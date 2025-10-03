quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Audi on Tour: Έτσι θα οδηγήσεις όλα τα καυτά μοντέλα της – Δες σε ποια περιοχή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.10.2025
Autotypos Team
audi-on-tour-etsi-tha-odigiseis-ola-ta-kafta-montela-tis-des-se-poia-periochi-777678

Η εμπειρία Audi on Tour έρχεται στη Θεσσαλονίκη, με την εταιρεία να προσκαλεί το κοινό για μια μοναδική εμπειρία.

Η εκδήλωση Audi on Tour περνά από τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (3/10 – 11:00 – 20:00) και το Σάββατο (4/10 – 10:00 – 15:00), στις εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 105, στη Θέρμη.

Αυτό είναι το νέο Audi Q3

Το Audi Q3 πρόκειται για ένα μοντέλο-πυλώνα για την Audi, με τη νέα του γενιά να έχει αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς, ενώ η γκάμα κινητήρων του έχει εμπλουτιστεί και πλέον περιλαμβάνει σύνολα ήπια υβριδικά βενζίνης, diesel και την plug-in υβριδική έκδοση e-hybrid. Στην Ελλάδα, το Q3 διατίθεται ήδη, είτε με κλασική SUV σιλουέτα, αλλά και ως Sportback, με βασική «Advanced» και προαιρετικό πακέτο Premium με όφελος περίπου 3.000 €.

Διαβάστε εδώ τη δοκιμή μας του νέου Audi Q3

Και ενώ στο προσκήνιο θα βρίσκεται το νέο Audi Q3 SUV, αυτό θα είναι πλαισιωμένο από μοντέλα που εκφράζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας.

Αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Audi Q5 SUV
  • Audi SQ6 e-tron
  • Audi S3 Sportback
  • Audi RS 3 Sportback
  • Audi S5 Avant
  • Audi S6 Avant e-tron
  • Audi RS 7 Sportback Performance
  • Audi Q8 e-tron edition Dakar

Εκτός από το να δούνε από κοντά τα σύγχρονα μοντέλα της Audi, όσοι τυχεροί βρεθούν στο Audi on Tour θα έχουν και την ευκαιρία να τα οδηγήσουν, μέσα από ειδικά οργανωμένα test drives.

Τι κρατάμε:

  • Audi on Tour το διήμερο 3-4/10 στη Θεσσαλονίκη
  • Η πλήρης γκάμα της Audi διαθέσιμη για test drive
  • Όλα αυτά στις εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Θέρμη

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς

Αναλυτική λίστα: Δες πού θα μπουν οι νέες κάμερες στην Αττική – Γράφουν για κόκκινο, κινητό, ταχύτητα, ζώνη και κράνος

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

