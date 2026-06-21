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Audi Nuvolari: Το νέο υβριδικό supercar σύντομα και στην Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 21.06.2026
Autotypos Team
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Το νέο Nucolari, το πιο ισχυρό μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Audi, θα είναι διαθέσιμο για αγορά και στην Ελλάδα

Η Audi παρουσίασε πρόσφατα το νέο Nuvolari, ένα εντυπωσιακό plug-in υβριδικό supercar που ξεπερνά τους 1.000 ίππους και αποτελεί το ισχυρότερο και ταχύτερο μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της γερμανικής μάρκας. Με τεχνολογία εμπνευσμένη από τη Formula 1, το νέο Nuvolari επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα.

Το πιο γρήγορο και πιο ισχυρό αυτοκίνητο που έχει βγει ποτέ από το Ίνγκολσταντ θα είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά.

Η ιστορία πίσω από το όνομα

Το νέο plug-in υβριδικό supercar της Audi χρωστάει το όνομά του στον θρυλικό Tazio Nuvolari, μία από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα της Auto Union πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Tazio Giorgio Nuvolari (1892–1953) δεν ήταν απλώς ένας οδηγός αγώνων· ήταν η επιτομή του θάρρους, της οδηγικής ιδιοφυΐας και της απόλυτης άρνησης να ηττηθεί.

O ίδιος ο Ferdinand Porsche αποκάλεσε τον Nuvolari «τον μεγαλύτερο οδηγό του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος», ενώ ο Enzo Ferrari τον θεωρούσε τον κορυφαίο που οδήγησε ποτέ για την ομάδα του.

Η Audi τον είχε τιμήσει για πρώτη φορά το 2003 με το εντυπωσιακό πρωτότυπο Audi Nuvolari quattro concept, ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατό του. Τώρα το εντυπωσιακό concept διανύει τα τελευταία στάδια εξέλιξης, με πρωτότυπα να δοκιμάζονται στο Nurburgring και στο Nardò.

Audi Nuvolari

1.001 PS και 0-100 km/h σε 2,6

Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται ένας V8 twin-turbo κινητήρας 4,0 λίτρων ο οποίος συνδυάζεται μία μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 7,3 kWh και τρεις ηλεκτροκινητήρες axial flux. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 987 ίππους (1.001 PS), επιτρέποντας στο Nuvolari να κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα ξεπερνά τα 350 km/h.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που θέλει να αντικαταστήσει το θρυλικό Audi R8 στις καρδιές των petrolheads, με τις σχεδιαστικές ομοιότητες μεταξύ των δύο μοντέλων να είναι εμφανέστατες.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα οδήγησης (E-Hybrid, Balanced, Dynamic & Dynamic+), αλλά και το Track Mode για χρήση σε πίστα. Τα εν λόγω προγράμματα επηρεάζουν την απόκριση του κινητήρα, τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος και τη συνολική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Το Audi Nuvolari διαθέτει, επίσης, ενεργή αεροδυναμική, με την πίσω αεροτομή να διαθέτει τρεις διαφορετικές θέσεις λειτουργίας: κλειστή, χαμηλής και υψηλής κάθετης δύναμης και μπορεί να ρυθμιστεί είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Παράλληλα, λειτουργεί και ως αερόφρενο, ενώ είναι σε θέση να παράγει περισσότερα από 400 κιλά κάθετης δύναμης.

Σύντομα και στην ελληνική αγορά

Το Audi Nuvolari θα κατασκευαστεί σε μόλις 499 μονάδες παγκοσμίως και, σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία της Audi, οι ενδιαφερόμενοι πελάτες στην Ελλάδα θα μπορούν από την 1η Ιουλίου να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Πελατών Audi στο 210 9981200 για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, η επικοινωνία θα περνά στον Nuvolari Ambassador της Kosmocar, ο οποίος θα αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση για το μοντέλο, καθώς και τη διαδικασία εξατομίκευσης και διαμόρφωσης του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη.

Στη γερμανική αγορά η τιμή εκκίνησης του Audi Nuvolari τοποθετείται περίπου στις 600.000 ευρώ. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στο πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ το άνοιγμα των παραγγελιών για την Ευρώπη προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

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Tags
#Audi#Audi Nuvolari#Audi R8#Nardo#Nurburgring#Plug In υβριδικά#supercar#Tazio Nuvolari
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