνιστικά μοντέλα της ιστορικής συλλογής της AUDI AG. Ανάμεσά τους βρίσκονται αυτοκίνητα που διακρίθηκαν στο Le Mans και στα Ράλλυ, καθώς και τα μονοθέσια Grand Prix Auto Union Type C και Type D.

Ξεχωριστή θέση έχει το Auto Union Lucca, το οποίο πραγματοποιεί για πρώτη φορά δημόσια εμφάνιση εν κινήσει. Η ιστορική «Rennlimousine» αποτελεί μέλος της οικογένειας των θρυλικών Silver Arrows και αποτίει φόρο τιμής στις προσπάθειες κατάρριψης ρεκόρ ταχύτητας της δεκαετίας του 1930. Το 1935 είχε σημειώσει ρεκόρ στο «ιπτάμενο μίλι», πετυχαίνοντας μέση ταχύτητα 320,267 χλμ./ώρα.

Η Audi ανακατασκεύασε το Auto Union Lucca αξιοποιώντας ιστορικές φωτογραφίες και τεχνικά αρχεία. Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Μαΐου στη Lucca της Ιταλίας, στο σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί η ιστορική προσπάθεια για την κατάρριψη του συγκεκριμένου ρεκόρ.

Στο Goodwood, το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο Audi RS 5 της Audi Sport. Το plug-in υβριδικό μοντέλο υψηλών επιδόσεων θα συμμετέχει σε δοκιμαστικές διαδρομές στην πίστα του φεστιβάλ και θα εκτίθεται δίπλα σε δύο ιστορικούς εκπροσώπους της οικογένειας RS, τα Avant RS2 και Audi RS 4 Avant.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Audi αποτελεί επίσημο συνεργάτη του Goodwood Festival of Speed από το 2025, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας αυτοκίνησης.