Audi on Tour: Έτσι θα οδηγήσεις όλα τα καυτά μοντέλα της – Δες σε ποια περιοχή

Η εμπειρία Audi on Tour έρχεται στη Θεσσαλονίκη, με την εταιρεία να προσκαλεί το κοινό για μια μοναδική εμπειρία.

Η εκδήλωση Audi on Tour περνά από τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (3/10 – 11:00 – 20:00) και το Σάββατο (4/10 – 10:00 – 15:00), στις εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 105, στη Θέρμη.

Αυτό είναι το νέο Audi Q3

Το Audi Q3 πρόκειται για ένα μοντέλο-πυλώνα για την Audi, με τη νέα του γενιά να έχει αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς, ενώ η γκάμα κινητήρων του έχει εμπλουτιστεί και πλέον περιλαμβάνει σύνολα ήπια υβριδικά βενζίνης, diesel και την plug-in υβριδική έκδοση e-hybrid. Στην Ελλάδα, το Q3 διατίθεται ήδη, είτε με κλασική SUV σιλουέτα, αλλά και ως Sportback, με βασική «Advanced» και προαιρετικό πακέτο Premium με όφελος περίπου 3.000 €.

Και ενώ στο προσκήνιο θα βρίσκεται το νέο Audi Q3 SUV, αυτό θα είναι πλαισιωμένο από μοντέλα που εκφράζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας.

Αυτά είναι τα ακόλουθα:

Audi Q5 SUV

Audi SQ6 e-tron

Audi S3 Sportback

Audi RS 3 Sportback

Audi S5 Avant

Audi S6 Avant e-tron

Audi RS 7 Sportback Performance

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Εκτός από το να δούνε από κοντά τα σύγχρονα μοντέλα της Audi, όσοι τυχεροί βρεθούν στο Audi on Tour θα έχουν και την ευκαιρία να τα οδηγήσουν, μέσα από ειδικά οργανωμένα test drives.

