Audi Q9: Το νέο υπερπολυτελές SUV – Η ναυαρχίδα που θέλει να τα βάλει με τα «θηρία»

Η Audi παρουσίασε επίσημα το νέο Q9, το μεγαλύτερο, πολυτελέστερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο SUV στην ιστορία της

Με το νέο Q9, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας SUV πάνω από το Q7, η Audi θέλει να τα βάλει με τα «θηρία» της κατηγορίας όπως η BMW X7 και η Mercedes-Benz GLS, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, την τεχνολογία και τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους.

Μεγαλύτερο από κάθε άλλο SUV της Audi

Το νέο Audi Q9 έχει μήκος 5.310 mm, πλάτος 2.210 mm και μεταξόνιο 3.140 mm. Σε σύγκριση με το Q7, είναι κατά 250 mm μακρύτερο, 200 mm φαρδύτερο και διαθέτει 145 mm μεγαλύτερο μεταξόνιο, προσφέροντας ακόμη περισσότερους χώρους για τους επιβάτες.

Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει από το μικρότερο «αδελφάκι» του χάρη στη μεγάλη μάσκα και το έντονο μαύρο περίγραμμα στο εμπρός μέρος. Στο πίσω μέρος, η πινακίδα κυκλοφορίας έχει μεταφερθεί στον προφυλακτήρα, ενώ τα νέα κυρτά ψηφιακά OLED φωτιστικά σώματα ακολουθούν το σχήμα του αμαξώματος σε τρεις διαστάσεις, βελτιώνοντας την ορατότητα και προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες φωτιστικών γραφικών.

Πολυτέλεια και τεχνολογία στην καμπίνα

Η Audi δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία των επιβατών, με τον CEO της εταιρείας, Gernot Döllner, να δηλώνει πως: «Στο μέλλον, το “Vorsprung durch Technik” θα ορίζεται όλο και περισσότερο από την εμπειρία μέσα στην καμπίνα, γιατί τα αυτοκίνητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέσο μεταφοράς.»

Οι τέσσερις πόρτες ανοίγουν αυτόματα και μέχρι και 90 μοίρες, ενώ αισθητήρες αποτρέπουν την επαφή τους με άλλα οχήματα, τοίχους ή πεζούς. Επιπλέον, μπορούν να λειτουργήσουν και απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής myAudi. Το Q9 διατίθεται στάνταρ ως επταθέσιο, ενώ προαιρετικά προσφέρεται και εξαθέσια διάταξη με δύο ανεξάρτητα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα στη δεύτερη σειρά. Σύμφωνα με την Audi, ακόμη και η τρίτη σειρά καθισμάτων έχει σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενεί άνετα ενήλικες.

Η μεγαλύτερη πανοραμική οροφή της Audi

Το νέο SUV εξοπλίζεται με τη μεγαλύτερη πανοραμική γυάλινη οροφή που έχει χρησιμοποιήσει ποτέ η Audi, με συνολική επιφάνεια άνω των 1,5 τετραγωνικών μέτρων. Στην προαιρετική έκδοση, η διαφάνεια της οροφής μπορεί να ρυθμίζεται ηλεκτρονικά σε εννέα διαφορετικές ζώνες, ενώ 84 LED φώτα προσφέρουν φωτισμό σε 30 χρώματα. Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, το γυαλί γίνεται αυτόματα αδιαφανές για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ηχοσύστημα Bang & Olufsen ισχύος 1.360 Watt με 22 ηχεία. Παράλληλα, ηχεία στα προσκέφαλα μπορούν να αναπαράγουν τηλεφωνικές κλήσεις ή οδηγίες πλοήγησης χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους επιβάτες.

Όπως και στο νέο Q7, το σύστημα ασφαλείας μπορεί να αναλάβει δράση εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται. Σε αυτή την περίπτωση επιβραδύνει το όχημα, μπορεί υπό προϋποθέσεις να το οδηγήσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, να το ακινητοποιήσει και να πραγματοποιήσει αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης.

Έως και 599 ίπποι στην έκδοση SQ9

Στην Ευρώπη, το Q9 λανσάρεται με αρχική τιμή 108,400 ευρώ και έναν εξακύλινδρο σε σειρά πετρελαιοκινητήρα 3,0 λίτρων κάτω από το καπό, ο οποίος αποδίδει 299 ίππους και συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία, ηλεκτρικά turbo, αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και τετρακίνηση. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η βασική έκδοση χρησιμοποιεί βενζινοκινητήρα V6 2,9 λίτρων, με ισχύ 435 ίππων και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το νέο Audi SQ9, το οποίο εξοπλίζεται με τον twin-turbo V8 κινητήρα 4,0 λίτρων του SQ7, αποδίδοντας 599 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 3,8 δευτερόλεπτα.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ προσαρμοζόμενη αερανάρτηση, ενώ το σύστημα τετραδιεύθυνσης μπορεί να στρέψει τους πίσω τροχούς έως και 5 μοίρες, βελτιώνοντας την ευελιξία ενός τόσο μεγάλου SUV.

Η Audi εκτιμά ότι το Q9 θα έχει περιορισμένη εμπορική παρουσία στην Ευρώπη λόγω των μεγάλων διαστάσεών του, καθώς σχεδιάστηκε κυρίως με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θέση της στην κατηγορία των μεγάλων πολυτελών SUV.

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