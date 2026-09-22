AUTO ATHINA 2026: Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με αριθμό-ρεκόρ 52 μαρκών

Η AUTO ATHINA 2026 έρχεται 3-11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo με 52 μάρκες αυτοκινήτων, πρεμιέρες, νέα μοντέλα και δωρεάν parking.

Η AUTO ATHINA 2026 ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών, καθώς συνολικά 52 μάρκες αυτοκινήτων θα βρεθούν από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, τουλάχιστον ως προς το εύρος εκπροσώπησης των κατασκευαστών. Παράλληλα, ο αριθμός των συμμετοχών την τοποθετεί, σύμφωνα με τη διοργάνωση, ανάμεσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εκθέσεις αυτοκινήτου των τελευταίων ετών.

Για εννέα ημέρες, το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει συγκεντρωμένα νέα μοντέλα, πανελλαδικές πρεμιέρες, ηλεκτρικά, υβριδικά, plug-in hybrid, SUV, premium και σπορ αυτοκίνητα, αλλά και επαγγελματικά οχήματα.

Οι 52 μάρκες που θα βρίσκονται στην AUTO ATHINA 2026

Η φετινή λίστα συμμετοχών αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο πόσο γρήγορα αλλάζει ο χάρτης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δίπλα σε παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς, ιαπωνικούς και κορεατικούς κατασκευαστές θα βρίσκονται πολλές από τις κινεζικές μάρκες που έχουν κάνει ή ετοιμάζουν τα πρώτα τους εμπορικά βήματα στην Ελλάδα.

Οι 52 μάρκες που έχουν ανακοινωθεί είναι:

Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Buggy Motors, BYD, Changan Deepal, Chery, Citroën, CUPRA, Dacia, DS Automobiles, Eveasy, Farizon, Fiat, Foton, GAC Aion, Geely, Hyundai, iCaur, Ineos, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Leapmotor, Lepas, Lexus, Linktour, Lynk & Co, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG Motor, MINI, Nio, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Škoda, smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, XPeng και Zeekr.

Η παρουσία τόσων νέων ονομάτων είναι ίσως εξίσου ενδιαφέρουσα με τον ίδιο τον αριθμό των συμμετοχών. Μέσα σε λίγα χρόνια, η ελληνική αγορά έχει εμπλουτιστεί με μάρκες που μέχρι πρόσφατα ήταν σχεδόν άγνωστες στο ευρωπαϊκό κοινό, ιδιαίτερα από την Κίνα.

Νέα μοντέλα και πανελλαδικές πρεμιέρες

Το ενδιαφέρον φυσικά δεν περιορίζεται στον αριθμό των περιπτέρων. Η AUTO ATHINA 2026 θα φιλοξενήσει νέα μοντέλα και σημαντικές πανελλαδικές πρεμιέρες, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της σημερινής αγοράς.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά μικρά αυτοκίνητα πόλης και οικογενειακά SUV μέχρι premium προτάσεις, σπορ μοντέλα και επαγγελματικά οχήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα έχουν οι νέες τεχνολογίες κίνησης. Αμιγώς ηλεκτρικά, full hybrid και plug-in hybrid αυτοκίνητα θα αποτελούν μεγάλο μέρος των εκθεμάτων, μαζί βέβαια με μοντέλα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν συμβατικούς κινητήρες.

Μια εικόνα της νέας εποχής της αυτοκίνησης

Η σύνθεση της φετινής έκθεσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Οι μεγάλες διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αρκετούς κατασκευαστές να περιορίζουν ή ακόμη και να εγκαταλείπουν την παρουσία τους στα παραδοσιακά motor shows.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συγκέντρωση 52 διαφορετικών μαρκών σε μία διοργάνωση στην Ελλάδα αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Το Metropolitan Expo θα φιλοξενεί ταυτόχρονα εταιρείες με ιστορία άνω του αιώνα και κατασκευαστές που βρίσκονται μόλις στα πρώτα χρόνια διεθνούς επέκτασής τους. Για τον επισκέπτη αυτό μεταφράζεται σε μια σπάνια ευκαιρία άμεσης σύγκρισης αυτοκινήτων διαφορετικής φιλοσοφίας, προέλευσης και τεχνολογίας μέσα στον ίδιο χώρο.

Leasing, ασφάλιση και υπηρεσίες αυτοκινήτου

Στην AUTO ATHINA 2026 συμμετέχουν επίσης οι Executive Lease και Instacar, ενώ στο ευρύτερο οικοσύστημα της έκθεσης θα υπάρχουν εταιρείες από τον χώρο της ασφάλισης, της χρηματοδότησης, του τεχνικού ελέγχου, του leasing και των καυσίμων. Ονομαστικός χορηγός είναι η Ατλαντική Ένωση, χρυσός χορηγός η CrediaBank και χορηγοί οι Dekra Imperial και ΕΚΟ.

Πότε και πού γίνεται η AUTO ATHINA 2026

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo, στα Hall 3 και Hall 4, από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Οι ώρες λειτουργίας είναι:

Ημέρες Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00 – 21:00 Σάββατο και Κυριακή 10:00 – 21:00

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά μέσω του more.com, ενώ εισιτήρια θα διατίθενται και στα ταμεία της έκθεσης.

Δωρεάν parking και λεωφορεία από το αεροδρόμιο

Η πρόσβαση στο Metropolitan Expo θα διευκολύνεται και με δύο επιπλέον παροχές. Το parking θα είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες, ενώ θα υπάρχει και δωρεάν μεταφορά με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τον εκθεσιακό χώρο και αντίστροφα. Παράλληλα, δωρεάν είσοδο θα έχουν τα ΑμεΑ και τα παιδιά έως 12 ετών.

Με 52 μάρκες, εννέα ημέρες λειτουργίας και ένα μείγμα κατασκευαστών που ίσως δεν έχει συγκεντρωθεί ποτέ ξανά σε αυτή την έκταση στην Ελλάδα, η AUTO ATHINA 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο τη μεγαλύτερη εγχώρια έκθεση αυτοκινήτου μέχρι σήμερα, αλλά και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του πόσο έχει αλλάξει η ίδια η αγορά.

Τι κρατάμε;